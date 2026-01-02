Hà Nội

Mãn nhãn trước bộ ảnh chào năm cũ đậm chất điện ảnh của Bảo Hân Helia

Cộng đồng trẻ

Trong những ngày cuối cùng của năm, hot girl Bảo Hân Helia đã khiến fan không khỏi xuýt xoa khi tung ra bộ ảnh trong chuyến du lịch gần đây tại Trung Quốc.

Trầm Phương
Khép lại một năm hoạt động sôi nổi, Bảo Hân Helia mới đây đã đăng tải loạt ảnh mới, như gửi một lời chào tới năm cũ và chào đón năm mới. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp hiện đại và không gian cổ kính đã tạo nên những khung hình đẹp tựa thước phim điện ảnh. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh, cô nàng chọn cho mình một phong cách trưởng thành và thanh lịch hơn hẳn. Không cần những bộ cánh cắt xẻ táo bạo, cô nàng vẫn khẳng định đẳng cấp nhan sắc "vạn người mê" qua loạt ảnh dạo phố đầy chất thơ. (Ảnh: IGNV)
Lấy bối cảnh là những bức tường gạch xám đặc trưng và kiến trúc mái ngói âm dương của Bắc Kinh, bộ ảnh mang đến một cảm giác hoài niệm nhưng vẫn đầy sức sống. (Ảnh: IGNV)
Thần thái tự tin cùng cách tạo dáng tự nhiên giúp cô nàng hoàn toàn làm chủ khung hình, biến mỗi góc phố đi qua trở thành một bối cảnh như trong các thước phim thực thụ. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn không thể rời mắt chính là mái tóc đỏ rực rỡ được uốn xoăn bồng bềnh. Màu tóc này không chỉ là tuyên ngôn cho cá tính mạnh mẽ của Bảo Hân mà còn tạo nên sự tương phản tuyệt vời với bộ trang phục trắng tinh khôi. (Ảnh: IGNV)
Dưới ánh nắng vàng hanh hao của ngày cuối năm, mái tóc đỏ như bừng sáng, tôn lên làn da trắng không tì vết và đôi mắt biết nói của nàng hot girl sinh năm 2000. (Ảnh: IGNV)
Bảo Hân Helia cho thấy sự tinh tế trong cách phối đồ khi lựa chọn set trang phục màu kem tối giản nhưng vô cùng sang trọng. Thiết kế áo khoác thắt eo kết hợp cùng chân váy dài giúp cô nàng trông thanh mảnh và cao ráo hơn. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh không chỉ đơn thuần là ghi lại những khoảnh khắc đẹp, mà còn như một dấu ấn đánh dấu sự trưởng thành của Bảo Hân Helia. (Ảnh: IGNV)
Từ một cô nàng hot girl được biết đến với nét tinh nghịch, Bảo Hân giờ đây mang vẻ đẹp sâu sắc, điềm tĩnh và đầy khí chất. Ánh mắt nhìn xa xăm hay khoảnh khắc thong dong thưởng thức ly cà phê bên hiên nhà cổ đều gợi lên cảm giác về sự tận hưởng và hài lòng sau một năm nỗ lực. (Ảnh: IGNV)
Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đây là một trong những bộ ảnh ấn tượng nhất của cô nàng trong năm nay, là lời chào năm cũ nhẹ nhàng và đầy ý nghĩa. (Ảnh: IGNV)
#Bảo Hân Helia #bộ ảnh #điện ảnh #du lịch Trung Quốc #bảo hân helia phong cách

