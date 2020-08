Bentley Flying Spur First Edition 2020 hơn 30 tỷ về Việt Nam

Trong sự kiện gây quỹ từ thiện Elton John AIDS Foundation Gala vào tháng 7/2019, hãng xe siêu sang Anh quốc đã trình làng phiên bản First Edition của Bentley Flying Spur 2020 mới như một dấu ấn đặc biệt cho dòng xe siêu sang Anh quốc này. Sau một năm, chiếc xe siêu sang Bentley Flying Spur First Edition 2020 đầu tiên đã có mặt tại thị trường xe sang Việt theo diện phân phối chính hãng. Đây cũng là chiếc Bentley Flying Spur 2020 mới đầu tiên về Việt Nam hiện nay. Bentley Flying Spur First Edition 2020 đầu tiên về Việt Nam được chủ nhân lên cấu hình với ngoại thất xe có màu sơn xanh Peacock và còn đi kèm bộ vành hợp kim 22 inch được bộ phận Mulliner làm riêng, đánh bóng nổi bật và cùng nhiều chi tiết ấn tượng khác chẳng hạn như logo " The Flying B" thò thụt lần đầu tiên được trang bị cho dòng xe Bentley Flying Spur. Bên cạnh đó, chiếc Bentley Flying Spur First Edition 2020 đầu tiên về Việt Nam còn thuộc thế hệ hoàn toàn mới nên có ngoại hình khác biệt so với những chiếc Bentley Flying Spur thế hệ thứ 2 đang lăn bánh tại Việt Nam từ đèn pha, đèn hậu đến cản va trước/sau hay lưới tản nhiệt. Những dấu hiệu đặc biệt của dòng xe Bentley Flying Spur First Edition 2020 sẽ thể hiện ngay lập tức ở bậc cửa với dòng chữ Bentley phát sáng và phía trên còn có dòng chữ First Edition lồng vào trong logo cờ Anh. Ngoài ra Logo hình quốc kỳ Anh với số 1 còn xuất hiện trên bảng táp-lô, trước mặt ghế phụ của xe Bentley Flying Spur First Edition 2020. Chiếc xe siêu sang Bentley Flying Spur First Edition 2020 đầu tiên cập bến Việt Nam có trang bị gói nâng cấp Mulliner Driving Specification. Gói nâng cấp này sẽ bao gồm nội thất bọc da bò hai tông màu, chủ nhân của xe đã chọn màu da là vàng Camel phối cùng màu đen Beluga. Các ghế ngồi của Bentley Flying Spur First Edition 2020 được thêu quả trám và phần da bọc trong khoang lái của xe được Bentley trang trí theo phong cách ba chiều hoàn toàn mới, đây là lần đầu được giới thiệu dành cho mẫu xe Bentley Flying Spur First Edition 2020. Xe còn có thêm các chi tiết ốp gỗ veneer hai tông màu Liquid Amber và Grand Black. Xe còn có màn hình xoay 3 chế độ độc đáo giống với trên mẫu xe Continental GT thế hệ thứ 3 đã có ít nhất 2 chiếc về Việt Nam. Một chế độ sẽ là những mảnh gỗ ốp cao cấp, trong khi hai chế độ còn lại là màn hình cảm ứng 12.3 inch phục vụ thông tin giải trí và một chế độ gồm ba đồng hồ cơ. Hệ thống an toàn gồm hỗ trợ làn đường, quan sát ban đêm, màn hình hiển thị thông tin kính lái và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng. Bentley cũng trang bị cho chiếc FlyingSpur First Edition 2020 này bộ loa Naim công suất lến đến 2.200 wattvới 19 loa. Đáng tiếc là động cơ của Bentley Flying Spur First Edition 2020 không có gì khác so với bản tiêu chuẩn Bentley Flying Spur thế hệ thứ 3. Xe cũng được trang bị động cơ xăng W12, tăng áp kép, dung tích 6.0 lít, sản sinh công suất tối đa 626 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm. Kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép ZF 8 cấp, mẫu sedan hạng sang nặng 2.437 kg này có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian chỉ 3,8 giây và đạt vận tốc tối đa 333 km/h.Giá xe Bentley mới nhất tại Việt Nam dành cho phiên bản Flying Spur First Edition 2020 dự kiến khoảng hơn 30 tỷ đồng. Được biết, dòng xe Bentley Flying Spur First Edition 2020 chỉ sản xuất giới hạn trong 12 tháng và hiện đã không còn sản xuất. Video: Chi tiết xe siêu sang Bentley Flying Spur First Edition 2020.

