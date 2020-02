Aston Martin Vantage Roadster 2021 - siêu xe mui trần nhanh nhất

Có thể nói, siêu xe Aston Martin Vantage đáp ứng mọi kỳ vọng của bạn về một chiếc xe thể thao thực thụ với một ngoại thất tuyệt đẹp, khối động cơ V8 tăng áp kép hầm hố, khoang nội thất sang trọng và thậm chí là tùy chọn hộp số sàn 7 cấp thể thao. Thứ duy nhất còn thiếu từ model này có lẽ là một tấm mái có thể thay đổi linh họat. Tuy nhiên ngày hôm nay mọi thứ đã thay đổi, chiếc Aston Martin Vantage Roadster ra mắt và lần đầu tiên, bỏ đi cái tên "Volante". Với khối động cơ V8 4.0 lít Tăng áp kép tương tự như biến thể coupe, Aston Martin Vantage Roadster 2021 sản sinh ra công suất 503 mã lực và lượng mô-men xoắn cực đại 685 Nm. Sức mạnh này được truyển tải xuống trục bánh sau thông qua hộp số tự động ZF 8 cấp, cho phép Vantage Roadster tăng tốc từ 0 lên 96 km/h chỉ trong vỏn vẹn 3,7 giây – thay vì 3,5 giây trên phiên bản coupe. Nhờ cơ chế mái gập "Z-Fold" độc đáo và siêu nhẹ, trọng lượng tổng thể của Vantage Roadster chỉ tăng 60 kg so với người anh em mui cứng. Thú vị hơn, quy trình đóng – mở mui của Vantage được công bố là “nhanh gọn” nhất thế giới nếu so sánh với bất kỳ chiếc xe nào đang bày bán. Với tốc độ lên tới 50 km/h, hệ thống chỉ cần 6,7 giây để thu gọn mui xe và 6,8 giây để phủ kín toàn bộ tấm trần. Đề cập tới tốc độ, Vantage Roadster có khả năng đạt tốc độ tối đa ở mức 306 km/h. Tuy nhiên, sức hút của Vantage Roadster không chỉ đến từ tốc độ khủng khiếp trên đường thẳng. Mẫu convertible này được trang bị thêm thanh giằng cũng như thừa hưởng hệ thống treo thích ứng, hệ thống kiểm soát lực kéo và bộ vi sai cầu sau điện tử từ người anh em coupe. Chưa hết, Aston Martin Vantage Roadster 2021 còn xuất hiện với 3 chế độ lái bao gồm: Sport, Sport + và Track. "Những mẫu xe thể thao mui trần thường được coi là kẻ thua cuộc khi so sánh với chính phiên bản Coupe tương đương của chúng," Matt Becker, Kỹ sư trưởng của hãng siêu xe Aston Martin cho biết. "Tuy nhiên, Vantage Roadster vẫn hoàn thành sứ mệnh khi mang tới khả năng xử lý linh hoạt, chính xác, nhanh nhẹn và giàu cảm xúc kết hợp với hiệu suất đáng nể trên cung đường thẳng và một tấm mái mềm mại." Trong năm 2021, toàn bộ dòng sản phẩm Vantage sẽ được nâng cấp. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập, cả 2 biến thể mui trần và coupe đều sẽ đi kèm với cụm lưới tản nhiệt kiểu "vane" hoặc các thanh ngang như một sự tri ân đặc biệt tới các mẫu Aston cổ điển. Các chi tiết đặc biệt còn xuất hiện trên tùy chọn màu sắc, các thiết kế mâm mới, và giờ đây là tùy chọn hộp số sàn 7 cấp trên toàn bộ dòng sản phẩm. Còn nhớ hồi năm ngoái, hãng xe Anh Quốc chỉ giới hạn tùy chọn này riêng cho mẫu AMR. Video: Xem trước Aston Martin Vantage Roadster 2021.

