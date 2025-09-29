Hà Nội

Nữ coser Việt hóa Hằng Nga khiến fan mê mẩn mùa Trung thu

Số hóa

Nữ coser Việt hóa Hằng Nga khiến fan mê mẩn mùa Trung thu

Cigw Pols, nữ coser đình đám của Việt Nam, vừa tung bộ ảnh Trung thu ngọt ngào và gợi cảm, khiến cộng đồng game thủ “đứng ngồi không yên”.

Thiên Trang (TH)
Cigw Pols là cái tên quen thuộc trong cộng đồng cosplay với nhan sắc ngọt ngào và khả năng biến hóa đa dạng.
Mới đây, cô nàng khiến fan bùng nổ khi tung bộ ảnh đón Trung thu sớm với diện mạo đầy cuốn hút.
Outfit mang tông màu ngọt ngào, điểm xuyết hoa và ngọc trai đã tạo nên vẻ ngoài vừa cổ điển vừa quyến rũ.
Mái tóc búi cầu kỳ cùng lớp trang điểm hồng nhẹ giúp cô hóa thân như một mỹ nữ cổ trang.
Điểm nhấn của bộ ảnh là trang phục táo bạo, tôn trọn vóc dáng và thần thái gợi cảm của Cigw Pols.
Chỉ sau vài giờ đăng tải, loạt ảnh đã nhận hàng chục nghìn lượt yêu thích và chia sẻ.
Fan không ngần ngại ví cô như “Hằng Nga giáng trần” và mong muốn được sánh bước bên nàng.
Với phong cách biến hóa đa dạng, Cigw Pols hứa hẹn tiếp tục bùng nổ trong những dự án ảnh sắp tới.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
Thiên Trang (TH)
