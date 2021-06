Trước lùm xùm ôm hôn trợ lý phải từ chức, công danh của Bộ trưởng Anh thế nào?

Ngày 26/6, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock (trái) nộp đơn xin từ chức sau khi tờ The Sun đăng tải hình ảnh ông ôm hôn nữ trợ lý Gina Coladangelo (phải) tại văn phòng làm việc. Ông Hancock không chỉ đối mặt nghi vấn ngoại tình mà còn bị cáo buộc vi phạm quy tắc phòng chống dịch COVID-19 vốn khuyến cáo mọi người duy trì khoảng cách hai mét. Ảnh: Sky. “Tôi đã đến gặp Thủ tướng để xin từ chức Bộ trưởng Y tế và Chăm sóc xã hội. Tôi hiểu những hy sinh to lớn mà mọi người dân Anh phải trải qua. Những người như tôi phải tuân theo quy định phòng dịch do chính mình đặt ra, và đó là lý do tôi phải từ chức”, ông Hancock nói trong video đăng tải trên Twitter. Ảnh: AP. Được biết, trước khi xảy ra lùm xùm ôm hôn nữ trợ lý phải từ chức, ông Hancock từng đạt được nhiều thăng tiến trong sự nghiệp kể từ khi bước chân vào con đường chính trị. Ảnh: BBC. Ông Matt Hancock sinh ngày 2/10/1978 tại Cheshire, nơi gia đình ông điều hành một công ty phần mềm. Ảnh: ES. Matt Hancock có bằng cử nhân ngành Triết học, Chính trị và Kinh tế (PPE) tại trường Exeter thuộc Đại học Oxford, và bằng Thạc sĩ Kinh tế tại trường Christ thuộc Đại học Cambridge. Ảnh: Reuters. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Hancock có thời gian ngắn làm việc cho công ty phần mềm máy tính của gia đình. Ảnh: Reuters. Ông từng là một nhà kinh tế tại Ngân hàng Trung ương Anh và từng là cố vấn kinh tế cấp cao cho cựu Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne. Ảnh: Wikipedia. Matt Hancock được bầu vào Quốc hội Anh từ tháng 5/2010. Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2013 đến tháng 5/2015, ông Hancock đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Doanh nghiệp, Đổi mới và Kỹ năng, dưới thời Thủ tướng David Cameron. Ảnh: AJ. Ông giữ chức Bộ trưởng Bộ trưởng Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh từ tháng 1/2018 đến tháng 7/2018, dưới thời Thủ tướng Theresa May. Trước đó, ông giữ cương vị Bộ trưởng Nghệ thuật trong hai năm (2016-2018). Ảnh: Sky. Tháng 7/2018, ông Hancock được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế và Chăm sóc Xã hội Anh. Ảnh: Reuters. Lúc dịch bệnh bùng phát mạnh tại Anh, Bộ trưởng Y tế Matt Hancock khi đó là một trong những nhân tố chủ chốt trong cuộc chiến chống COVID-19 của chính phủ nước này. Ông thường xuyên xuất hiện trên TV để kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm quy tắc phòng dịch. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video hồi tháng 5/2020: Bộ trưởng Y tế Brazil từ chức (Nguồn video: THĐT)

