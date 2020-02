Bạn gái tặng Mercedes-AMG G63 Brabus "hàng độc" cho Ronaldo

Chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng đều ao ước có một món quà sinh nhật thật ý nghĩa theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đối với Cristiano Ronaldo (CR7) cũng không ngoại lệ khi vừa qua, anh chàng siêu sao điển trai này đã nhận được một tặng phẩm vô cùng đặc biệt từ người bạn gái xinh đẹp của mình, chiếc xe Mercedes-AMG G63 Brabus G V12 900 "1 of 10" phiên bản giới hạn 10 chiếc trên toàn thế giới. Tất nhiên, giá của nó cũng không hề "dễ chịu" khi được nhà độ Brabus niêm yết ở mức khởi điểm 670.000 USD (khoảng 16 tỷ đồng), tức cao gấp 4,5 lần một chiếc Mercedes-AMG G63 tiêu chuẩn và với một số chi tiết cá nhân hoá riêng, chiếc Mercedes-AMG G63 Brabus của Ronaldo có thể có giá lên tới 776.000 USD (tương đương 18,5 tỷ đồng). Siêu phẩm Brabus G V12 900 "1 of 10" là một sản phẩm độ đặc biệt từ Brabus và được ra mắt công chúng trong khuôn khổ triển lãm Frankfurt Motor Show 2019 năm ngoái. Về trang bị ngoại thất, Brabus V12 900 "1 of 10" được trang bị bộ body-kit Widestar, nhờ đó chiều rộng của xe tăng thêm 10 cm. Ngoài ra, một số chi tiết trên xe cũng được tinh chỉnh lại như hệ thống phuộc trước và sau, đèn viền LED nội thất, các chi tiết trang trí bằng sợi carbon và 1 số nút bấm cơ học. Về trang bị ngoại thất, Mercedes-AMG G63 Brabus G V12 900 "1 of 10" được trang bị bộ body-kit Widestar, nhờ đó chiều rộng của xe tăng thêm 10 cm. Ngoài ra, một số chi tiết trên xe cũng được tinh chỉnh lại như hệ thống phuộc trước và sau, đèn viền LED nội thất, các chi tiết trang trí bằng sợi carbon và 1 số nút bấm cơ học. Bên trong khoang lái, Brabus V12 900 "1 of 10" tiếp tục mang tới sự sang trọng đúng nghĩa với lớp da mịn, cao cấp màu nâu cam, trần bọc da Alcantara, tấm ốp với dòng chữ "1 of 10" độc đáo trên nền chất liệu carbon cùng logo Brabus, các công cụ như bàn đạp bằng nhôm, chốt khoá cửa và đồng hồ tốc độ (đọc được tới vận tốc 300km/h) đều được làm thủ công với độ hoàn thiện rất cao. Siêu SUV mới của Brabus cũng được trang bị hệ thống treo cuộn Ride Control với bộ giảm chấn được điều chỉnh đặc biệt cho các tải trọng trục của xe, hỗ trợ rất nhiều cho khối động cơ 12 xi-lanh. Hệ thống này còn được kết nối với bộ điều khiển hệ thống treo Dynamic Select ở bên trong, nó có thể được điều chỉnh linh hoạt và nhường chỗ cho các bánh xe 23 hay 24 inch của Brabus khi cần thiết. Được phát triển dựa trên nguyên mẫu G-Class thế hệ mới, Brabus G V12 900 chỉ được sản xuất giới hạn đúng 10 chiếc trên toàn cầu, xe sử dụng chung nền tảng động cơ V12 có nguồn gốc từ Mercedes-Benz S600L với công suất nguyên bản 523 mã lực. Nhờ được tăng dung tích từ 6.0 lên 6.3L cùng bộ tăng áp lớn hơn và một số thay đổi trong cấu tạo, công suất của chiếc Brabus G V12 900 giờ đây đã đạt cảnh giới 887 mã lực cùng 1.500 Nm mô-men xoắn cực đại. Tuy vậy, nhà độ Brabus cho biết, họ đã giới hạn lại lực mô-men xoắn của Brabus V12 900 xuống còn 1.200 Nm để giúp xe vận hành an toàn hơn. Video: Bạn gái mua Mercedes-AMG G63 tặng Cristiano Ronaldo.

