Bầu cử Mỹ trước giờ "G": Dự báo phiếu đại cử tri cho ông Trump-Biden

Nước Mỹ có tổng cộng 538 đại cử tri, hợp thành cái gọi là "cử tri đoàn". Họ là người bỏ phiếu trực tiếp bầu Tổng thống, Phó Tổng thống của nước này. Theo quy định, một ứng viên trở thành Tổng thống Mỹ khi nhận được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri. Ảnh: Reuters. Chính vì vậy, hai ứng viên của cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 là Tổng thống đương nhiệm Donald Trump (trái) của Đảng Cộng hòa và ứng viên Joe Biden (phải) của Đảng Dân chủ đang tích cực vận động tranh cử vào phút chót để thu hút sự ủng hộ của cử tri. Ảnh: ABC News. Hiện tại, Tổng thống Trump đang bị đối thủ Joe Biden dẫn trước trong các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc. Tuy nhiên, trên thực tế, Tổng thống Trump vẫn có cơ hội tái đắc cử vào ngày 3/11/2020 nếu giành được tối thiếu 270 phiếu đại cử tri. Ảnh: DN. Theo mô hình dự báo của đài CBS, nếu tất cả các cử tri Cộng hòa đều bỏ phiếu cho ông Trump trong ngày 3/11, đương kim tổng thống có thể tái đắc cử với 279 phiếu đại cử tri so với 259 phiếu dành cho đối thủ Joe Biden. Ảnh: Reuters. CBS ước tính sẽ có 69% cử tri đi bầu trong ngày 3/11 bỏ phiếu cho ông Trump trong khi tỉ lệ cho ông Biden chỉ là 27%. Phe Cộng hòa được dự báo sẽ tiếp tục có 20 phiếu đại cử tri của bang Pennsylvania như năm 2016 và các bang đang tranh chấp như Florida (29 phiếu). Ảnh: Reuters. Trước đó, chuyên gia Robert Cahaly dự đoán ông Trump sẽ giành chiến thắng với tối thiểu 270 phiếu đại cử tri. "Tôi nhận thấy Tổng thống (Trump) sẽ giành chiến thắng với tối thiểu 270 phiếu đại cử tri và thậm chí có thể cao hơn đáng kể dựa trên mức độ lớn của phong trào ngầm này (số cử tri kín tiếng của ông Trump)", Robert Cahaly, người tổ chức các cuộc thăm dò của Trafalgar Group, nói ngày 20/10. Ảnh: BI. Chuyên gia Cahaly dự đoán Tổng thống Trump chiến thắng ở Florida, Ohio, Bắc Carolina và Georgia. Đây là những bang mà hầu hết các cuộc thăm dò đều cho thấy hai ứng viên cạnh tranh sít sao hoặc ông Biden dẫn trước một chút. Ảnh: Fortune. Còn theo bản đồ "Đường tới 270" của CNN, ông Trump hiện có thể có 163 phiếu đại cử tri ở các bang của Đảng Cộng hoà hoặc ở các bang nghiêng về phía ông. Điều này có nghĩa là, ông phải giành được thêm 107 phiếu đại cử tri nếu muốn điều hành Nhà Trắng thêm 4 năm nữa. Ảnh: The Guardian. Trong khi đó, mô hình dự báo bầu cử được tờ Economist (Mỹ) công bố hôm 12/10 cho thấy, ứng viên Biden có 91% cơ hội thắng phiếu đại cử tri, trong khi Tổng thống Trump chỉ có 9% cơ hội. Trang FiveThirtyEight dự báo, ứng viên Biden sẽ nhận được 328 phiếu bầu đại cử tri, trong khi Tổng thống Trump có thể nhận được 210 phiếu đại cử tri. Ảnh: Politico. Còn theo dự báo của chuyên trang 270toWin, ứng viên Dân chủ Joe Biden có thể giành được tới 290 phiếu đại cử tri trong cuộc bầu cử năm nay, chưa kể 85 phiếu đại cử tri tại các bang phải cạnh tranh với Tổng thống Donald Trump. Phân tích của 270toWin dựa trên đánh giá của 9 nguồn khác nhau, bao gồm các trang chuyên về chính trị đến truyền thông Mỹ. Ảnh: Reuters. Được biết, đặc khu Colombia, tức thủ đô Washington, đã luôn bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ kể từ khi được phân bổ 3 phiếu đại cử tri dù không có đại diện nào tại Quốc hội liên bang. Ảnh: DN. Dù nhận được rất nhiều dự báo tích cực của truyền thông, ứng viên Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn rất thận trọng vì lo sợ kịch bản năm 2016 lặp lại. Ảnh: CNBC. 4 năm trước, bà Hillary Clinton được dự báo đã cầm khá chắc trong tay 268 phiếu đại cử tri so với 203 phiếu của ông Trump và hai người chỉ phải cạnh tranh giành 67 phiếu còn lại. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng, bà Hillary chỉ giành được tổng cộng 227 phiếu còn ông Trump giành tới 304 phiếu, qua đó trở thành chủ nhân Nhà Trắng. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: Bầu cử Tổng thống Mỹ - Cuộc đua đắt đỏ (Nguồn video: VTV)

