Audi RS Q3 Edition 10 Years phiên bản đặc biệt, từ 69.000 euro

Nhằm kỷ niệm cột mốc 10 năm có mặt, Audi chính thức công bố phiên bản Audi RS Q3 Edition 10 Years đặc biệt với số lượng giới hạn chỉ 555 xe trên toàn cầu, áp dụng cho cả 2 dạng thân xe là RS Q3 tiêu chuẩn và RS Q3 Sportback. So với phiên bản RS Q3, mẫu xe SUV Audi RS Q3 Edition 10 Years đặc biệt sở hữu ngoại hình đậm chất thể thao hơn, do sự kết hợp giữa màu sơn độc đáo và các chi tiết năng động. Khách hàng có thể chọn giữa màu sơn xám ánh kim Chronos Gray độc quyền của bản đặc biệt này, hoặc màu sơn bạc Dew Silver vốn cũng từng xuất hiện trên các mẫu RS Q3 trước đây. Bên cạnh đó, bộ mâm 6 chấu kép 21 inch được sơn đen mờ, cắt vát dạng kim cương, đi kèm bộ lốp 225/35. Phía sau là đĩa phanh gốm carbon kích thước 19 inch, kết hợp với cùm phanh màu xám Antracite Gray. Khách hàng có thể nâng cấp lên cùm phanh màu đỏ hoặc xanh dương tùy theo sở thích. Các điểm nhấn khác ở ngoại thất có thể kể đến như đèn pha LED ma trận, phần mui, viền cửa sổ, cánh chia gió ở cản trước và bộ khuếch tán sau được sơn đen. Logo Audi ở lưới tản nhiệt phía trước và giữa cản sau cũng được sơn đồng màu. Bước vào bên trong khoang lái, xe sở hữu 2 ghế trước kiểu thể thao và được bọc carbon mờ phía sau lưng ghế . Toàn bộ bề mặt ghế và bảng táp lô đều được bọc da Dinamica màu đen, kết hợp các đường chỉ khâu màu đồng tương phản. Tương tự các phiên bản RS Q3 tiêu chuẩn họa tiết trên ghế đều được thêu hình tổ ong. Bên cạnh đó một số chi tiết nội thất cũng được tạo điểm nhấn bằng sợi carbon. Màn hình cảm ứng trung tâm MMI với kích thước 10,1 inch dùng để hiển thị thông tin và các chức năng giải trí, nay sở hữu giao diện mới có tông màu tối theo phong cách carbon, cùng với dòng chữ “1 trong số 555” để nhấn mạnh tính chất độc đáo của phiên bản đặc biệt này. Audi RS Q3 Edition 10 Years vẫn được trang bị động cơ 5 xy-lanh tăng áp với dung tích 2.5L, có khả năng sản sinh lượng công suất tối đa 394 mã lực nhờ đạt mô-men xoắn cực đại 480 Nm. Kết hợp với hộp số S Tronic 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh quattro AWD, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 4,5 giây trước khi chạm đến mức tốc độ tối đa 250 km/h được giới hạn điện tử. Audi cho biết, khách hàng quan tâm đến bản đặc biệt RS Q3 Edition 10 Years có thể đặt mua toàn bộ xe, hoặc đặt riêng các thành phần của gói nâng cấp nếu đã có sẵn xe RS Q3 hoặc RS Q3 Sportback thế hệ mới nhất hiện nay. Nếu chọn mua riêng gói nâng cấp, giá sẽ bắt đầu từ mức 5.990 euro (khoảng 140 triệu đồng) và vẫn sẽ được tính là 1 trong số 555 xe giới hạn trên toàn thế giới. Con số này cũng sẽ là mức chênh lệch so với giá xe Audi RS Q3 2022 tại châu Âu (69.000 euro của xe tiêu chuẩn và 70.500 euro của bản Sportback) nếu mua xe trọn gói. Video: Chi tiết Audi RS Q3 Edition 10 Years phiên bản đặc biệt.

