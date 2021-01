Toàn cảnh phiên bỏ phiếu luận tội Tổng thống Trump tại Hạ viện

Hôm 13/1, với tỷ lệ 232 - 197, Hạ viện Mỹ thông qua các điều khoản luận tội Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters. Theo đó, Tổng thống Trump bị cáo buộc kích động bạo loạn, liên quan tới bài phát biểu của ông trước hàng nghìn người ủng hộ hôm 6/1 trong khi lưỡng viện Mỹ tổ chức phiên họp chung kiểm đếm phiếu bầu của đại cử tri và xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống 2020. Ảnh: Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi chủ trì phiên bỏ phiếu luận tội ông Trump tại Hạ viện hôm 13/1. Ảnh: Reuters. Điều khoản cũng cáo buộc Tổng thống Trump (ảnh) đã gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an ninh của Mỹ và các thể chế của Chính phủ khi đe dọa tính toàn vẹn của hệ thống dân chủ, can thiệp vào việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình và phản bội lòng tin của mình với tư cách là Tổng thống Mỹ. Ảnh: Reuters. Thượng viện Mỹ sẽ họp trở lại vào ngày 19/1, một ngày trước khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức. Sớm nhất, Thượng viện Mỹ có thể bắt đầu xem xét các điều khoản luận tội (ông Trump) là lúc 13h chiều 19/1 hoặc vào ngày 20/1 hay ngày 21/1. Ảnh: Reuters. Sẽ phải cần 2/3 số phiếu ủng hộ tại Thượng viện Mỹ để kết tội ông Trump. Ảnh: Lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Steny Hoyer trong phiên họp hôm 13/1. Ảnh: Reuters. Trong tuyên bố mới nhất, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell (ảnh) cho biết, phiên tòa luận tội ông Trump sẽ không diễn ra trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden nhậm chức. Ảnh: Reuters. “Hạ viện đã bỏ phiếu để luận tội Tổng thống Trump. Quy trình ở Thượng viện sẽ bắt đầu ở cuộc họp thường kỳ đầu tiên, sau khi bản luận tội được Hạ viện trình lên. Ngay cả khi tôi đồng ý với yêu cầu của lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer, thì cũng sẽ không có phiên tòa nào có thể kết thúc trước ngày 20/1 - thời điểm ông Joe Biden nhậm chức”, ông McConnell nói với tờ The Hill. Ảnh: Reuters.Trong đoạn video được đăng trên Twitter thông qua tài khoản chính thức của Nhà Trắng vào đêm 13/1 sau khi Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua việc luận tội, Tổng thống Trump lên án hành vi bạo lực ở Điện Capitol vào tuần trước, và khẳng định những người ủng hộ ông thật sự sẽ không bao giờ cổ xúy bạo lực. Ảnh: Twitter. "Không người ủng hộ chân chính nào của tôi lại ủng hộ bạo lực chính trị. Nếu bạn tham gia vụ việc này, bạn không giúp ích gì cho phong trào của chúng ta. Bạn đang tấn công chính phong trào và tấn công cả đất nước", ông Trump gửi thông điệp đến người dân Mỹ. Ảnh: Reuters. Đồng thời, nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump cam kết đảm bảo tiến trình chuyển giao quyền lực diễn ra an toàn. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video hồi năm 2019: Tổng thống Mỹ sẽ bị điều tra luận tội (Nguồn video: VTV)

