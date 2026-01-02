'Boxing girl' Khả Ngân chia sẻ gì ở khoảnh khắc bước sang năm mới

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Những ngày cuối năm, Khả Ngân bất ngờ “đốn tim” người hâm mộ khi tung loạt ảnh mới chụp bên bờ biển.

Thiên Anh
Mới đây trên trang cá nhân, 'boxing girl' Khả Ngân đã có những dòng chia sẻ đầy tâm trạng dịp năm cũ bước sang năm mới.
Cụ thể, Khả Ngân có viết: 'Ngày mát trời kết thúc năm lặng lẽ. Nó không dễ dàng, và nó không phải là ánh sáng, nhưng bằng cách nào đó tôi đã vượt qua được. Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là bình yên, một chút may mắn, và một kết thúc bình tĩnh cho năm nay.' (PV dịch).
Không còn hình ảnh cá tính, mạnh mẽ gắn liền với biệt danh “boxing girl”, nữ diễn viên xuất hiện với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính, mang đến cảm giác bình yên và sâu lắng. Loạt ảnh nhanh chóng nhận về nhiều lời khen ngợi bởi nhan sắc ngày càng mặn mà, đằm thắm của Khả Ngân.
Trong khung cảnh biển chiều lộng gió, Khả Ngân lựa chọn trang phục đơn giản với váy trắng dáng dài kết hợp cardigan xanh pastel. Cách phối đồ tối giản nhưng tinh tế giúp cô tôn lên sắc vóc thon gọn, vóc dáng cân đối cùng thần thái dịu dàng. Mái tóc dài buông tự nhiên theo gió, từng chuyển động nhẹ cũng đủ tạo nên những khoảnh khắc đầy chất thơ, khiến tổng thể bức ảnh mang màu sắc điện ảnh, trầm lắng đúng chất cuối năm.
Ở những góc chụp cận, gương mặt xinh đẹp của Khả Ngân càng trở nên nổi bật. Các đường nét thanh tú, nụ cười tươi nhẹ cùng ánh mắt hiền hòa tạo cảm giác gần gũi, trong trẻo.
Không cần trang điểm cầu kỳ, vẻ đẹp tự nhiên của nữ diễn viên vẫn đủ khiến người đối diện phải dừng lại ngắm nhìn. Nhiều khán giả nhận xét, Khả Ngân ở thời điểm hiện tại mang vẻ đẹp chín chắn hơn, đằm thắm nhưng vẫn giữ được nét trong sáng vốn có.
Không dừng lại ở danh xưng hot girl, Khả Ngân sớm chuyển hướng sang diễn xuất. Từ năm 2014, cô bắt đầu tham gia các dự án phim điện ảnh và truyền hình như Lật mặt 2, Cao thủ ẩn danh, 100 ngày bên em. Dù những vai diễn đầu tiên còn gây tranh luận, nữ diễn viên luôn cho thấy sự nghiêm túc, nỗ lực học hỏi để hoàn thiện bản thân.
Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Khả Ngân đến vào năm 2018 khi cô đảm nhận vai nữ chính trong Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt. Vai diễn này giúp cô khẳng định tên tuổi, từng bước thoát khỏi cái bóng “hot girl đóng phim”. Tiếp đó, vai Tuệ Nhi trong bộ phim truyền hình 11 tháng 5 ngày (2021) tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ, mang về cho Khả Ngân nhiều tình cảm từ khán giả nhờ lối diễn xuất tự nhiên, cảm xúc.
Những năm gần đây, Khả Ngân liên tục xuất hiện trong các dự án lớn như Gia đình mình vui bất thình lình, Hai Phượng và gần nhất là phim điện ảnh Love in Vietnam – dự án hợp tác Việt – Ấn. Cô cũng từng được vinh danh tại giải Cánh Diều cho vai diễn ấn tượng, ghi nhận cho quá trình nỗ lực bền bỉ với nghề.
Từ cô gái boxing mạnh mẽ đến hình ảnh người phụ nữ dịu dàng, đằm thắm trong loạt ảnh cuối năm, Khả Ngân cho thấy sự linh hoạt và trưởng thành trong phong cách lẫn tư duy nghệ thuật. Nhan sắc ngày càng thăng hạng, cùng sự nghiêm túc với diễn xuất, giúp cô giữ vững vị trí là một trong những gương mặt nữ được yêu mến của màn ảnh Việt.
