Nữ streamer gợi cảm bất ngờ 'rời cuộc chơi', lý do bất đắc dĩ

Cộng đồng trẻ

Nữ streamer Thanh Thanh gây chú ý nhờ ngoại hình nóng bỏng và mới đây đã khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi tuyên bố 'chia tay livestream'.

Thiên Anh
Trong bài đăng rạng sáng 4/9, nữ streamer có tên Thanh Thanh cho biết sẽ chính thức khép lại chặng đường phát sóng trực tiếp để tìm kiếm niềm vui và định hướng mới cho bản thân.
Thanh Thanh là nàng streamer này từng là một trong những gương mặt nổi bật trên mạng xã hội. Năm 2022, người đẹp vướng phải loạt lùm xùm khi bị tố có liên quan đến chuyện “bao nuôi” và lừa đảo.
Sau biến cố, đến năm 2024, nữ streamer bất ngờ bán đi tài khoản Instagram với hơn 790.000 người theo dõi, rồi chọn cách lui về hậu trường, tập trung cho mảng livestream.
Trên tài khoản Instagram mới, cô nàng streamer trải lòng rằng những năm qua, việc phát sóng liên tục bị ngắt quãng, mỗi lần quay lại đều giống như ra trận.
Thanh Thanh từng rất yêu thích nhảy múa, thích mang lại niềm vui cho khán giả, sẵn sàng thức trắng nhiều đêm đồng hành cùng người xem. Nhưng dần dần, sự đam mê ấy bị sức ép, lo âu và nỗi tự ti bào mòn.
Nữ streamer thẳng thắn thừa nhận, cô đã sống vì lượt xem, doanh thu và kỳ vọng từ người khác, thay vì cho chính mình. Áp lực kéo dài khiến sức khỏe ngày càng sa sút, thậm chí chứng trầm cảm tái phát buộc cô nhiều lần phải nhập viện cấp cứu.
Lúc ấy, Thanh Thanh mới nhận ra cô không thể tiếp tục đánh đổi. “Ngày tôi dọn dẹp hết dàn thiết bị livestream, đó mới là lúc tôi thực sự thở phào” cô chia sẻ.
Thanh Thanh cho biết, đây không phải là một quyết định bồng bột, mà là kết quả của thời gian dài suy nghĩ. Livestream là công việc cô gắn bó lâu nhất, nên khi dừng lại, đã có lúc cô thấy mình chẳng còn gì.
Thanh Thanh dần tìm lại đam mê trong những lĩnh vực từng yêu thích, như nghiên cứu tâm linh, năng lượng và tarot. Việc giúp người khác giải bài, được cộng đồng công nhận đã mang lại cho cô sự tự tin mới.
Cuối cùng, nữ streamer gửi lời cảm ơn đến tất cả những khán giả từng đồng hành cùng mình trong suốt chặng đường livestream. Ảnh: Weibo nhân vật
