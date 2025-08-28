Hà Nội

Cộng đồng trẻ

“Hot girl world cup” gây chú ý với bộ ảnh chủ đề “hòa bình đẹp lắm”

Diện trên mình tà áo dài trắng truyền thống, Linh Kul gây chú ý với vẻ đẹp dịu dàng trong bộ ảnh mới với chủ đề "hòa bình đẹp lắm" trước thềm 2/9.

Trong không khí hân hoan chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đang đến gần, hot girl đình đám một thời của chương trình Nóng cùng World Cup – Linh Kul (tên thật là Nguyễn Khánh Linh) bất ngờ trở lại và gây ấn tượng mạnh với bộ ảnh mới mang tên "Hòa bình đẹp lắm". (Ảnh: FBNV)
Bộ ảnh không chỉ khoe trọn vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng của Linh Kul mà còn truyền tải một thông điệp đầy ý nghĩa về tình yêu quê hương, đất nước, đặc biệt phù hợp với thời điểm cả dân tộc đang hướng về những cột mốc vàng son này. (Ảnh: FBNV)
Trong bộ ảnh, Linh Kul xuất hiện với tà áo dài trắng tinh khôi, trang phục truyền thống đầy tự hào của người phụ nữ Việt. (Ảnh: FBNV)
Vẻ đẹp thanh thoát, duyên dáng của cô được tôn lên qua từng shoot hình, khi cô nhẹ nhàng cầm trên tay lá cờ đỏ sao vàng. (Ảnh: FBNV)
Chiếc áo dài được thiết kế cách điệu, với những họa tiết hoa văn thêu tinh tế, càng làm tăng thêm nét hiện đại nhưng vẫn giữ được sự truyền thống, tượng trưng cho vẻ đẹp vượt thời gian của phụ nữ Việt. (Ảnh: FBNV)
Điều đặc biệt nhất trong bộ ảnh chính là cách Linh Kul thể hiện tình yêu với Tổ quốc. Với phông nền là những dải cờ đỏ sao vàng và cờ búa liềm trang trọng, cô tạo dáng tự nhiên, thể hiện niềm tự hào dân tộc. (Ảnh: FBNV)
Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh của cô khi cầm lá cờ Việt Nam như muốn khẳng định một thông điệp: Hòa bình là điều quý giá nhất mà ông cha ta đã đánh đổi bằng xương máu để có được. (Ảnh: FBNV)
Với bộ ảnh này, Linh Kul không chỉ ghi điểm bởi nhan sắc xinh đẹp mà còn bởi sự tinh tế và ý nghĩa mà cô muốn gửi gắm, góp phần nhỏ bé vào việc khơi gợi lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc trong dịp lễ trọng đại sắp tới. (Ảnh: FBNV)
Linh Kul sở hữu nhan sắc thu hút, dễ dàng "ghi điểm'"với các chàng trai ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Cô nàng là một diễn viên được biết đến với nhiều vai diễn khá ấn tượng. (Ảnh: FBNV)
Sở hữu nét diễn xuất tốt, thu hút mọi ánh nhìn cùng nụ cười tươi sáng, thân hình thon gọn, không khó khăn để nữ diễn viên trẻ này có lượng lớn người theo dõi. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#Linh Kul #Hòa bình đẹp lắm #bộ ảnh #quốc khánh 2/9 #tình yêu quê hương #áo dài truyền thống

