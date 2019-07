Nhìn lại thăng trầm trong quan hệ Mỹ-Anh thời Tổng thống Trump

Đại sứ Anh tại Mỹ Kim Darroch, một trong những nhà ngoại giao hàng đầu của Anh, vừa từ chức hôm 10/7. Quyết định từ chức được đưa ra sau sự cố rò rỉ thông tin mật của ông Darroch với nội dung chỉ trích Tổng thống Donald Trump. Những thông tin bị rò rỉ khiến ông chủ Nhà Trắng tức giận, chỉ trích ông Darroch là "ngu ngốc" và tuyên bố tuyệt giao với nhà ngoại giao Anh này. Ảnh: The Sun. Sự cố trên tạo nên bầu không khí ngoại giao căng thẳng giữa Mỹ và Anh. Tuy nhiên, trên thực tế, mối quan hệ giữa hai nước đồng minh này đã bị rạn nứt trước đó do Tổng thống Trump bất đồng với Anh trong một số vấn đề và thậm chí ông chủ Nhà Trắng nhiều lần công kích Thủ tướng Anh Theresa May. Dưới đây là một số dấu mốc trong mối quan hệ thăng trầm giữa Mỹ và Anh được hãng thông tấn Reuters liệt kê lại. Ảnh: Reuters. Tháng 1/2017: Thủ tướng Anh Theresa May trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến gặp Tổng thống Trump tại Washington sau khi ông Trump chính thức nhậm chức. Tháng 2/2017: Bà May nói rằng lệnh cấm tạm thời người dân một số quốc gia Hồi giáo vào Mỹ mà Tổng thống Trump đưa ra là "sai" và "gây chia rẽ". Ảnh: Người biểu tình tuần hành phản đối lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump ở thủ đô London, Anh, hôm 4/2/2017. Tháng 3/2017: Người phát ngôn của bà May bác bỏ cáo buộc "nực cười" cho rằng cơ quan tình báo Anh đã nghe lén điện thoại của ông Trump trong chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Tháng 5/2017: Cảnh sát Anh tạm dừng chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ, sau khi tên của kẻ đánh bom liều chết tại buổi hòa nhạc ở Manchester bị rò rỉ cho truyền thông Mỹ. Tháng 6/2017: Ông Trump chỉ trích Thị trưởng London Sadiq Khan, một người Hồi giáo, sau vụ tấn công chết người tại thủ đô London do 3 phần tử Hồi giáo thực hiện. Trong khi đó, bà May khẳng định ông Khan đã làm tốt công việc của mình. Tháng 11/2017: Tổng thống Trump viết trên Twitter: "Bà Theresa May, đừng chú ý đến tôi, hãy tập trung vào chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan đang xảy ra trong lòng nước Anh". Tháng 12/2017: Người phát ngôn của bà May cho biết Anh không đồng tình với quyết định của Tổng thống Trump về việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Irael. Tháng 1/2018: Tổng thống Trump hủy chuyến đi tới London để khai trương Đại sứ quán mới. Tháng 5/2018: Anh, Pháp và Đức kêu gọi Iran duy trì thỏa thuận hạt nhân 2015, sau khi ông Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận này. Tháng 7/2018: Tổng thống Trump cho rằng kế hoạch Brexit của Thủ tướng May "có thể giết chết" khả năng Mỹ và Anh thiết lập thỏa thuận thương mại tự do. Tháng 5/2019: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chỉ trích Anh về thái độ của nước này đối với Trung Quốc và Tập đoàn Huawei, cho rằng điều đó có thể cản trở việc chia sẻ thông tin tình báo của Washington với London. Tháng 6/2019: Ông Trump cho rằng chính bà May đã phá hỏng các cuộc đàm phán của Anh về việc rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU). Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân thăm Anh (Nguồn: Daily Mail)

