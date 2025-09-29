“Vua Youtube” thua lỗ vì chi 4 triệu USD cho mỗi video

Hà Nội

Số hóa

“Vua Youtube” MrBeast liên tục thua lỗ hàng trăm triệu USD khi chi hàng triệu đô sản xuất video, chấp nhận lỗ để giữ độ nổi tiếng và mở rộng thương hiệu.

Thiên Trang (th)
MrBeast, tên thật là Jimmy Donaldson, là Youtuber nổi tiếng với hơn 430 triệu người theo dõi.
Dù có sức ảnh hưởng toàn cầu, công ty Beast Industries của ông đã lỗ liên tục nhiều năm.
Riêng năm 2024, doanh nghiệp này lỗ hơn 110 triệu USD dù doanh thu mảng nội dung đạt 224 triệu USD.
Nguyên nhân chính đến từ chi phí sản xuất khổng lồ, trung bình 3-4 triệu USD cho mỗi video.
Thậm chí có những video bị hủy bỏ, khiến hàng chục triệu USD trở thành chi phí vô ích.
MrBeast coi video như một kênh marketing đắt đỏ để kéo khán giả sang Feastables và sản phẩm khác.
Feastables, thương hiệu socola và snack, đã mang lại doanh thu 250 triệu USD và lợi nhuận 20 triệu USD năm 2024.
Đế chế MrBeast đang nỗ lực cắt giảm chi phí, tối ưu quản lý và kỳ vọng có lãi từ năm 2026.
