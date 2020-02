Bentley Flying Spur tại Malaysia rẻ hơn Việt Nam 4,6 tỷ

Thế hệ thứ 3 của xe siêu sang Bentley Flying Spur 2020 mới vừa được ra mắt tại Malaysia. Bentley Malaysia đã nhận đơn đặt hàng cho Flying Spur 2020 từ cách đây vài tháng và những chiếc xe đầu tiên sẽ đến tay khách hàng từ quý II/2020. Tại Malaysia, giá xe Bentley Flying Spur 2020 là 201.000 USD (chưa thuế tương đương hơn 4,6 tỷ đồng). Nếu tính thuế, mức giá của chiếc sedan siêu sang này có thể đội lên gấp 1,5 đến 2 lần. Hiện tại, chiếc Continental GT First Edition có giá sau thuế khoảng 510.000 USD và chiếc Continental GT Convertible có giá 540.000 USD. Ở 2 thế hệ trước, chiếc Flying Spur được "miễn cưỡng" kéo dài từ chiếc Continental GT và đương nhiên, các đường nét của chiếc coupe vẫn hiện hữu trên Flying Spur. Ở thế hệ mới nhất, Bentley đã biến chiếc Flying Spur thành một chiếc limousine thực thụ, một mẫu xe dành cho người ngồi sau, tương tự Mulsanne. Tổng thể, Bentley Flying Spur 2020 trông sang trọng nhưng vẫn thể thao với các đường gân dập nổi cùng các hốc bánh mở rộng. Xe sở hữu kết cấu khung sườn mới bằng nhôm và composite, giúp cắt giảm khối lượng nhưng vẫn đảm bảo độ chắc chắn. Flying Spur thế hệ thứ 3 có các số đo kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.304 mm x 1.964 mm x 1.488 mm, chiều dài cơ sở đạt 3.195 mm. So với thế hệ trước, Flying Spur 2020 có trục cơ sở được kéo dài thêm 130 mm, cung cấp không gian để chân rộng rãi hơn ở hàng ghế phía sau. Bentley Flying Spur 2020 sử dụng toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng bằng LED với tạo hình độc đáo. Ở phía trước, dàn đèn công nghệ Matrix LED được thiết kế tinh xảo với tạo hình khối pha lê cắt lớp. Ở phía sau, dàn đèn hậu được tạo hình chữ B theo biểu tượng của Bentley. Bentley cho biết Flying Spur 2020 là dòng xe đầu tiên của hãng xe Anh sở hữu biểu logo bằng nhôm và pha lê có khả năng phát sáng. Biểu tượng này có thể thu gọn vào bên dưới nắp ca-pô tương tự biểu tượng Spirit of Ecstasy của Rolls-Royce. Ở bên trong, nội thất của Flying Spur 2020 được thiết kế sang trọng và tinh xảo khi được lắp ráp thủ công bởi hơn 200 nhân viên tại nhà máy Crewe, Anh. Bảng điều khiển của Flying Spur 2020 có nét tương đồng với Continental GT ở màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch ẩn dưới lớp Veneer. Cung cấp sức mạnh cho Bentley Flying Spur 2020 là động cơ tăng áp kép W12, dung tích 6.0L, sản sinh công suất 626 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm. Kết hợp với hộp số ly hợp kép 8 cấp, Flying Spur 2020 có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 3,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 333 km/h. So với hệ dẫn động AWD có tỷ lệ truyền động 60:40 ở thế hệ trước, hệ dẫn động Active AWD trên Flying Spur 2020 được đánh giá là xử lý tốt hơn. Hệ dẫn động Active AWD bao gồm một bộ ly hợp có thể chuyển thành cấu hình dẫn động 2 bánh ở cầu sau cũng như tự động truyền lực kéo lên 2 bánh trước, tùy độ trơn trượt của mặt đường. Hiện tượng thiếu lái cũng biến mất trên hệ dẫn động này. Sau Malaysia, Bentley Flying Spur 2020 được dự đoán sẽ về thị trường Việt trong năm nay. Hiện tại, Bentley Flying Spur tại Việt Nam vẫn đang là thế hệ thứ 2 và được phân phối với giá khoảng 17 tỷ đồng cho bản V8 và 19 tỷ đồng cho bản W12. Video: Chi tiết Bentley Flying Spur 2020 thế hệ thứ 3.

