Aston Martin Vantage vừa ra mắt làm nhiệm vụ FIA tại F1 2024

Ngày 5/3/2024, tại Gaydon (Anh), Aston Martin đã mang đến sự đổi mới trước thềm giải đua F1 2024 bằng chiếc xe Vantage được phát triển tập trung vào người lái vừa được ra mắt vào giữa tháng 2/2024. Aston Martin Vantage 2024 mới sẵn sàng đảm nhận vai trò Safety Car – Xe an toàn chính thức của FIA trong mùa giải đua F1 2024. Vantage “Safety Car” – xe an toàn này được tuỳ chỉnh các hoàn hảo hơn hẳn phiên bản tiền nhiệm và bổ sung các trang bị chuyên dụng. Tương tự các năm trước, những chiếc xe thực hiện nhiệm vụ đều được cùng màu Aston Martin Racing Green như những chiếc xe của đội đua F1 – Aston Martin Aramco. Aston Martin Vantage hiệu suất cao sẽ dẫn đầu 20 xe F1 trên vòng khởi động trước khi diễn ra màn tranh tài tại đường đua Saudi Arabia Grand Prix, diễn ra vào cuối tuần này. Sau màn chào sân của các tay đua, Vantage sẽ đậu tại lối ra của đường pit và sẵn sàng nổ máy ra đường đua nhằm can thiệp tốc độ khi cần thiết. Cách đây 3 tuần, ‘Brothers in Speed’ có sự góp mặt của 3 mẫu xe Aston Martin gồm xe đua Vantage GT3, AMR24 F1 và Vantage mới. Vantage mới được xem là mẫu xe kỷ niệm đích thực của thương hiệu, kết hợp giữ không gian hiệu suất thuần khiết và thiết kế hướng đến cảm xúc cực đoan tối đa. Tất cả điều này phản ánh đến thời kỳ giai đoạn sôi nổi nhất trong lịch sử 111 năm của Aston Martin. Marco Mattiacci, Giám đốc Thương hiệu và Thương mại Toàn cầu của Aston Martin, nói: “Vantage là bản chất của Aston Martin, vì vậy việc nhìn thấy Vantage nhanh nhất, tập trung vào người lái là vai trò quan trọng nhất trong giải đua danh giá FIA Formula One World Championship là nguồn tự hào lớn đối với chúng tôi”. “Đối với việc nhận thức thương hiệu, không có giải đua thể thao toàn cầu nào có thể sánh kịp F1 về tốc độ cao và phạm vi toàn cầu. Dựa trên sự phối hợp tự nhiên giữa môn thể thao tốc độ và Aston Martin, người hâm mộ đua xe không chỉ thấy đội đua Aston Martin Aramco AMR24 F1 trên đường đua mà còn là hai trong số những mô hình hiệu suất thú vị nhất của chúng tôi, Vantage và DBX707 từng đoạt giải thưởng”, Marco Mattiacci chia sẻ. Toàn bộ hiệu suất của Vantage mới đều không cần nâng cấp động cơ, không thay đổi hệ thống làm mát, không cải thiện hiệu suất, không cần nâng cấp phanh hiệu suất cao khi đảm nhiệm vai trò xe an toàn FIA; bởi tất cả đều đã có sẵn trên Vantage mới. Vantage xe an toàn F1 2024 trang bị động cơ 4.0 Twin-Turbo V8 mạnh mẽ, được chế tạo thủ công. Vantage mới sở hữu khối động cơ nhanh nhất trong số các dòng xe, cung cấp công suất 665 mã lực (tăng 30%) và mô-men xoắn 800 Nm; kết hợp hộp số 8 cấp ZF. Khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,4 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa 325 km/h. Bernd Mayländer, Tài xế xe an toàn của FIA, nhận xét: Thật vui khi được lái chiếc Aston Martin Vantage. Chiếc xe được thừa hưởng dòng máu mạnh mẽ từ thương hiệu và đây là phiên bản nhanh nhất. “Ấn tượng đầu tiên của tôi rất tích cực khi cảm nhận rõ sự cải thiện về khả năng vận hành, sức mạnh. Tôi cần chiếc xe nhanh và phản ứng nhanh khi nhận thông báo sự cố trên đường đua và Vantage làm tốt điều này“. “Tôi đã cầm lái Vantage trong ba mùa giải trước và tôi rất vui mừng khi trở thành một trong những người đầu tiên lái chiếc Vantage mới để trải nghiệm tinh hoa hiệu suất trên các đường đua tuyệt vời nhất thế giới”, tài xế xe an toàn – Bernd Mayländer nhận định. Vantage mới trở thành mẫu xe thể thao mạnh nhất trong danh mục sản phẩm của Aston Martin. Đồng thời Vantage đã trải qua quá trình nghiêm ngặt để trở thành chiếc xe an toàn FIA chính thức của giải đua F1. Để tăng khả năng tăng tốc trên đường đua, xe đã được tinh chỉnh tính khí độc học ở sàn xe và bộ khuếch tán gió. Nhằm tăng lực ép xuống mặt đường, các kỹ sư Aston Martin đã bổ sung cánh gió sau tạo hình đặc trưng của Gurney. Thanh đèn FIA cũng đã được cải tiến để không khí tối ưu qua mỗi mili giây, tăng hiệu suất trong quá trình dẫn đoàn xe F1, đồng thời có nhiệm vụ làm mát lốp xe. Nội thất xe an toàn Vantage có nhiều hệ thống hỗ trợ. Ghế nguyên bản được thay thế bởi ghế Pole Position cùng hệ thống dây đai an toàn đa điểm Schroth Racing, nhằm giữ cho người lái và hành khách không bị xê dịch khi xe chạy tốc độ cao. Bảng điều khiển trung tâm đặt riêng với các thiết bị theo dõi hệ thống FIA, cùng màn hình hiển thị thời gian vòng đấu trực tiếp, vị trí tất cả các xe trên đường đua và camera phía sau. Mặc dù nhiệm vụ là chiếc xe an toàn, nhưng Aston Martin vẫn ưu ái hoàn thiện nội thất với lớp trang trí viền Lime Essence độc đáo và tông màu đặc trưng của đội đua Aston Martin. Roberto Fedeli – Giám đốc Công nghệ của Aston Martin, nói thêm: “Mỗi suy nghĩ, ý tưởng, công nghệ và những nét vẽ của nhà thiết kế đã được đưa vào Vantage giờ đây người hâm mộ F1 sẽ được thưởng thức. Vantage mới là chiếc xe nhanh nhất và tập trung vào người lái, chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho công việc này”. “Tất nhiên tính khí động học của Vantage xe an toàn sẽ không thể tìm thấy trên xe thương mại, bởi đây là điểm đặc biệt giúp xe hoạt động tối ưu trên đường đua và thể hiện khả năng hiệu suất cao siêu sang mới nhất của chúng tôi”. Xe an toàn Vantage sẽ phối hợp cùng xe y tế DBX707 trong mùa giải F1 2024 diễn ra tại Saudi Arabia Grand Prix. Trước đó, đã có nhiều mẫu xe của Aston Martin đảm nhiệm vị trí điều tiết tốc độ và phương tiện khi gặp sự cố ở các chặng đua F1. Điển hình như Vantage năm 2018 được chỉ định là xe an toàn trong chặng Bahrain Grand Prix vào năm 2021. Video: Giới thiệu Aston Martin Vantage 2024 mới.

