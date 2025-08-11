Nữ sinh bị đánh hội đồng, quay clip tung lên mạng

Ngày 28/3, thầy Cao Thanh Bảo - Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An) xác nhận, em T.H.M.N. là học sinh lớp 11D6 của trường đang điều trị trong bệnh viện sau khi bị nhóm nữ sinh khác trong trường hẹn gặp bên ngoài rồi đánh đập.

Thầy Bảo cho hay, sự việc xảy ra ở ngoài trường học, nhưng nắm được thông tin, chiều ngày 26/3, nhà trường đã mời phụ huynh của các em lên làm việc, đồng thời yêu cầu các em liên quan viết bản tường trình.

Trường THPT Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập, sự việc xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ ở trường, trưa 26/3, em P.T.T.L. (nữ sinh lớp 12D5), đã hẹn em T.H.M.N. (lớp 11D6) tới khu vực hồ Vinh Tân để "nói chuyện".

Nhóm học sinh lớp 12 có 5 người, còn nhóm nạn nhân chỉ có 2 người, tất cả đều đang là học sinh Trường THPT Hà Huy Tập. Khi tới điểm hẹn, M.N. liền bị nhóm nữ sinh khóa trên đánh đập.

Trong bản tường trình, nữ sinh T.L. thừa nhận đã dùng mũ bảo hiểm đánh em N. Sau đó, nạn nhân được đưa tới bệnh viện với chấn thương vùng mặt.

Thầy Cao Thanh Bảo cũng thông tin, nữ sinh đánh em T.H.M.N. vừa bị kỷ luật trong học kỳ I vì liên quan đến một vụ xô xát khác. “Lần đó, nữ sinh này không trực tiếp đánh nhau, mà cổ vũ cho bạn nam cùng khối đánh một học sinh khác trong trường. Nhà trường đã kỷ luật cả hai, nhưng bây giờ nữ sinh này lại tái phạm", thầy Bảo cho hay.

Hiện, nữ sinh vẫn đang điều trị trong bệnh viện, còn 6 học sinh liên quan vụ đánh nhau đã bị tạm đình chỉ học để làm việc với cơ quan công an. Theo Hiệu trưởng nhà trường, sau khi cơ quan công an xác minh, có kết luận sự việc thì nhà trường mới lập hội đồng kỷ luật để đưa ra phương án xử lý.

Hình ảnh các nam sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đánh nhau. Ảnh cắt từ clip

Cũng trong ngày 26/3, xuất hiện 2 clip ghi lại cảnh học sinh của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh) đánh nhau.

Ông Phan Xuân Phàn - Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho biết, vụ việc xảy ra ở ngoài khu vực trường học nên nhà trường vẫn đang xác minh làm rõ.