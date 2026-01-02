Xe điện Mercedes-Benz nguy cơ cháy, hãng khuyến cáo sạc tối đa 80%.

Video: Mercedes-Benz EQB EV bị triệu hồi do nguy cơ cháy pin.

Mercedes-Benz vừa phát đi một thông báo quan trọng liên quan đến vấn đề an toàn trên các dòng SUV điện EQB, khiến cộng đồng người dùng không khỏi lo lắng. Theo đó, một đợt triệu hồi mới đã được thiết lập nhằm ngăn ngừa nguy cơ hỏa hoạn xuất phát từ hệ thống pin cao áp. Điều đáng nói là thay vì thay thế linh kiện ngay lập tức, hãng đưa ra một khuyến cáo tạm thời nhưng gây ra không ít bất tiện cho trải nghiệm vận hành hằng ngày: yêu cầu chủ sở hữu tuyệt đối không được sạc pin vượt quá mức 80% để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Các kỹ sư của Mercedes-Benz giải thích rằng một sự cố đoản mạch tiềm ẩn bên trong các tế bào pin có thể dẫn đến hiện tượng nhiệt tăng đột ngột, từ đó kích phát các vụ cháy xe điện vốn rất khó khống chế bằng phương pháp thông thường. Chiến dịch lần này dù chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 169 chiếc thuộc các phiên bản EQB 250, EQB 300 4Matic và EQB 350 4Matic, nhưng lại là một đòn giáng vào uy tín về độ bền bỉ của hãng. Những chiếc xe nằm trong danh sách đen chủ yếu thuộc đời 2022 và 2023, giai đoạn sản xuất sơ khai của dòng xe này. Đây là lần thứ hai trong một thời gian ngắn dòng EQB gặp rắc rối tương tự, sau vụ triệu hồi hơn 7.000 chiếc tại Mỹ vào đầu năm 2025.

Việc giới hạn mức sạc ở ngưỡng 80% đã đẩy nhiều chủ xe vào tình cảnh dở khóc dở cười khi phạm vi hoạt động của xe bị bóp nghẹt đáng kể. Lấy ví dụ với mẫu EQB 350, quãng đường di chuyển vốn đã khiêm tốn ở mức 366 km khi sạc đầy, nay sẽ chỉ còn khoảng 290 km nếu tuân thủ hạn mức an toàn. Trong thực tế, nếu trừ đi phần năng lượng dự phòng để tránh cạn kiệt pin hoàn toàn, khoảng cách di chuyển thực tế giữa mỗi lần sạc có thể chỉ còn hơn 240 km. Điều này biến những chuyến đi xa trong kỳ nghỉ lễ sắp tới trở thành một thử thách thực sự về tâm lý và bài toán tìm kiếm trạm sạc liên tục.

Thay vì một cuộc đại tu phần cứng tốn kém, Mercedes-Benz dự kiến sẽ giải quyết vấn đề bằng một bản cập nhật phần mềm được triển khai tại các trung tâm dịch vụ vào đầu năm 2026. Giải pháp này khiến nhiều khách hàng cảm thấy bất an khi phải tiếp tục "sống chung với lũ" và lo sợ về rủi ro cháy nổ trong suốt thời gian chờ đợi. Đối với những người đã chi một số tiền lớn để sở hữu biểu tượng ngôi sao ba cánh, việc phải đánh đổi sự an tâm và phạm vi hoạt động của xe điện so với xe xăng truyền thống là một trải nghiệm không mấy dễ chịu, đặt ra thách thức lớn cho tham vọng điện hóa toàn diện của hãng xe Đức.