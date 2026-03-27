Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Phẫu thuật thành công ca thoát vị màng não tủy hiếm gặp

Thách thức lớn nhất của phẫu thuật là phải phục hồi lại cấu trúc giải phẫu bình thường nhưng vẫn bảo tồn tối đa các rễ thần kinh còn chức năng.

Thúy Nga

Bệnh viện Nhi Thái Bình tỉnh Hưng Yên vừa phẫu thuật thành công ca thoát vị màng não tủy phức tạp cho một bệnh nhi nhỏ tuổi, đánh dấu lần đầu tiên bệnh viện làm chủ kỹ thuật ngoại thần kinh nhi khoa chuyên sâu này.

Thành công của ca mổ không chỉ mở ra cơ hội điều trị ngay tại địa phương cho trẻ mắc dị tật hiếm gặp mà còn khẳng định năng lực chuyên môn ngày càng nâng cao của đội ngũ y bác sĩ.

Ban giám đốc bệnh viện tặng hoa chúc mừng các y, bác sĩ phẫu thuật thành công ca thoát vị màng não tủy - Ảnh BVCC

Ngày 16/03/2026, bệnh nhi L.P.T (sinh năm 2024, trú tại xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên) được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Thái Bình trong tình trạng mang dị tật bẩm sinh vùng lưng.

Qua thăm khám lâm sàng, kết hợp chẩn đoán hình ảnh và các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhi mắc thoát vị màng não tủy kèm dị tật nứt đốt sống, theo dõi não úng thủy, một bệnh lý hiếm gặp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng vận động và thần kinh nếu không được can thiệp kịp thời.

Hình ảnh mô tả dị tật thoát vị màng não tủy ở bệnh nhi - Ảnh BVCC

Nhận định đây là ca bệnh phức tạp, các bác sĩ đã nhanh chóng tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa, xây dựng phương án phẫu thuật tối ưu. Ca mổ do Ths.BS Nguyễn Văn Chiến trực tiếp thực hiện cùng ê-kíp gây mê hồi sức và phẫu thuật của bệnh viện.

Theo hồ sơ phẫu thuật, quá trình phẫu thuật được tiến hành tỉ mỉ, chính xác qua nhiều bước kỹ thuật phức tạp: rạch da bộc lộ khối thoát vị, kiểm tra dị tật khuyết cung sau các đốt sống L1–L3, mở túi thoát vị để đánh giá cấu trúc bên trong gồm các rễ thần kinh và mô mỡ xâm lấn quanh tủy.

Ê-kíp đã thực hiện bảo tồn tối đa các rễ thần kinh còn chức năng, đồng thời cắt bỏ phần mô mỡ bất thường nhằm giải phóng chèn ép, đưa tủy sống và các rễ thần kinh trở lại vị trí trong ống sống. Sau đó, phần màng thoát vị dư được xử lý, màng cứng được khâu kín đảm bảo không rò dịch não tủy, vết mổ được đóng theo từng lớp và đặt dẫn lưu áp lực âm.

Ê-kíp y, bác sĩ bệnh viện Nhi Thái Bình đang thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Chia sẻ về ca phẫu thuật, ThS.BS Nguyễn Văn Chiến cho biết: thoát vị màng não tủy là dị tật của ống thần kinh, xuất phát từ tình trạng khuyết hổng cung sau cột sống khiến tủy sống và các rễ thần kinh thoát ra ngoài.

Thách thức lớn nhất của phẫu thuật là phải phục hồi lại cấu trúc giải phẫu bình thường nhưng vẫn bảo tồn tối đa các rễ thần kinh còn chức năng.

Ngoài ra, trong túi thoát vị thường có mô mỡ xâm lấn (lipomyelomeningocele), nếu không xử lý phù hợp có thể gây chèn ép tủy sau mổ và ảnh hưởng đến chức năng vận động của trẻ.

Bên cạnh đó, bệnh lý này còn tiềm ẩn nhiều biến chứng sau phẫu thuật như hội chứng bàng quang thần kinh, yếu hoặc liệt chi dưới, rối loạn cảm giác.

Hiện tại sau phẫu thuật bệnh nhi tỉnh táo, vết mổ khô, các chỉ số ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc, điều trị kết hợp đa chuyên khoa với mục đích mang lại cuộc sống bình thường cho bệnh nhi.

Ban giám đốc bệnh viện trao quà động viên bệnh nhi và gia đình do hoàn cảnh còn nhiều khó khăn - Ảnh BVCC

Thành công của ca phẫu thuật không chỉ thể hiện trình độ chuyên môn, tay nghề của đội ngũ bác sĩ mà còn là minh chứng cho sự đầu tư đồng bộ về trang thiết bị, hệ thống phòng mổ hiện đại, quy trình gây mê hồi sức an toàn và sự phối hợp hiệu quả giữa các chuyên khoa tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Đây là tiền đề quan trọng để bệnh viện tiếp tục triển khai các kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Công ty của đại gia Nguyễn Đức Chi lỗ 298 tỷ

#Phẫu thuật thoát vị màng não tủy #Điều trị dị tật bẩm sinh cột sống #Kỹ thuật ngoại thần kinh nhi khoa #Chăm sóc trẻ mắc dị tật hiếm gặp

Sống Khỏe

Tai chảy dịch kéo dài không ngờ rò dịch não tủy

Thoát vị não - màng não là tình trạng cả tổ chức não, màng não và dịch não tủy thoát ra ngoài khỏi khoang sọ, có thể vào hốc mũi hoặc vào tai.

Ngày 24/6, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cho biết, bệnh viện đã phẫu thuật thành công cho một trường hợp rò não tủy qua tai, triệu chứng khó nhận biết nhưng biến chứng nghiêm trọng.

Bệnh nhi Phạm Đinh D., 9 tuổi (Bạch Thông, Bắc Kạn) nhập viện trong tình trạng chảy dịch trong liên tục qua ống tai ngoài bên trái và không có biểu hiện đau đầu hay sốt, không chóng mặt, không liệt mặt.

Sống Khỏe

Lần đầu tiên phẫu thuật thành công ca giãn não thất ở tuyến tỉnh

Não úng thủy là bệnh lý nguy hiểm khi lượng dịch não tủy tăng lên bất thường, gây tăng áp lực trong sọ, có thể dẫn tới biến chứng thần kinh.

Lần đầu tiên thực hiện kỹ thuật cao tại tuyến tỉnh

Bệnh viện Nhi Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật dẫn lưu não thất ổ bụng cho trẻ em bị não úng thủy. Đây là một kỹ thuật cao, chuyên sâu trong phẫu thuật thần kinh, lần đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Sống Khỏe

Một bệnh nhi tử vong do viêm não mô cầu nhóm B, bác sĩ cảnh báo

Các bác sĩ cho biết, thực tế lâm sàng cho thấy, bệnh viêm não mô cầu không chỉ gây tử vong nhanh chóng mà còn để lại những di chứng nặng nề.

Cẩn thận lây bệnh khi đổ xô đi tiêm

Mới đây, bé gái 11 tuổi tại Phú Quốc sốt, đau đầu, nổi ban, tím tái, khó thở, vào viện cấp cứu song không qua khỏi, được xác định do não mô cầu type B. Một bạn học của bé sau đó cũng có biểu hiện nghi mắc bệnh, phải chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM.

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới