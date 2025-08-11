Hà Nội

Xã hội

Nữ sinh bị đánh hội đồng, quay clip tung lên mạng

Nạn nhân là một học sinh lớp 6 ở phường Phan Thiết (Lâm Đồng) bị nhóm bạn nữ đánh đập, làm nhục nhưng dám phản kháng.

Hạo Nhiên

Ngày 11/8, thông tin từ UBND phường Phan Thiết (Lâm Đồng) cho biết, lực lượng chức năng đang xác minh vụ việc một nữ sinh 12 tuổi bị nhóm bạn đánh hội đồng, gây bức xúc dư luận.

Trước đó, chiều 8/8, em N.P.T.N.H. (SN 2013, học sinh lớp 6, ngụ phường Phan Thiết) nhận lời hẹn của bạn tên H.N. (SN 2012, phường Phú Thủy) đến bãi đất trống thuộc phường Phan Thiết để “nói chuyện” giải quyết mâu thuẫn.

h.jpg
Hiện trường vụ việc. (Ảnh cắt từ clip).

Tại đây, H.N. cùng 5 học sinh khác (từ 11 đến 14 tuổi) đã dùng vỏ chai bia, tay, chân đánh liên tiếp vào người em em N.P.T.N.H. Ngoài ra, còn có 6 thiếu niên khác đứng xem, cổ vũ.

Sau khi sự việc xảy ra, N.H. nói với gia đình mình bị tai nạn giao thông và được đưa đi bệnh viện điều trị.

Thế nhưng, đến ngày 10/8, gia đình phát hiện đoạn clip ghi lại vụ việc lan truyền trên mạng xã hội mới biết con mình bị đánh, nên đến Công an phường Phan Thiết trình báo.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an xác minh, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video một học sinh bị đánh hội đồng.

(Nguồn: SGGP)
Bài liên quan

Thiếu nữ 17 tuổi bị đánh hội đồng: Khởi tố thêm 2 đối tượng

Kết quả điều tra cho thấy, T và N.X.N.T có mâu thuẫn với nhau. Cho rằng T "cướp" người yêu của mình nên N.X.N.T xảy ra cãi cọ với T. dẫn đến xô xát.

Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết vừa khởi tố 2 bị can N.P.A và Đ.M.D, cùng SN 2008 về tội Cố ý gây thương tích liên quan vụ thiếu nữ 17 tuổi bị hành hung, đánh hội đồng ven hồ điều hòa thuộc phường Yên Sở.
Thieu nu 17 tuoi bi danh hoi dong: Khoi to them 2 doi tuong
Các đối tượng liên quan tới vụ việc. 
Xem chi tiết

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Nghệ An: Hiệu trưởng nói gì?

Trường THPT Hà Huy Tập ở TP Vinh (Nghệ An) đang phối hợp với cơ quan Công an làm rõ sự việc nữ sinh lớp 11 của trường bị đánh hội đồng phải nhập viện.

Ngày 28/3, thầy Cao Thanh Bảo - Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An) xác nhận, em T.H.M.N. là học sinh lớp 11D6 của trường đang điều trị trong bệnh viện sau khi bị nhóm nữ sinh khác trong trường hẹn gặp bên ngoài rồi đánh đập.
Thầy Bảo cho hay, sự việc xảy ra ở ngoài trường học, nhưng nắm được thông tin, chiều ngày 26/3, nhà trường đã mời phụ huynh của các em lên làm việc, đồng thời yêu cầu các em liên quan viết bản tường trình.
Vu nu sinh bi danh hoi dong o Nghe An: Hieu truong noi gi?
 Trường THPT Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An.
Theo Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập, sự việc xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ ở trường, trưa 26/3, em P.T.T.L. (nữ sinh lớp 12D5), đã hẹn em T.H.M.N. (lớp 11D6) tới khu vực hồ Vinh Tân để "nói chuyện".
Nhóm học sinh lớp 12 có 5 người, còn nhóm nạn nhân chỉ có 2 người, tất cả đều đang là học sinh Trường THPT Hà Huy Tập. Khi tới điểm hẹn, M.N. liền bị nhóm nữ sinh khóa trên đánh đập.
Trong bản tường trình, nữ sinh T.L. thừa nhận đã dùng mũ bảo hiểm đánh em N. Sau đó, nạn nhân được đưa tới bệnh viện với chấn thương vùng mặt.
Thầy Cao Thanh Bảo cũng thông tin, nữ sinh đánh em T.H.M.N. vừa bị kỷ luật trong học kỳ I vì liên quan đến một vụ xô xát khác. “Lần đó, nữ sinh này không trực tiếp đánh nhau, mà cổ vũ cho bạn nam cùng khối đánh một học sinh khác trong trường. Nhà trường đã kỷ luật cả hai, nhưng bây giờ nữ sinh này lại tái phạm", thầy Bảo cho hay.
Hiện, nữ sinh vẫn đang điều trị trong bệnh viện, còn 6 học sinh liên quan vụ đánh nhau đã bị tạm đình chỉ học để làm việc với cơ quan công an. Theo Hiệu trưởng nhà trường, sau khi cơ quan công an xác minh, có kết luận sự việc thì nhà trường mới lập hội đồng kỷ luật để đưa ra phương án xử lý.
Vu nu sinh bi danh hoi dong o Nghe An: Hieu truong noi gi?-Hinh-2
Hình ảnh các nam sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đánh nhau. Ảnh cắt từ clip 
Cũng trong ngày 26/3, xuất hiện 2 clip ghi lại cảnh học sinh của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh) đánh nhau.
Ông Phan Xuân Phàn - Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho biết, vụ việc xảy ra ở ngoài khu vực trường học nên nhà trường vẫn đang xác minh làm rõ.
Xem chi tiết

Xót xa cảnh nữ sinh ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Mới đây, trên mạng xôn xao clip dài 4 phút quay cảnh một nữ sinh bị nhóm thiếu niên ở Bình Dương đánh hội đồng.

Theo hình ảnh clip ghi lại, một nhóm thiếu niên (khoảng hơn 10 học sinh) vây xung quanh V., khoảng 3-4 học sinh (có cả nam và nữ) lao vào đánh túi bụi vào vùng đầu nữ sinh. Mặc dù nữ sinh cầu xin nhưng nhóm này vẫn lao vào đánh, một số học sinh ở ngoài thì cười đùa cổ vũ.

Nạn nhân trong clip là em V.N.K.V và sự việc đã xảy ra vào khoảng tháng 4/2024, lúc đó em V. đang học lớp 7 tại Trường THCS Nguyễn Văn Tiết thuộc phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Xot xa canh nu sinh o Binh Duong bi danh hoi dong
Nhóm thiếu niên đánh hội đồng nữ học sinh rồi quay lại clip. (Ảnh cắt từ clip) 

Theo chị T. T. P. (hiện đang ở Đồng Nai, là mẹ của em V.), mới đây, khi chị P. xem điện thoại của con thì mới phát hiện clip con mình bị đánh. Lúc này, em V. mới thừa nhận vì sợ bị nhóm bạn tiếp tục đánh nên xin chuyển trường.

Hiện em V.N.K.V đang học lớp 7 tại một trường THCS trên địa bàn huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, gần đây một số thiếu niên tại khu vực con chị đang học lại tiếp tục đe dọa đòi đánh em V.

"Lúc trước tôi làm công nhân và tạm trú ở phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An. Cháu bị đánh khoảng dịp 30/4, khi vừa học xong lớp 7 ở trường THCS N.V.T thì cháu có biểu hiện sợ sệt xin về quê Xuân Lộc, Đồng Nai học. Gần đây khi biết sự việc, tôi gặng hỏi con gái mới nói trước đó ở Bình Dương bị đánh. Do sợ các đối tượng đánh tiếp, nên cháu mới giấu mẹ xin về Đồng Nai học. Tuy nhiên, khi qua Đồng Nai, cháu tiếp tục bị các đối tượng đe dọa tìm đánh. Tôi xem lại video mà đau lòng quá, không nghĩ con mình bị đánh".

Vì quá bức xúc nên chị P. đã trình báo sự việc với cơ quan công an. Ngày 29/11, Công an phường Bình Nhâm, TP Thuận An (Bình Dương) đã tiếp nhận trình báo của chị T.T.P. (quê Đồng Nai) về việc con gái chị là nữ sinh V.N.K.V. (sinh năm 2011) bị một nhóm bạn đánh hội đồng.
Xem chi tiết

