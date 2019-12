Mỹ-Triều căng như dây đàn vì “quà Giáng sinh” của Bình Nhưỡng

Hồi tháng 4/2019, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (ảnh) đã đưa ra "hạn chót cuối năm" cho Mỹ, trong đó yêu cầu Washington phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt gây cản trở kinh tế Triều Tiên trước thời hạn trên. Ảnh: ST. Khi thời hạn chót đang đến gần, đầu tháng 12 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Thae Song cảnh báo cách Mỹ hành xử sẽ quyết định "món quà Giáng sinh" họ nhận được vào hạn chót cuối năm nếu đề xuất của họ không được chấp nhận. Ảnh: EPA. "Về phần mình, Triều Tiên đã kiên trì hết mức để không đảo ngược những bước đi quan trọng trong sáng kiến của chính mình. Phần còn lại là lựa chọn của Mỹ và việc 'món quà Giáng sinh' như thế nào hoàn toàn là do họ chọn", ông Ri Thae Song cho biết. Ảnh: Reuters. Truyền thông phương Tây sau đó dự đoán hai “món quà” Triều Tiên có thể tặng Mỹ nếu tiến trình đàm phán giữa hai nước vẫn bế tắc. Ảnh: CNBC. Thứ nhất, Bình Nhưỡng có thể sẽ phóng vệ tinh lên quỹ đạo. Món quà thứ hai là khả năng Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hoặc thử hạt nhân. Ảnh: Yonhap. Tuy nhiên, dường như Mỹ không để tâm đến "hạn chót" mà Triều Tiên đặt ra và họ sẽ không ngồi yên trước "quà Giáng sinh" của Bình Nhưỡng. Ảnh: Times Of Israel. Ngày 11/12, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Kelly Craft cảnh báo Triều Tiên về hậu quả "món quà Giáng sinh". Ảnh: CNN. "Mỹ và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã chuẩn bị hành động tương ứng với các động thái của Triều Tiên. Các vụ thử tên lửa tầm ngắn của Bình Nhưỡng là 'cực kỳ phản tác dụng' và đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an", bà Craft nói. Ảnh: CNN. Tiếp đến, Đặc phái viên Mỹ Stephen Biegun ngày 16/12 tuyên bố các yêu sách của Triều Tiên là "thù địch và vô ích", đồng thời khẳng định Washington không chấp nhận hạn chót cuối năm mà Triều Tiên đặt ra để nhượng bộ trong đàm phán. Ảnh: WSJ. "Về điểm này, hãy để tôi nêu rõ: Mỹ không có một thời hạn chót. Chúng tôi ý thức đầy đủ khả năng mạnh mẽ Triều Tiên sẽ thực hiện một vụ khiêu khích lớn trong những ngày sắp tới. Có thể nói, một hành động như vậy sẽ chẳng có ích gì cho đạt được hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên", ông Stephen Biegun nói với các phóng viên. Ảnh: SCMP. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh) cho biết Mỹ đang theo dõi rất sát sao tình hình. Ảnh: CNN. "Chúng ta cứ chờ xem. Tôi sẽ thất vọng nếu có gì đó đã được lên kế hoạch. Và nếu có, chúng tôi sẽ đối phó. Chúng tôi đang theo dõi rất sát sao", Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: Time. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử động cơ (tên lửa) lần thứ hai hôm 13/12 chỉ trong chưa đầy một tuần tại cơ sở phóng vệ tinh Sohae của nước này. Ảnh: BI. Trong bối cảnh căng thẳng hiện nay giữa hai nước, ngày 18/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố các lực lượng quân đội của Mỹ ở Hàn Quốc đang ở trong tình trạng “sẵn sàng cao” trước khả năng Triều Tiên có thể tiến hành các vụ thử tên lửa tầm xa và hạt nhân. Ảnh: NBC. Mời độc giả xem thêm video: Tầm quan trọng của chương trình hạt nhân với Triều Tiên (Nguồn video: VTC1)

