Huyền 2k4 đẻ con gái như có thêm 'bạn thân', hết skincare đến tập yoga cùng

Cộng đồng trẻ

Cùng cô con gái nhỏ hết chăm sóc da, diện đồ đôi rồi tập yoga cùng nhau, Huyền 2k4 được nhiều người nói đùa đẻ con mà cứ như thêm một cô bạn thân nhí.

Kể từ khi công khai con gái đầu lòng, hot mom Huyền 2k4 (Lê Thị Khánh Huyền) cùng cô công chúa nhỏ tên Sam Sam đã trở thành một trong những cặp mẹ con hot nhất trên mạng xã hội.
Dù còn nhỏ tuổi nhưng bé Sam lại được mẹ cho trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị, đáng yêu, khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ và ví von Huyền 2k4 như có thêm một "cô bạn thân" thực thụ.
Trong nhiều video được đăng tải, Huyền 2k4 thường gọi con gái là "mini me" (phiên bản nhỏ hơn của mình). Hai mẹ con cùng nhau thực hiện các bước dưỡng da, trang điểm, bé Sam Sam cũng được mẹ cho trải nghiệm việc lau mặt bằng bông tẩy trang, hay cười tít mắt vui vẻ bên mẹ.
Một trong những hoạt động khiến dân mạng thích thú nhất chính là việc hai mẹ con cùng nhau tập luyện thể dục, như tập yoga, hay đi chơi tennis.
Tại phòng tập, mẹ Huyền 2k4 và bé Sam Sam trải thảm, thực hiện các tư thế yoga cơ bản như Rắn Hổ Mang (Cobra Pose) hay cúi gập người (Seated Forward Bend).
Mặc dù có những lúc bé Sam Sam chỉ nghịch ngợm trên thảm, nhưng khoảnh khắc hai mẹ con cùng nhau kéo giãn cơ thể, cùng nhau cười đùa trong phòng tập đã thể hiện một cách sống lành mạnh, năng động mà Huyền 2k4 muốn truyền tải đến con gái.
Nhìn những hình ảnh ngọt ngào, đáng yêu này, người hâm mộ đều nhận xét Huyền 2k4 không chỉ là một người mẹ mà còn giống như một "người bạn lớn" của con gái.
Không chỉ chia sẻ sở thích làm đẹp, Huyền 2k4 còn thường xuyên cho con gái diện đồ đôi, thể hiện phong cách thời trang cá tính, sành điệu. Từ những set đồ ở nhà thoải mái cho đến trang phục dạo phố, đi du lịch đều được hai mẹ con khéo léo phối hợp.
Đặc biệt, trong bộ ảnh "cool ngầu" với áo trench coat màu be dáng rộng và mũ lưỡi trai đồng màu, Huyền 2k4 và bé Sam Sam đã biến hóa thành cặp đôi fashionista thu hút mọi ánh nhìn. Vẻ ngoài cực "chất" cùng biểu cảm tự tin, đáng yêu của bé Sam khiến người hâm mộ không ngừng thả tim.
Từ sau khi lấy chồng và sinh em bé, Huyền 2k4 được nhiều người nhận xét rằng dù còn nhỏ tuổi nhưng có cách chăm con rất khéo. Bé Sam được yêu mến vì sở hữu ngoại hình xinh xắn, tính cách ngoan ngoãn, lém lỉnh.
Trầm Phương
