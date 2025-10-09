Hà Nội

Chồng cũ Hằng Du Mục khoe bạn gái mới kém 26 tuổi

Cuộc sống của Tôn Bằng, chồng cũ của Hằng Du Mục gần đây đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi anh công khai mối quan hệ mới.

Trầm Phương
Dù không hoạt động trong showbiz Việt nhưng Tôn Bằng (SN 1981) vẫn được cộng đồng mạng biết đến khi là chồng cũ người ngoại quốc của Hằng Du Mục. Cả hai “đường ai nấy đi” không mấy êm đẹp khi thường xuyên xảy ra tranh cãi, đấu tố về vấn đề tài sản, con chung - con riêng.
Trong khi Hằng Du Mục đang bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng, Tôn Bằng vẫn gây chú ý khi livestream bán hàng, đặc biệt mới đây anh vừa công khai bạn gái mới.
Điều gây xôn xao là bạn gái mới của Tôn Bằng có diện mạo ưa nhìn, trẻ trung, được cho là kém anh đến 26 tuổi.
Thậm chí, trên các video mà anh đăng tải, còn thoải mái gọi là vợ khiến dân tình tò mò về danh tính của cô gái này.
Theo đó, người mà Tôn Bằng gọi bằng vợ là Nguyễn Thanh Thảo (SN 2007, quê quán Yên Bái cũ). Cô thường xuất hiện với Tôn Bằng trong nhiều video được anh đăng tải.
Cả hai cùng nhau vi vu trên xe di động, tiếp tục cuộc sống du mục. Đáng chú ý hơn trong hành trình này, Tôn Bằng còn đưa cả mẹ đi cùng.
Không chỉ vậy, Tôn Bằng cũng thường xuyên làm các nội dung clip về chủ đề "mẹ chồng - nàng dâu" trên kênh cá nhân.
Ngoài ra, trông một vài khung hình, Tôn Bằng cũng tiết lộ đã về ra mắt gia đình bạn gái.
Nhiều người xem các đoạn clip của cặp đôi đều nhắc đến tên Hằng Du Mục. Bởi một phần do trước đó, Hằng Du Mục cũng đã rất nổi tiếng với cuộc sống du mục trên xe di động, đi khắp nơi cùng Tôn Bằng.
Thời gian gần đây, Tôn Bằng cập nhật chăm chỉ trên MXH về cuộc sống của mình, anh không đề cập đến các vấn đề liên quan đến vợ cũ cũng như con chung của cả hai.
#Tôn Bằng #Hằng Du Mục #bạn gái trẻ #cuộc sống du mục #livestream bán hàng #mối quan hệ gia đình

