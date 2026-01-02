Hà Nội

Cận cảnh loài ếch sặc sỡ nhất châu Phi, thế giới ráo riết săn lùng

Giải mã

Cận cảnh loài ếch sặc sỡ nhất châu Phi, thế giới ráo riết săn lùng

Ẩn mình giữa những cánh rừng mưa Madagascar, ếch Mantella hoa (Mantella madagascariensis) là sinh vật nhỏ bé nhưng mang vẻ đẹp đầy mê hoặc và độc tính đáng sợ.

T.B (tổng hợp)
Là loài ếch đặc hữu của Madagascar. Ếch Mantella hoa chỉ phân bố tự nhiên tại Madagascar, đặc biệt ở các khu rừng ẩm thấp phía Đông, khiến chúng trở thành biểu tượng sinh học độc đáo của hòn đảo này. Ảnh: Pinterest.
Kích thước rất nhỏ nhưng dễ nhận biết. Một cá thể trưởng thành thường chỉ dài khoảng 2–3 cm, tuy nhiên màu sắc sặc sỡ khiến Mantella madagascariensis khó bị nhầm lẫn với các loài ếch khác. Ảnh: Pinterest.
Màu sắc rực rỡ để cảnh báo kẻ thù. Thân hình nhỏ nhắn của loài ếch này nổi bật với các mảng màu cam, vàng, đen đan xen, đóng vai trò cảnh báo thị giác rằng chúng là loài có độc. Ảnh: Pinterest.
Độc tính đến từ chế độ ăn tự nhiên. Độc tố trong da ếch Mantella hoa không tự sinh ra mà tích lũy từ các loài kiến và côn trùng nhỏ có độc mà chúng ăn trong tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Da tiết độc để tự vệ. Chất độc của loài ếch này được tiết ra qua da nhằm xua đuổi hoặc gây khó chịu cho kẻ săn mồi, chứ không dùng để chủ động tấn công sinh vật khác. Ảnh: Pinterest.
Hoạt động chủ yếu vào ban ngày. Khác với nhiều loài ếch sống về đêm, ếch Mantella hoa thường kiếm ăn và di chuyển vào ban ngày, tận dụng màu sắc nổi bật để cảnh báo cho các loài săn mồi tránh xa. Ảnh: Pinterest.
Sinh sản phụ thuộc chặt chẽ vào môi trường rừng ẩm. Chúng đẻ trứng ở những nơi ẩm ướt gần mặt đất, trứng và nòng nọc phát triển nhờ độ ẩm cao và hệ sinh thái rừng nguyên sinh. Ảnh: Pinterest.
Đang bị đe dọa bởi nạn phá rừng và buôn bán thú cảnh. Việc mất môi trường sống cùng với khai thác trái phép phục vụ thị trường thú cảnh khiến Mantella madagascariensis trở thành loài cần được bảo tồn nghiêm ngặt. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
#Ếch Mantella hoa độc đáo Madagascar #Màu sắc cảnh báo và độc tố #Sinh thái và môi trường sống rừng ẩm #Hoạt động ban ngày và sinh sản #Nguy cơ mất môi trường và buôn bán thú cảnh

