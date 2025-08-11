Nữ sinh bị đánh hội đồng, quay clip tung lên mạng

Ngày 11/8, thông tin từ UBND phường Phan Thiết (Lâm Đồng) cho biết, lực lượng chức năng đang xác minh vụ việc một nữ sinh 12 tuổi bị nhóm bạn đánh hội đồng, gây bức xúc dư luận.
Trước đó, chiều 8/8, em N.P.T.N.H. (SN 2013, học sinh lớp 6, ngụ phường Phan Thiết) nhận lời hẹn của bạn tên H.N. (SN 2012, phường Phú Thủy) đến bãi đất trống thuộc phường Phan Thiết để “nói chuyện” giải quyết mâu thuẫn.
Tại đây, H.N. cùng 5 học sinh khác (từ 11 đến 14 tuổi) đã dùng vỏ chai bia, tay, chân đánh liên tiếp vào người em em N.P.T.N.H. Ngoài ra, còn có 6 thiếu niên khác đứng xem, cổ vũ.
Sau khi sự việc xảy ra, N.H. nói với gia đình mình bị tai nạn giao thông và được đưa đi bệnh viện điều trị.
Thế nhưng, đến ngày 10/8, gia đình phát hiện đoạn clip ghi lại vụ việc lan truyền trên mạng xã hội mới biết con mình bị đánh, nên đến Công an phường Phan Thiết trình báo.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an xác minh, làm rõ.
>>> Mời độc giả xem thêm video một học sinh bị đánh hội đồng.