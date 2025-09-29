Google hé lộ siêu dự án Android cho PC gây chấn động

Hà Nội

Số hóa

Tại Snapdragon Summit 2025, Google và Qualcomm công khai dự án Android cho PC, hứa hẹn mở ra kỷ nguyên điện toán mới với sức mạnh AI.

Thiên Trang (TH)
Google lần đầu hé lộ kế hoạch đưa Android lên máy tính tại hội nghị Snapdragon Summit 2025.
Rick Osterloh, Phó Chủ tích cấp cao phụ trách Thiết bị và Dịch vụ của Google, cho biết dự án sẽ hợp nhất nền tảng di động và PC.
Ông nhấn mạnh Google và Qualcomm đang xây dựng một hạ tầng kỹ thuật chung cho PC và hệ thống máy tính để bàn.
CEO Qualcomm Cristiano Amon thừa nhận ông đã tận mắt thấy dự án và vô cùng kinh ngạc.
Amon khẳng định đây chính là tầm nhìn hội tụ giữa di động và PC mà ông luôn chờ đợi.
Google cho biết họ sẽ tận dụng ngăn xếp AI, Gemini và hệ sinh thái ứng dụng khổng lồ vào nền tảng này.
Dự án được xem là bước tiếp theo trong nỗ lực hợp nhất Android và Chrome OS đã được công bố trước đó.
Người dùng có thể sớm trải nghiệm một hệ sinh thái Android liền mạch từ điện thoại đến máy tính.
#Google Android PC #Snapdragon Summit 2025 #dự án Android cho PC #hợp nhất di động và PC #AI nền tảng Android #Google Qualcomm hợp tác

