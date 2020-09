Cách vận động tranh cử đối lập của ông Trump-Biden thời COVID-19

The Hill đưa tin, trong khi ban vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) tiếp cận hàng triệu cử tri thông qua hình thức gõ cửa tận nhà và các cuộc mít tinh lớn thì chiến dịch vận động của cựu Phó Tổng thống Biden chọn tổ chức các hoạt động trên nền tảng số và các cuộc gọi điện thoại tới cử tri. Ảnh: YN. Tổng thống Trump thường tổ chức các cuộc vận động tranh cử với đông đảo người tham gia. Ảnh: New York Times. Được biết, cuối tuần qua, ông Trump đã đích thân tới 3 bang mà bà Hillary Clinton từng giành chiến thắng năm 2016 là New Hampshire, Minnesota và Nevada. Ảnh: Tổng thống Trump phát biểu tại một buổi vận động tranh cử trong nhà ở bang Nevada hôm 13/9. Ảnh: AP. Ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa cho biết họ đã liên hệ với 100 triệu cử tri và thực hiện 100 triệu lượt gõ cửa. Ảnh: Reuters. Vào tháng 6 vừa qua, Tổng thống Trump tổ chức cuộc vận động tranh cử đầu tiên kể từ khi Mỹ bắt đầu phong tỏa vì COVID-19 hồi đầu tháng 3/2020. Ảnh: Reuters. Phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ tại nhà thi đấu Trung tâm BOK ở Tulsa, Tổng thống Trump ca ngợi họ là “những chiến binh” và khẳng định ông sẽ sớm đánh bại "đối thủ" là cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden thuộc Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới. Trái ngược với Tổng thống Trump, ứng viên Tổng thống Mỹ Joe Biden thường tổ chức các buổi vận động tranh cử quy mô nhỏ và đảm bảo giãn cách xã hội. Ảnh: BI. Người dân ngồi cách nhau khi lắng nghe cựu Phó Tổng thống Mỹ Biden phát biểu về nền kinh tế Mỹ trong sự kiện vận động tranh cử ngoài trời tại một nhà máy ở Dunmore, Pennsynvalia, ngày 9/7. Ảnh: BI. Khi ứng viên Biden tổ chức họp báo, các phóng viên cũng được yêu cầu giữ khoảng cách an toàn. Ảnh: BI. Tại Yeadon, Pennsylvania, ông Biden gặp gỡ một vài người dân trong cuộc thảo luận bàn tròn và mọi người đều giữ khoảng cách an toàn. Ảnh: BI. Ban vận động chiến dịch tranh cử của ông Biden khuyến khích cử tri bỏ phiếu qua thư. Ảnh: BI. Chiến dịch vận động tranh cử của ứng viên Joe Biden đã đầu tư 100 triệu USD vào cuộc đua. Chỉ tính riêng từ tháng 8/2020, đội ngũ của ông Biden đã thực hiện 2,6 triệu cuộc gọi tới cử tri và có 183.000 tình nguyện viên tham dự các sự kiện trực tuyến. Ảnh: BI. Hồi tháng 8/2020, cựu Phó Tổng thống Joe Biden cho biết ông sẽ sớm tổ chức các chiến dịch vận động tranh cử trực tiếp tại các bang chiến địa. Theo đó, ông Biden cho biết sẽ tới các bang Wisconsin, Minnesota, Pennsylvania, Arizona, song ông khẳng định sẽ thực hiện kế hoạch này một cách có trách nhiệm trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn hoành hành. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: Bầu cử Tổng thống Mỹ vào giai đoạn nước rút (Nguồn video: VTV1)

