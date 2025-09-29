Google hé lộ siêu dự án Android cho PC gây chấn động

Tại Snapdragon Summit 2025, Google và Qualcomm công khai dự án Android cho PC, hứa hẹn mở ra kỷ nguyên điện toán mới với sức mạnh AI.
Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà thực hiện bộ ảnh gia đình nhân dịp đạo diễn Lật mặt đón tuổi mới. Ca sĩ Ông Cao Thắng chơi đùa cùng con gái.
Mỗi độ thu về, sắc phong đỏ rực rỡ khoe sắc trên núi rừng Việt Nam, mang đến cho du khách trải nghiệm lãng mạn và bình yên chẳng kém trời Âu.
Dù chỉ cao khoảng 1m50 nhưng 'ngọc nữ trăm tỷ' Kaity Nguyễn sở hữu vóc dáng tuyệt đối gợi cảm.
Tử vi dự đoán trong 7 ngày tới, 3 con giáp này sẽ có khoảng thời gian thăng hoa rực rỡ, công việc thuận buồm xuôi gió, cơ hội kiếm tiền liên tục gõ cửa.
Các nhà khoa học phát hiện dấu tích hiến tế mật ong, nghi lễ tôn giáo kỳ lạ trong ngôi đền cổ, mở ra góc nhìn mới về nền văn minh xưa.
Thanh kiếm cổ 1.000 năm tuổi khắc biểu tượng Viking bí ẩn, khiến giới khảo cổ kinh ngạc vì tình trạng nguyên vẹn và giá trị lịch sử khổng lồ.
Người dân ở đảo Bé (đặc khu Lý Sơn) đã phát hiện xác của một con cá voi dài khoảng 10m đang trong giai đoạn phân hủy mạnh trôi dạt vào bờ.
“Vua Youtube” MrBeast liên tục thua lỗ hàng trăm triệu USD khi chi hàng triệu đô sản xuất video, chấp nhận lỗ để giữ độ nổi tiếng và mở rộng thương hiệu.
Chiếc Lamborghini Huracan STO dộc nhất Việt Nam này thuộc sở hữu của một đại gia Vũng Tàu, TP.HCM. Xe có mức giá sau thuế khoảng hơn 30 tỷ đồng.
Sau nhiều giờ quần thảo, bão số 10 Bualoi đã gây thiệt hại nặng nề tại Nghệ An, nhiều công trình tan hoang, nhà dân đổ nát và đường phố ngổn ngang.
Subaru Philippines đã chính thức gia nhập thị trường xe hybrid với mẫu SUV Subaru Forester e-Boxer Hybrid 2026. Dự đoán, mẫu xe này sẽ sớm về Việt Nam.
Khoản đầu tư 100 tỷ USD từ NVIDIA vào OpenAI gây chú ý khi phần lớn số tiền này sẽ quay trở lại tay tập đoàn này thông qua việc mua và thuê chip GPU.
Phiên bản chị Hằng của nữ coser Cigw Pols khiến cộng đồng fan của cô nàng không thể rời mắt.
Vẻ ngoài của mẹ đẻ Hoa hậu Giáng My ở tuổi ngoài 80 khiến nhiều người phải trầm trồ. Giáng My cho biết, mẹ là người bạn thân nhất.
Loạt ảnh mới nhất của hot girl Hà Thành Lê Phương Anh đã thu hút mọi ánh nhìn bởi nhan sắc xinh đẹp cùng thần thái đầy cuốn hút.
Selena Gomez và Benny Blanco vừa tổ chức hôn lễ. Trước khi lấy chồng, Selena được mệnh danh là ‘công chúa Disney’, có khối tài sản ‘khủng’.
Mẫu Rolls-Royce Cullinan "hàng nhái" của hãng sản xuất robot hút bụi Dreame thuộc phân khúc SUV điện với động cơ xăng để mở rộng phạm vi hoạt động (REEV).
Dù đã là "gái một con", Pinky Bảo Trân vẫn giữ vững phong độ gợi cảm vốn có, thậm chí còn mặn mà, cuốn hút hơn.
Nàng hot TikToker đình đám Hà Môi vừa chiêu đãi người hâm mộ một bộ ảnh mừng sinh nhật vô cùng lộng lẫy và quyến rũ.
Thâm nám khó cải thiện không chỉ do nắng hay nội tiết mà còn từ thói quen chăm sóc da sai lầm, khiến tình trạng ngày càng nghiêm trọng.