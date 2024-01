Aston Martin Valkyrie Spider đầu tiên có giá tới hơn 93 tỷ đồng

Sau gần 2 năm rưỡi kể từ thời điểm ra mắt, chiếc Aston Martin Valkyrie Spider đầu tiên trên thế giới vừa được bàn giao cho một khách hàng VIP tại Anh Quốc. Trước đó, chủ nhân của chiếc xe này cũng sở hữu một chiếc siêu xe Aston Martin Valkyrie với ngoại thất màu vàng Sunburst Yellow 2 cùng các chi tiết trang trí màu đỏ. Là tác phẩm của sự hợp tác giữa Aston Martin và đội đua F1 Red Bull Racing, Valkyrie được phát triển từ bản concept AM-RB 001 ra mắt từ năm 2016. Mẫu hypercar này được chủ nhân lựa chọn màu sơn truyền thống xanh Aston Martin Heritage Racing Green cùng bộ mâm đa chấu màu bạc. So với phiên bản mui cứng, Valkyrie Spider đã được tinh chỉnh lại bộ khung gầm bằng sợi carbon lẫn các chi tiết khí động học ngoại thất. Phần trên của thân xe mang hình giọt nước, trong khi thân dưới của Valkyrie Spider được trang bị 2 đường hầm Venturi đặc biệt giúp tối ưu khả năng khí động học. Chiếc xe mang số khung 007, và cũng được trang trí bằng họa tiết 007 liên hệ tới loạt phim điệp viên đình đám James Bond. Do thiết kế mui trần, Valkyrie Spider được trang bị cơ cấu mở cửa nhị diện cánh bướm thay thế cho cơ cấu cánh chim gullwing trên biến thể coupe. Cấu trúc thân xe khí động học giúp tạo lực ép xuống mặt đường hơn 1.400 kg khi di chuyển ở vận tốc trên 240 km/h. Nội thất của xe tối giản với chất liệu ghế bằng sợi carbon được bọc Alcantara, đi kèm với các đường chỉ may tương phản màu bạc Galena Silver. Aston Martin Valkyrie Spider được trang bị khối động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L, sản sinh công suất tối đa 1.015 mã lực và mô-men xoắn cực đại 740 Nm. Với động cơ điện 162 mã lực do Rimac sản xuất, cơ cấu hybrid của Valkyrie Spider có sức mạnh lên đến 1.176 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm. Sở hữu hộp số ly hợp đơn Ricardo 7 cấp,Valkyrie Spider có thể đạt vận tốc tối đa trên 330 km/h khi mở mui và trên 350 km/h nếu đóng kín. Aston Martin chỉ sản xuất giới hạn 150 chiếc Valkyrie và 85 chiếc Valkyrie Spider. Trong khi đó, phiên bản dành cho trường đua Valkyrie AMR Pro chỉ được sản xuất với số lượng 25 chiếc. Mức giá xe Aston Martin Valkyrie Spider lên tới hơn 4 triệu USD (khoảng hơn 93 tỷ đồng), đắt hơn khoảng 700.000 USD so với bản coupe. Video: Giưới thiệu chiếc Aston Martin Valkyrie Spider đầu tiên.

Sau gần 2 năm rưỡi kể từ thời điểm ra mắt, chiếc Aston Martin Valkyrie Spider đầu tiên trên thế giới vừa được bàn giao cho một khách hàng VIP tại Anh Quốc. Trước đó, chủ nhân của chiếc xe này cũng sở hữu một chiếc siêu xe Aston Martin Valkyrie với ngoại thất màu vàng Sunburst Yellow 2 cùng các chi tiết trang trí màu đỏ. Là tác phẩm của sự hợp tác giữa Aston Martin và đội đua F1 Red Bull Racing, Valkyrie được phát triển từ bản concept AM-RB 001 ra mắt từ năm 2016. Mẫu hypercar này được chủ nhân lựa chọn màu sơn truyền thống xanh Aston Martin Heritage Racing Green cùng bộ mâm đa chấu màu bạc. So với phiên bản mui cứng, Valkyrie Spider đã được tinh chỉnh lại bộ khung gầm bằng sợi carbon lẫn các chi tiết khí động học ngoại thất. Phần trên của thân xe mang hình giọt nước, trong khi thân dưới của Valkyrie Spider được trang bị 2 đường hầm Venturi đặc biệt giúp tối ưu khả năng khí động học. Chiếc xe mang số khung 007, và cũng được trang trí bằng họa tiết 007 liên hệ tới loạt phim điệp viên đình đám James Bond. Do thiết kế mui trần, Valkyrie Spider được trang bị cơ cấu mở cửa nhị diện cánh bướm thay thế cho cơ cấu cánh chim gullwing trên biến thể coupe. Cấu trúc thân xe khí động học giúp tạo lực ép xuống mặt đường hơn 1.400 kg khi di chuyển ở vận tốc trên 240 km/h. Nội thất của xe tối giản với chất liệu ghế bằng sợi carbon được bọc Alcantara, đi kèm với các đường chỉ may tương phản màu bạc Galena Silver. Aston Martin Valkyrie Spider được trang bị khối động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L, sản sinh công suất tối đa 1.015 mã lực và mô-men xoắn cực đại 740 Nm. Với động cơ điện 162 mã lực do Rimac sản xuất, cơ cấu hybrid của Valkyrie Spider có sức mạnh lên đến 1.176 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm. Sở hữu hộp số ly hợp đơn Ricardo 7 cấp,Valkyrie Spider có thể đạt vận tốc tối đa trên 330 km/h khi mở mui và trên 350 km/h nếu đóng kín. Aston Martin chỉ sản xuất giới hạn 150 chiếc Valkyrie và 85 chiếc Valkyrie Spider. Trong khi đó, phiên bản dành cho trường đua Valkyrie AMR Pro chỉ được sản xuất với số lượng 25 chiếc. Mức giá xe Aston Martin Valkyrie Spider lên tới hơn 4 triệu USD (khoảng hơn 93 tỷ đồng), đắt hơn khoảng 700.000 USD so với bản coupe. Video: Giưới thiệu chiếc Aston Martin Valkyrie Spider đầu tiên.