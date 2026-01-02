Hà Nội

Xe

Xe điện Mercedes-Benz nguy cơ cháy, hãng khuyến cáo sạc tối đa 80%

Mercedes-Benz vừa triệu hồi SUV điện EQB vì liên quan đến vấn đề an toàn có thể dẫn đến nguy cơ cháy pin, đồng thời khuyến cáo chủ xe chỉ sạc tối đa 80%.

Thảo Nguyễn
Video: Mercedes-Benz EQB EV bị triệu hồi do nguy cơ cháy pin.

Mercedes-Benz vừa phát đi một thông báo quan trọng liên quan đến vấn đề an toàn trên các dòng SUV điện EQB, khiến cộng đồng người dùng không khỏi lo lắng. Theo đó, một đợt triệu hồi mới đã được thiết lập nhằm ngăn ngừa nguy cơ hỏa hoạn xuất phát từ hệ thống pin cao áp. Điều đáng nói là thay vì thay thế linh kiện ngay lập tức, hãng đưa ra một khuyến cáo tạm thời nhưng gây ra không ít bất tiện cho trải nghiệm vận hành hằng ngày: yêu cầu chủ sở hữu tuyệt đối không được sạc pin vượt quá mức 80% để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

2-2530.jpg
Xe điện Mercedes-Benz nguy cơ cháy, hãng khuyến cáo sạc tối đa 80%.

Các kỹ sư của Mercedes-Benz giải thích rằng một sự cố đoản mạch tiềm ẩn bên trong các tế bào pin có thể dẫn đến hiện tượng nhiệt tăng đột ngột, từ đó kích phát các vụ cháy xe điện vốn rất khó khống chế bằng phương pháp thông thường. Chiến dịch lần này dù chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 169 chiếc thuộc các phiên bản EQB 250, EQB 300 4Matic và EQB 350 4Matic, nhưng lại là một đòn giáng vào uy tín về độ bền bỉ của hãng. Những chiếc xe nằm trong danh sách đen chủ yếu thuộc đời 2022 và 2023, giai đoạn sản xuất sơ khai của dòng xe này. Đây là lần thứ hai trong một thời gian ngắn dòng EQB gặp rắc rối tương tự, sau vụ triệu hồi hơn 7.000 chiếc tại Mỹ vào đầu năm 2025.

Việc giới hạn mức sạc ở ngưỡng 80% đã đẩy nhiều chủ xe vào tình cảnh dở khóc dở cười khi phạm vi hoạt động của xe bị bóp nghẹt đáng kể. Lấy ví dụ với mẫu EQB 350, quãng đường di chuyển vốn đã khiêm tốn ở mức 366 km khi sạc đầy, nay sẽ chỉ còn khoảng 290 km nếu tuân thủ hạn mức an toàn. Trong thực tế, nếu trừ đi phần năng lượng dự phòng để tránh cạn kiệt pin hoàn toàn, khoảng cách di chuyển thực tế giữa mỗi lần sạc có thể chỉ còn hơn 240 km. Điều này biến những chuyến đi xa trong kỳ nghỉ lễ sắp tới trở thành một thử thách thực sự về tâm lý và bài toán tìm kiếm trạm sạc liên tục.

3-6249.jpg
Việc giới hạn mức sạc ở ngưỡng 80% đã đẩy nhiều chủ xe vào tình cảnh dở khóc dở cười khi phạm vi hoạt động của xe bị bóp nghẹt đáng kể.

Thay vì một cuộc đại tu phần cứng tốn kém, Mercedes-Benz dự kiến sẽ giải quyết vấn đề bằng một bản cập nhật phần mềm được triển khai tại các trung tâm dịch vụ vào đầu năm 2026. Giải pháp này khiến nhiều khách hàng cảm thấy bất an khi phải tiếp tục "sống chung với lũ" và lo sợ về rủi ro cháy nổ trong suốt thời gian chờ đợi. Đối với những người đã chi một số tiền lớn để sở hữu biểu tượng ngôi sao ba cánh, việc phải đánh đổi sự an tâm và phạm vi hoạt động của xe điện so với xe xăng truyền thống là một trải nghiệm không mấy dễ chịu, đặt ra thách thức lớn cho tham vọng điện hóa toàn diện của hãng xe Đức.

Bài liên quan

Xe

"Soi" Mercedes-Benz CLA 220, động cơ hợp tác với Geely Trung Quốc

Sau khi hé lộ các thông tin hồi tháng 3/2025, Mercedes-Benz đã công bố chi tiết phiên bản hybrid động cơ đốt trong đầu tiên của dòng CLA thế hệ mới - CLA 220.

1-3877.jpg
Trong khi CLA được thiết kế để ưu tiên điện, Mercedes-Benz cũng cung cấp cho xe hệ động lực hybrid 48 volt. Vào tháng 3 khi ra mắt dòng CLA thế hệ mới, công ty đã xác nhận sẽ có ba biến thể động cơ đốt trong, mỗi biến thể đều đi kèm động cơ bốn xi-lanh tăng áp M252 Atkinson-cycle 1,5 lít mới và một động cơ điện nằm trong hộp số ly hợp kép 8 cấp 8F-eDCT.
2-3366.jpg
Nhờ có pin 1,3 kWh, xe hybrid có thể chạy hoàn toàn bằng điện ở tốc độ thấp khi cần công suất dưới 27PS (20kW); xe cũng có thể chạy với tốc độ lên đến 100km/h khi tắt động cơ. Xe cũng có thể tái tạo phanh ở cả 8 cấp số, thu hồi tới 25kW năng lượng. Sau khi hé lộ các thông tin sơ bộ khi ra mắt hồi tháng 3 vừa qua, Mercedes-Benz đã công bố chi tiết phiên bản hybrid động cơ đốt trong đầu tiên của dòng CLA thế hệ mới - CLA 220.
Xem chi tiết

Xe

Cận cảnh Mercedes-Benz GLE 400 E giá hơn 4,6 tỷ đồng tại Việt Nam

Mercedes-Benz Việt Nam đã chính thức gia nhập cuộc đua "xe xanh" hạng sang với GLE 400 e 4MATIC. Đây là mẫu xe PHEV đầu tiên của hãng tại thị trường trong nước.

1-468.jpg
Mercedes-Benz GLE 400 E 2025 là mẫu SUV Plug-in Hybrid (PHEV) đầu tiên của hãng tại thị trường Việt Nam, mở ra một lựa chọn mới mẻ cho nhóm khách hàng muốn trải nghiệm xe điện nhưng vẫn cần sự linh hoạt của động cơ xăng. Điểm giá trị nhất trên mẫu xe này chính là hệ truyền động PHEV (Hybrid sạc ngoài) thế hệ mới, cho phép xe vận hành như một chiếc xe điện thực thụ trong nhu cầu di chuyển hàng ngày.
7-6726.jpg
Mercedes-Benz GLE 400e sở hữu khối động cơ plug-in hybrid (PHEV). Trong đó, máy xăng 2.0L tăng áp cho công suất 252 mã lực kết hợp mô-tơ điện công suất 136 mã lực. Nhờ đó, xe có tổng công suất 381 mã lực, 650 Nm. Theo hãng, mẫu SUV này có thể đi được thuần điện 95 - 114 km nhờ viên pin 25,28 kWh. Thời gian sạc là khoảng 2,75 tiếng với nguồn điện AC 11 kW.
Xem chi tiết

Xe

Mercedes-Benz thử nghiệm taxi tự lái S-Class cấp độ 4 tại Abu Dhabi

Ngoài cụm cảm biến LIDAR trên nóc và các công nghệ tự lái thế hệ tiếp theo, mẫu xe thử nghiệm là Mercedes S-Class facelift mới dự kiến ra mắt vào đầu năm 2026.

1-6775.jpg
Mercedes-Benz và Momenta đã hợp tác với công ty công nghệ K2 và công ty con Lumo có trụ sở tại Abu Dhabi để vận hành một đội xe thử nghiệm robotaxi S-Class. Điều mà Mercedes không công bố công khai đó là những chiếc robotaxi này chính là bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng xe limousine hàng đầu đang được giấu kín một cách khéo léo.
2-1440.jpg
Dự kiến taxi tự lái của Mercedes-Benz sẽ được ra mắt vào tháng 1/2026 nếu các thông tin rò rỉ là chính xác, hãng đã khéo léo hé lộ phiên bản S-Class nâng cấp thông qua một loạt xe thử nghiệm S-Class với tính năng "kỷ nguyên mới của lái xe tự động": trải nghiệm robotaxi cấp độ 4 theo tiêu chuẩn SAE.
Xem chi tiết

