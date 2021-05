Thủ lĩnh chính trị của phong trào Hamas là ai?

Vào rạng sáng ngày 16/5 trong lúc giao tranh Israel - Palestine vẫn đang diễn ra, Israel đã tiến hành cuộc không kích phá hủy một tòa nhà ở Khan Younis, thành phố phía Nam Dải Gaza. Theo các quan chức Israel, mục tiêu của cuộc tấn công này là nhằm vào nơi ở và văn phòng làm việc của Yehiya Sinwar (ảnh) – thủ lĩnh chính trị của phong trào Hamas. Ảnh: MEM. Hiện chưa rõ Israel khi đó có ý định sát hại ông Yehiya Sinwar hay chỉ đơn giản là gửi thông điệp cảnh báo cứng rắn đến nhân vật chính trị quyền lực nhất tại Dải Gaza này. Ảnh: Getty. Ông Yahya Sinwar sinh năm 1962 tại khu trại tị nạn Khan Yunis. Ông tốt nghiệp cử nhân ngành Ả rập học tại trường Đại học Hồi giáo Gaza. Sinwar sau đó nhanh chóng gây dựng được uy tín tại Gaza. Ảnh: AP. Yahya Sinwar từng bị Israel bắt giữ 3 lần, vào các năm 1982, 1985 và 1988. Năm 1998, ông bị kết án tù chung thân với cáo buộc là chủ mưu vụ bắt cóc và sát hại 2 binh sĩ Israel. Ảnh: AP. Ông Yahya Sinwar đã thụ án 22 năm trước khi được trả tự do vào năm 2011 và trở về Gaza. Ảnh: Telegraph. Vào tháng 2/2017, Sinwar được bầu làm thủ lĩnh chính trị của phong trào Hamas tại Dải Gaza trong cuộc bầu cử nội bộ bí mật. Tháng 3 năm đó, ông thành lập một ủy ban hành chính do Hamas kiểm soát đối với Dải Gaza nhưng quyết định giải tán ủy ban này vào tháng 9/2017. Ảnh: CNN. Ngày 16/5/2018, trong một thông báo bất ngờ trên Al Jazeera, Sinwar tuyên bố rằng Hamas sẽ theo đuổi "kháng chiến hòa bình", mở ra khả năng Hamas có thể đóng một vai trò trong các cuộc đàm phán với Israel. Ảnh: Timesofisrael. Được biết, ông Sinwar còn là lãnh đạo tiền thân của Lữ đoàn Qassam - nhánh vũ trang của Hamas được thành lập vào năm 1991 có cấu trúc như một nhánh quân sự riêng rẽ và hoạt động bí mật. Ảnh: MEM. Tháng 3/2021, Yahya Sinwar tiếp tục được bầu làm thủ lĩnh chính trị của phong trào Hamas với nhiệm kỳ 4 năm. Ảnh: MEE. Ông Yahya Sinwar được coi là thành viên quyền lực thứ hai của Hamas sau Ismail Haniyeh - một lãnh đạo cấp cao của Hamas từng giữ chức Thủ tướng Palestine trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến 2014. Ảnh: MEM. Mời độc giả xem thêm video về cuộc xung đột Israel - Palestine bùng phát (Nguồn video: Vietnam Plus)

