Phẫu thuật thành công ca thoát vị màng não tủy hiếm gặp

Bệnh viện Nhi Thái Bình tỉnh Hưng Yên vừa phẫu thuật thành công ca thoát vị màng não tủy phức tạp cho một bệnh nhi nhỏ tuổi, đánh dấu lần đầu tiên bệnh viện làm chủ kỹ thuật ngoại thần kinh nhi khoa chuyên sâu này.

Thành công của ca mổ không chỉ mở ra cơ hội điều trị ngay tại địa phương cho trẻ mắc dị tật hiếm gặp mà còn khẳng định năng lực chuyên môn ngày càng nâng cao của đội ngũ y bác sĩ.

Ban giám đốc bệnh viện tặng hoa chúc mừng các y, bác sĩ phẫu thuật thành công ca thoát vị màng não tủy - Ảnh BVCC

Ngày 16/03/2026, bệnh nhi L.P.T (sinh năm 2024, trú tại xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên) được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Thái Bình trong tình trạng mang dị tật bẩm sinh vùng lưng.

Qua thăm khám lâm sàng, kết hợp chẩn đoán hình ảnh và các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhi mắc thoát vị màng não tủy kèm dị tật nứt đốt sống, theo dõi não úng thủy, một bệnh lý hiếm gặp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng vận động và thần kinh nếu không được can thiệp kịp thời.

Hình ảnh mô tả dị tật thoát vị màng não tủy ở bệnh nhi - Ảnh BVCC

Nhận định đây là ca bệnh phức tạp, các bác sĩ đã nhanh chóng tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa, xây dựng phương án phẫu thuật tối ưu. Ca mổ do Ths.BS Nguyễn Văn Chiến trực tiếp thực hiện cùng ê-kíp gây mê hồi sức và phẫu thuật của bệnh viện.

Theo hồ sơ phẫu thuật, quá trình phẫu thuật được tiến hành tỉ mỉ, chính xác qua nhiều bước kỹ thuật phức tạp: rạch da bộc lộ khối thoát vị, kiểm tra dị tật khuyết cung sau các đốt sống L1–L3, mở túi thoát vị để đánh giá cấu trúc bên trong gồm các rễ thần kinh và mô mỡ xâm lấn quanh tủy.

Ê-kíp đã thực hiện bảo tồn tối đa các rễ thần kinh còn chức năng, đồng thời cắt bỏ phần mô mỡ bất thường nhằm giải phóng chèn ép, đưa tủy sống và các rễ thần kinh trở lại vị trí trong ống sống. Sau đó, phần màng thoát vị dư được xử lý, màng cứng được khâu kín đảm bảo không rò dịch não tủy, vết mổ được đóng theo từng lớp và đặt dẫn lưu áp lực âm.

Ê-kíp y, bác sĩ bệnh viện Nhi Thái Bình đang thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Chia sẻ về ca phẫu thuật, ThS.BS Nguyễn Văn Chiến cho biết: thoát vị màng não tủy là dị tật của ống thần kinh, xuất phát từ tình trạng khuyết hổng cung sau cột sống khiến tủy sống và các rễ thần kinh thoát ra ngoài.

Thách thức lớn nhất của phẫu thuật là phải phục hồi lại cấu trúc giải phẫu bình thường nhưng vẫn bảo tồn tối đa các rễ thần kinh còn chức năng.

Ngoài ra, trong túi thoát vị thường có mô mỡ xâm lấn (lipomyelomeningocele), nếu không xử lý phù hợp có thể gây chèn ép tủy sau mổ và ảnh hưởng đến chức năng vận động của trẻ.

Bên cạnh đó, bệnh lý này còn tiềm ẩn nhiều biến chứng sau phẫu thuật như hội chứng bàng quang thần kinh, yếu hoặc liệt chi dưới, rối loạn cảm giác.

Hiện tại sau phẫu thuật bệnh nhi tỉnh táo, vết mổ khô, các chỉ số ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc, điều trị kết hợp đa chuyên khoa với mục đích mang lại cuộc sống bình thường cho bệnh nhi.

Ban giám đốc bệnh viện trao quà động viên bệnh nhi và gia đình do hoàn cảnh còn nhiều khó khăn - Ảnh BVCC

Thành công của ca phẫu thuật không chỉ thể hiện trình độ chuyên môn, tay nghề của đội ngũ bác sĩ mà còn là minh chứng cho sự đầu tư đồng bộ về trang thiết bị, hệ thống phòng mổ hiện đại, quy trình gây mê hồi sức an toàn và sự phối hợp hiệu quả giữa các chuyên khoa tại Bệnh viện Nhi Thái Bình. Đây là tiền đề quan trọng để bệnh viện tiếp tục triển khai các kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.

