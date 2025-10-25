Nữ tỷ phú gây công khai yêu trai trẻ kém 30 tuổi gây xôn xao là ai?

Nữ tỷ phú Yu Wenhong, 55 tuổi, nhà sáng lập Tập đoàn Poppy International tại Hồng Kông (Trung Quốc), từng trải qua 5 lần kết hôn.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung xôn xao trước đoạn video ghi lại cảnh nữ tỷ phú Yu Wenhong (55 tuổi), nhà sáng lập Tập đoàn Poppy International tại Hồng Kông (Trung Quốc) tay trong tay dạo phố cùng bạn trai kém 30 tuổi ở trung tâm Kuala Lumpur (Malaysia).

Theo đoạn video lan truyền, Yu Wenhong diện quần short và áo ba lỗ phong cách trẻ trung, tự tin khoe vóc dáng thon gọn. Cả hai trò chuyện, cười đùa thân mật như một cặp tình nhân mới yêu. Đáng chú ý, chàng thanh niên đi cùng nữ tỷ phú mới 25 tuổi, tức là kém Yu Wenhong 30 tuổi và thậm chí nhiều người còn cho rằng cô còn lớn hơn mẹ của bạn trai 5 tuổi.

Yu Wenhong công khai hẹn hò bạn trai kém 30 tuổi. Ảnh: Sohu

Theo Sohu, trả lời trong buổi phát trực tiếp sau đó, Yu Wenhong thừa nhận mình là người chủ động theo đuổi mối quan hệ này.

Từ nghèo khó đến nữ tỷ phú ngành thẩm mỹ

Yu Wenhong sinh năm 1971 trong một gia đình nghèo tại làng quê nhỏ tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liễu Ninh (Trung Quốc). Năm 17 tuổi, cha Yu Wenhong mắc ung thư gan và qua đời sau đó.

Từ nhỏ phải chứng kiến hoàn cảnh gia đình nghèo khó, Yu Wenhong tự hứa khi lớn lên sẽ phấn đấu có cuộc sống giàu sang. Nhờ nỗ lực của bản thân, cô thi đậu một trường Đại học và theo đuổi ngành Y Dược.

Trong thời gian làm thêm tại thẩm mỹ viện, Yu Wenhong nhận thấy người giàu sẵn sàng chi bộn tiền cho việc làm đẹp. Thời điểm đó, kinh doanh thẩm mỹ viện vẫn còn là lĩnh vực mới mẻ tại thị trường Trung Quốc, nhưng Yu Wenhong đã nhìn thấy trước tiềm năng kiếm tiền rất lớn từ ngành này.

Yu Wenhong trở thành nữ tỷ phú trong ngành hàng thẩm mỹ viện xứ Trung. Ảnh: Sohu

Sau khi tốt nghiệp Đại học, Yu Wenhong mở thẩm mỹ viện đầu tiên. Thời gian đầu, tình hình kinh doanh ảm đạm do cửa hàng Yu Wenhong còn thiếu vốn và nhân lực. Tuy nhiên, cô vẫn chú trọng làm hài lòng khách hàng với kỹ năng chuyên môn tốt và thái độ phục vụ vui vẻ.

Trải qua nhiều khó khăn nhưng không bỏ cuộc, công việc kinh doanh của Yu Wenhong dần ổn định trở lại. Thời điểm đó, nếu tiền lương trung bình hàng tháng của giới trẻ Trung Quốc chỉ khoảng 200 - 300 NDT thì Yu Wenhong có thể dễ dàng kiếm đến hơn 1000 NDT/ngày.

Không lâu sau, Yu Wenhong mở cửa hàng thẩm mỹ thứ hai và thứ ba với quy mô lớn cùng trang thiết bị hiện đại hơn.

Năm 1993, nhờ công việc kinh doanh thuận lợi, Yu Wenhong thành lập Tập đoàn Poppy - một thương hiệu lớn trong ngành thẩm mỹ viện và có chi nhánh tại nhiều quốc gia.

Sau nhiều năm chăm chỉ làm việc, Yu Wenhong trở thành nữ tỷ phú trong ngành hàng thẩm mỹ viện xứ Trung. Cô hiện sở hữu tài sản ước tính khoảng 4,7 tỷ nhân dân tệ (hơn 16.000 tỷ đồng).

Yu Wenhong cũng là người sáng lập thương hiệu thẩm mỹ y tế "Yu Poppy", nay đã có mặt tại nhiều quốc gia châu Á.

Chuyện tình nhiều sóng gió

Cuộc sống riêng tư của Yu Wenhong cũng nhận được nhiều chú ý từ công chúng. Mối quan hệ của Yu Wenhong với bạn trai hiện tại là mối tình công khai thứ 6. Trước đó, Yu Wenhong đã kết hôn 5 lần, trong đó người chồng thứ 5 là Rolando, một người mẫu châu Âu kém cô 20 tuổi. Hai người ly hôn năm 2024 do Yu Wenhong cho rằng anh ta có "lòng tham vô đáy".

Yu Wenhong chụp ảnh cùng các con và người chồng thứ 5 kém cô 25 tuổi. Ảnh: Getty

Hiện, thông tin về bạn trai kém Yu Wenhong 30 tuổi vẫn rất hạn chế. Yu Wenhong tiết lộ rằng, anh là một người nổi tiếng trên mạng và từng làm người mẫu, với ngoại hình "hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn thẩm mỹ" của cô.