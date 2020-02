Bán tải điện Nikola Badger chạy đến 500 km mới phải sạc

Nikola Motor Company là một hãng thiết kế, sản xuất xe tải điện đến từ Phoenix, Arizona. Hãng được thành lập vào năm 2014, trước khi ra mắt xe bán tải điện Nikola Badger, họ đã từng ra mắt bốn bản xe đầu kéo chạy hydro và điện là Zero, One, Two và Tre, cùng với đó là xe địa hình Nikola Reckless. Về phần Nikola Badger, xe sẽ được hãng trưng bày lần đầu vào tháng 9 tới đây tại sự kiện Nikola World 2020. Nikola Badger chạy điện mới sở hữu kích thước tổng thể 5.900 mm x 2.160 mm x 1.850 mm (dài x rộng x cao), lớn hơn chút khi đặt cạnh Chevrolet Silverado 1500. Xe có thiết kế hầm hồ với cản trước chống va đập từ địa hình bên dưới, tích hợp cùng dãy LED chiếu sáng. Lưới tản nhiệt của xe được thiết kế đặc trưng, hệ thống đèn định vị ban ngày có một chút hơi hướng giống với GMC Sierra. Tiến về phía, sau Nikola Badger 2020 mới sở hữu nắp capo nhô cao, cùng với đó là thiết kế vòm bánh xe góc cạnh. Ốp vòm bánh xe được hãng làm bằng nhựa, tích hợp đèn chiếu sáng màu vàng cũng như màu xanh dưới cửa xe. Cửa thùng sau lớn, đèn hậu dạng LED hình chữ C đi cùng logo Nikola lớn đặt giữa đuôi xe. Bên trong, khoang nội thất của Badger được Nikola thiết kế tối giản với vô-lăng đặc biệt, hai màn hình lớn, một hiển thị thông tin và một phục vụ giải trí, đặt trên bản táp-lô có viền kim loại. Về hiệu năng của xe, Nikola cho biết chiếc Badger của họ có thể đạt công suất cực đại ở mức 906 mã lực với công suất hành trình sẽ đều ở mức 455 mã lực. Cùng với đó, mô-men xoắn cực đại của xe sẽ ở mức 1.329 Nm và chiếc bán tải này có khả năng kéo đến 3.629 kg. Thùng xe phía sau sẽ được trang bị cổng điện 15 kW để phục vụ các công cụ sử dụng điện khi chủ xe cần đến. Nikola trang bị cho chiếc bản tải của mình viên pin li-ion dung lượng 160 kWh, có khả năng giúp xe hoạt động tối đa 483 km. Ngoài ra, tùy chọn nhiên liệu hydro cũng được cung cấp, có thể giúp xe hoạt động lên đến 900 km mới cần phải sạc lại. Người lái có thể dễ dàng điều chỉnh các chế độ lái khác nhau thông qua một nút bấm. Năng lượng từ nhiên liệu của xe có thể sử dụng trong suối 12 giờ. Giá xe Nikola Badger chưa được công bố chính thức. Video: Giới thiệu xe bán tải điện Nikola Badger hoàn toàn mới.

