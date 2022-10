Bentley Bentayga S và Bentayga Azur ra mắt bản hybrid tiết kiệm xăng

Đó là Bentley Bentayga S và Bentayga Azur 2023 với hệ truyền động hybrid. Cụ thể, Bentayga S thiên hướng thể thao và Bentayga Azure có nội thất cực sang trọng. Điểm chung của cả 2 phiên bản này nằm ở kết cấu hybrid bao gồm động cơ xăng V6 tăng áp kép dung tích 3.0 lít kết hợp với một mô-tơ điện và một bộ pin lithium-ion có nhiệm vụ lưu giữ năng lượng để vận hành xe trong chế độ thuần điện. Tuy nhiên, sức mạnh của các thành phần kể trên đều được cải tiến so với phiên bản Bentley Bentayga Hybrid 2023 mới bản tiêu chuẩn. Cụ thể, mô-tơ điện mới được gia tăng công suất lên 136 mã lực (tăng 6%), mô-men xoắn cực đại đạt 400 Nm (tăng 15%), cho phép tổng công suất toàn hệ thống khi kết hợp cùng động cơ xăng tăng từ 449 lên 462 mã lực. Thời gian cần để xe tăng tốc 0 - 100 km/h cũng giảm từ 5,5 xuống 5,3 giây. Bộ pin 18 kWh mới cho phép các phiên bản Bentayga S Hybrid và Bentayga Azure Hybrid di chuyển được quãng đường 44 km chỉ bằng năng lượng điện. Đó là sự cải thiện khá nhỏ khi chỉ tăng thêm 3 km so với Bentayga Hybrid tiêu chuẩn nhưng cũng có thể coi là điểm tiến bộ của phiên bản mới. Ngoài ra, các thành phần khác không đổi. Bentayga S Hybrid và Bentayga Azure Hybrid trang bị hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh AWD. Vận tốc tối đa chúng có thể đạt được là mức 255 km/h đã giới hạn điện tử. Bentley Bentayga S Hybrid được phát triển dựa trên nhu cầu của các khách hàng ưa chuộng phong cách thể thao. Xe có sẵn gói bodykit Blackline tiêu chuẩn, mâm 22 inch thiết kế độc quyền, cánh gió sau và cản trước lấy cảm hứng từ Bentayga Speed và cùm phanh sơn đỏ. Bên trong, bảng đồng hồ kỹ thuật số có giao diện được thiết kế riêng và biểu tượng "S" có thể được tìm thấy trên khắp cabin. Nhằm đem lại trải nghiệm lái tuyệt vời trên Bentayga S Hybrid, Bentley đã trang bị cho chiếc xe hệ thống treo cứng hơn giúp duy trì độ bám đường khi bật chế độ lái thể thao. Hệ thống ống xả cũng được chỉnh sửa lại để phát ra âm thanh “gầm gừ” uy lực và ấn tượng hơn. Trong khi đó, Bentayga Azure Hybrid được thiết kế dành cho những khách hàng ưu tiên sự sang trọng. Xe được trang bị hàng ghế trước chỉnh điện 22 hướng, tích hợp tính năng sưởi và thông gió. Tất cả các ghế ngồi đều được bọc da cao cấp thêu họa tiết hình kim cương. Bentley cũng cung cấp cho Bentayga Azure Hybrid hàng loạt tùy chọn cá nhân hóa, bao gồm 15 màu da khác nhau và 3 loại gỗ trang trí nội thất. Về ngoại thất, Bentley Bentayga Azure Hybrid chỉ được bổ sung huy hiệu “Azure” và bộ mâm 22 inch thiết kế độc quyền. Thiết kế ngoại thất xe không thay đổi quá nhiều so với Bentayga tiêu chuẩn. Bentley sẽ mở bán cả hai phiên bản xe Bentayga Hybrid mới này vào đầu năm 2023, hiện mức giá xe Bentley Bentayga S và Bentayga Azur hybrid 2023 vẫn chưa được công bố. Video: Chi tiết SUV Bentley Bentayga Hybrid V6 2023.

