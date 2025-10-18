Huyền 2k4 đẻ con gái như có thêm 'bạn thân', hết skincare đến tập yoga cùng

Cùng cô con gái nhỏ hết chăm sóc da, diện đồ đôi rồi tập yoga cùng nhau, Huyền 2k4 được nhiều người nói đùa đẻ con mà cứ như thêm một cô bạn thân nhí.