BMW 3 Series Gran Limousine trang bị sang chảnh, hơn 1,6 tỷ đồng

Theo nhiều nguồn tin, dòng sedan BMW 3 Series 2021 mới sẽ được hãng xe Đức tiến hành nâng cấp diện mạo trong năm 2022, mang đến cho xe vẻ ngoài hiện đại và hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, bản nâng cấp này còn chưa kịp ra đời thì BMW Ấn Độ vừa ra mắt phiên bản đặc biệt cho dòng 3 Series với tên gọi Iconic Edition được phát triển từ bản trang bị Gran Limousine trục cơ sở dài. Tại Ấn Độ, BMW 3 Series Gran Limousine hạng sang được định vị giữa dòng 3 Series và 5 Series cao cấp hơn. Do được phát triển trên bản trang bị này mà phiên bản giới hạn BMW 3 Series Gran Limousine Iconic Edition có chiều dài tổng thể là 4.829 mm và chiều dài cơ sở 2.961, dài hơn khoảng 110 mm so với dòng 3 Series thông thường, nhờ đó mà hàng ghế phía sau rộng rãi hơn khá nhiều. Để tạo nên sự khác biệt so với bản Gran Limousine thông thường, bản đặc biệt 3 Series Gran Limousine Iconic Edition được bổ sung thêm các trang bị đặc biệt. Theo đó, lưới tản nhiệt quả thận đặc trưng của xe được tích hợp thêm hệ thống hắt sáng, kết hợp với đó là hệ thống chiếu sáng LED tiêu chuẩn. Lazăng của xe vẫn là loại hợp kim 18 inch, trong khi đó thân xe được bổ sung thêm nhiều chi tiết điểm nhấn mạ crôm bóng. Theo BMW Ấn Độ công bố, khách hàng có thể lựa chọn các tuỳ chọn màu sắc cho xe bao gồm Trắng (Mineral White), Đen (Carbon Black), và Bạc (Cashmere Silver) kết hợp với nội thất bọc da màu nâu hoặc đen. Bên trong khoang lái, BMW 3 Series Gran Limousine Iconic Edition nổi bật với cần số pha lê tuyệt đẹp điều khiển hộp số 6 cấp đi kèm logo 3 Series phát sáng tương tự như trang bị trên dòng 8 Series cao cấp nhất. Các trang bị tiêu chuẩn khác trên xe có thể kể đến hàng ghế trước cao cấp được bọc da Vernasca, hàng ghế sau có thêm tựa đầu và móc treo áo. Các tính năng tiện ích cho hành khách bao gồm hệ thống điều hoà 3 vùng tự động có khả năng lọc khí thải chủ dộng, cửa nóc Panorama, đèn trợ sáng ambient, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12.3 inch, màn hình giải trí cảm ứng 10.25 inch, hệ thống âm thanh Harmon Kardon 16 loa và đế sạc điện thoại không dây.. Là bản đặc biệt cao cấp, BMW 3 Series Gran Limousine Iconic Edition còn được trang bị gói tính năng hỗ trợ người lái gồm hệ thống hỗ trợ đỗ xe, hệ thống hỗ trợ lùi xe Về sức mạnh, 3 Series Gran Limousine Iconic sẽ có 2 trang bị động cơ theo 2 bản 330Li và 320Ld. Cụ thể, bản 330Li sử dụng máy xăng 4 xylanh 2.0L công suất 258 mã lực và 400 Nm mômen xoắn. Trong khi đó bản máy dầu 320Ld sử dụng cộng cơ 4 xylanh 2.0L công suất 190 mã lực và mômen xoắn cực đại 400 Nm. Dù trang bị động cơ nào, xe cũng đi kèm hộp số Steptronic Sport tự động 8 cấp và lẫy chuyển số tích hợp sau vô lăng. Về giá xe BMW 3 Series Gran Limousine 2021 Iconic Edition tại Ấn Độ có giá 5,35 triệu Rupee cho bản 330Li và 5,49 triệu Rupee cho bản 320Ld, tương đương với khoảng 1,62 tỷ đồng và 1,65 tỷ đồng. Video: Giới thiệu chi tiết BMW 3 Series Gran Limousine 2021.

