Bầu cử Tổng thống Mỹ trước giờ “G”: Cử tri gốc Việt ủng hộ Trump hay Biden?

Theo Straits Times, một cuộc thăm dò trên 1.569 người Mỹ gốc Á do tổ chức APIAVote, AAPI Data và AAJC thực hiện cho thấy, hơn một nửa trong số đó nói rằng họ sẽ bầu cho ứng viên Joe Biden (phải) của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới, gần 1/3 nói bầu cho ông Donald Trump (trái) của Đảng Cộng hòa. Trong khi đó, 15% cử tri gốc Á chưa đưa ra quyết định. Ảnh: USA Today. Cuộc khảo sát trên được tiến hành từ ngày 4/7 đến 10/9, với 1.569 cử tri Mỹ gốc Á tham gia, gồm những người gốc Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Philippines. Kết quả được công bố hồi giữa tháng 9/2020. Ảnh: CNN. Đáng chú ý, ông Biden được "ưu ái" hơn ở tất cả các nhóm, ngoại trừ cử tri người Mỹ gốc Việt. Ảnh: Reuters. Trong số những cử tri gốc Việt đã đăng ký đi bầu, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống đương nhiệm Donald Trump là 48%, trong khi cho ứng viên Biden là 36%. Ảnh: Getty. Nhà nghiên cứu Mai Nguyen Do của tổ chức AAPI Data cho biết, trong cộng đồng gốc Việt có những ý kiến khác nhau về ông Trump tùy thuộc vào thế hệ, song phần lớn người già không thích những ứng viên mang chủ trương thiên tả (Dân chủ). Ảnh: Reuters. Trong khi đó, người gốc Việt trẻ tuổi ngày càng hoạt động tích cực hơn trong các phong trào thúc đẩy giải quyết mất an ninh việc làm, khoảng cách trình độ học vấn và di trú...Ảnh: Reuters. Được biết, trong số các cử tri Mỹ gốc Á, nhóm người Mỹ gốc Ấn có sự ủng hộ cựu Phó Tổng thống Joe Biden cao nhất, với 65% trong số họ có khả năng sẽ bỏ phiếu cho ông. Ảnh: Reuters. Liên minh 3 tổ chức dân sự APIAVote, AAPI Data và AAJC nhận định rằng cử tri gốc Á nói chung và gốc Việt nói riêng có ảnh hưởng lớn trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay, đặc biệt ở các bang chiến trường quan trọng có thể quyết định ai là người chiến thắng như Arizona, Pennsylvania và North Carolina,...Ảnh: Reuters. Khảo sát cho thấy, cử tri gốc Á mong muốn một chính phủ (Mỹ) có chính sách bao trùm, không phân biệt, muốn một con đường nhập quốc tịch cho người nhập cư không giấy tờ, mở rộng chăm sóc y tế cho mọi thành phần bất kể tình trạng di trú ra sao...Ảnh: Reuters. Hiện tại, cả ông Donald Trump và đối thủ Biden đều đang tranh thủ thời gian đến các bang chiến địa để vận động tranh cử khi cuộc tổng tuyển cử chỉ còn hơn 1 ngày nữa là chính thức diễn ra. Ảnh: FE. Theo kết quả thăm dò dư luận do Fox News công bố ngày 31/10, ông Biden hiện nhận được sự ủng hộ của 52% số người được hỏi, còn Tổng thống Trump nhận được 44%. Ảnh: BI. Mời độc giả xem thêm video: Bầu cử Tổng thống Mỹ - Cuộc đua đắt đỏ (Nguồn video: VTV)

