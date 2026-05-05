Nội soi nền sọ não vá rò dịch não tủy qua đường mũi

Trong tuần qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận và phẫu thuật điều trị thành công cho 2 bệnh nhân trẻ tuổi sau chấn thương sọ não bằng phương pháp nội soi nền sọ vá rò dịch não tuỷ.

Bệnh nhân nam 22 tuổi có tiền sử chấn thương sọ não 2 tháng, sau đó xuất hiện chảy nước mũi trong kéo dài. Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh xác định người bệnh bị rò dịch não tuỷ do vỡ xương nền sọ vùng trán, thông thương với hốc mũi.

Hình ảnh X-quang cho thấy lỗ rò dịch não tủy do vỡ xương nền sọ - Ảnh BVCC

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nam 28 tuổi, cũng có tiền sử chấn thương sọ não 2 tháng. Trước khi vào viện khoảng 2 tuần, người bệnh xuất hiện chảy dịch trong qua mũi. Chụp CT kiểm tra ghi nhận tổn thương vỡ xương phức tạp vùng nền sọ, vỡ xoang bướm gây rò dịch não tuỷ qua mũi.

Cả hai bệnh nhân được điều trị tại tuyến dưới và điều trị bằng thuốc nội khoa 2 tuần, kết quả bệnh nhân vẫn còn dịch não tuỷ chảy qua mũi.

Sau khi hội chẩn các bác sĩ chuyên ngành Phẫu thuật Thần kinh – Cột sống, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thực hiện phẫu thuật nội soi nền sọ vá rò dịch não tuỷ qua đường mũi cho người bệnh.

Hình ảnh nội soi ca bệnh cho thấy hình ảnh thoát vị não qua nền sọ - Ảnh BVCC

Đây là kỹ thuật chuyên sâu lĩnh vực ngoại thần kinh đòi hỏi phẫu thuật viên nắm vững giải phẫu nền sọ, mũi xoang, có kinh nghiệm trong tiếp cận các tổn thương nằm sâu, sát nhiều cấu trúc quan trọng như ổ mắt, thần kinh thị giác, động mạch cảnh trong, màng não và não và kỹ thuật nội soi thần kinh.

Việc xác định chính xác vị trí rò, xử trí tổn thương nền sọ và vá kín lỗ rò qua đường nội soi là yếu tố quan trọng của ca phẫu thuật.

Trước đây, nhiều trường hợp rò dịch não tuỷ nền sọ thường điều trị nội khoa kéo dài hoặc chưa được quan tâm và chẩn đoán chính xác và tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng.

Ê – kíp phẫu thuật thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân. - Ảnh BVCC

Rò dịch não tuỷ qua mũi trước đây đều phẫu thuật mổ mở nắp sọ lớn để tiếp cận để tìm và vá rò. Phương pháp này có mức độ xâm lấn lớn hơn, nguy cơ biến chứng cao hơn và thời gian hồi phục kéo dài.

Để triển khai thành công kỹ thuật phẫu thuật nội soi nền sọ - một kỹ thuật cấp chuyên sâu trong lĩnh vực ngoại khoa, đòi hỏi các bác sĩ cần nhiều thời gian cập nhật và đào tạo liên tục trong lĩnh vực ngoại thần kinh tại các trung tâm phẫu thuật thần kinh hàng đầu trong nước và các quốc gia có nền y học hiện đại

Hiện nay, với sự phát triển của phẫu thuật nội soi nền sọ, các bác sĩ có thể tiếp cận vị trí rò qua đường xoang mũi tự nhiên, không cần mở hộp sọ. Phương pháp này giúp hạn chế tổn thương mô lành, giảm đau sau mổ, không để lại sẹo vùng đầu mặt, giảm nguy cơ biến chứng, rút ngắn thời gian hồi phục và mang lại hiệu quả điều trị tốt hơn cho người bệnh.

“Người bệnh từng bị chấn thương sọ não, đặc biệt là chấn thương vùng đầu mặt, nếu xuất hiện chảy nước mũi trong, chảy tăng khi cúi đầu, dịch có vị mặn, kéo dài bất thường hoặc tái diễn nhiều lần, cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa để được thăm khám kịp thời.

Không nên chủ quan hoặc tự điều trị như viêm mũi thông thường, bởi rò dịch não tuỷ có thể gây các biến chứng nhiễm trùng nội sọ nguy hiểm”, các bác sĩ khuyến cáo.

Rò dịch não tuỷ qua mũi là tình trạng dịch não tuỷ thoát ra ngoài qua mũi do tổn thương màng cứng và xương nền sọ. Đây là bệnh lý nguy hiểm, có thể dẫn tới viêm màng não, nhiễm trùng nội sọ, áp xe não nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

