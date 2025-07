Nội soi bóc khối u xơ tử cung “khủng” cho bệnh nhân 24 tuổi

Để lâu u phát triển lớn như thai 4 tháng

Một khối u xơ tử cung có kích thước lớn tương đương thai 4 tháng, vừa được các bác sĩ khoa Phụ ngoại – Bệnh viện Sản nhi Nghệ An bóc thành công bằng phương pháp phẫu thuật nội soi hiện đại, sử dụng máy xay Morcellator – thiết bị hỗ trợ phá nhỏ khối u để đưa ra ngoài mà không cần mở mổ.

Ca phẫu thuật không chỉ bảo tồn tử cung, giảm tối đa nguy cơ biến chứng, mà còn mở ra cơ hội điều trị hiệu quả, nhẹ nhàng cho nhiều phụ nữ mắc u xơ lớn.

Bệnh nhân N.T.H.N (24 tuổi, trú tại Diễn Châu) nhập viện với dấu hiệu bụng to bất thường, kèm theo mệt mỏi và đau bụng hạ vị âm ỉ nhiều tháng nay, mức độ đau tăng dần lên theo thời gian.

Theo chia sẻ của bệnh nhân, chị đã phát hiện có u xơ tử cung 3 năm nay nhưng do chủ quan nên chưa điều trị dứt điểm. Gần đây, khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng và ảnh hưởng đến sinh hoạt, chị N. mới quyết định nhập viện.

Tại khoa Phụ ngoại, qua thăm khám và các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có 1 khối u xơ rất lớn, kích thước lên tới 140x145x86 mm, tương đương tử cung của thai 4 tháng tuổi. Khối u này đã gây chèn ép niệu quản, dẫn đến tình trạng mệt mỏi và đau bụng kéo dài cho bệnh nhân.

Sau khi hội chẩn, bệnh nhân đã được chỉ định phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung. Đặc biệt, ca mổ được thực hiện với sự hỗ trợ của thiết bị Morcellator – một dụng cụ chuyên biệt giúp xay nhỏ khối u thành nhiều mảnh ngay trong ổ bụng.

Với sự hỗ trợ của thiết bị này, các bác sĩ đã loại bỏ hoàn toàn khối u “khổng lồ” thông qua các đường rạch rất nhỏ trên thành bụng mà không cần phải mở bụng, giúp hạn chế xâm lấn tối đa.

Ca phẫu thuật được thực hiện thành công sau hơn 1 giờ phẫu thuật, khối u xơ tử cung có kích thước khoảng 1200gram đã bị loại bỏ. Chỉ với những sẹo mổ nội soi rất nhỏ từ 5mmm đến 10mm, tử cung trở về kích thước bình thường.

Sau phẫu thuật, sức khoẻ bệnh nhân ổn định, phục hồi tốt. Có thể đi lại sau 1 ngày hậu phẫu và không có biến chứng nào xuất hiện. Triệu chứng đau bụng biến mất hoàn toàn.

Phẫu thuật nội soi lấy u kích thước lớn cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

ThS.BS Nguyễn Hữu Hoài, Phó Trưởng khoa Phụ ngoại, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, việc triển khai kỹ thuật phẫu thuật nội soi kết hợp máy Morcellator là kỹ thuật thường quy tại bệnh viện.

Khối u sau khi được bóc ra sẽ được cho vào bao chuyên dụng ngay trong bụng bệnh nhân để xay nhỏ bằng máy hiện đại Morcellator, đảm bảo không có tình trạng để sót vụn khối u vào ổ bụng sau khi bóc.

Phương pháp giúp loại bỏ khối u xơ đồng thời bảo tồn được tử cung cho bệnh nhân, thời gian mổ nhanh chóng với chỉ những sẹo mổ nội soi rất nhỏ trên thành bụng, giảm tối đa nguy cơ mất máu và nhiễm trùng cũng như các biến chứng hậu phẫu khác. Đồng thời thẩm mỹ cao, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng sau mổ.

Theo y văn và các báo cáo y học trong nước, rất ít cơ sở y tế có thể thực hiện phẫu thuật nội soi đối với những khối u xơ lớn như của bệnh nhân N. Đa phần các trường hợp khối u tương tự đều được chỉ định mổ mở, bởi phẫu thuật nội soi đòi hỏi tay nghề cao và thường gặp khó khăn do không gian phẫu trường bị hạn chế.

Gây vô sinh và có thể ung thư

BSCKI Nguyễn Văn Mạnh, Phó trưởng Khoa Sản, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, u xơ tử cung là những khối u lành tính vùng chậu thường gặp ở phụ nữ độ tuổi sinh sản và tiền mãn kinh.

Nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời, u xơ tử cung có thể gây nên biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống và khả năng sinh sản của phụ nữ.

BSCKI Mạnh phân tích, u xơ tử cung (còn được gọi là u cơ trơn) là khối u lành tính, phát sinh do đột biến của một dòng đơn bào của tế bào cơ trơn hay nội mạc của tử cung, chịu ảnh hưởng của hormon (nội tiết tố) nên sẽ không gây nguy hiểm và để lại di chứng nếu phát hiện và điều trị sớm.

Một người phụ nữ có thể có một hoặc nhiều u xơ với các kích cỡ khác nhau. Một khối u xơ có thể rất nhỏ trong một thời gian dài sau đó phát triển rất nhanh hoặc phát triển chậm trong nhiều năm.

U xơ tử cung nếu phát hiện muộn thì việc điều trị khó khăn và có thể gây các biến chứng nguy hiểm như: Rong kinh, rong huyết kéo dài dẫn đến tình trạng thiếu máu cấp tính hoặc mãn tính gây ra các vấn đề như sút cân, hụt hơi và choáng váng khi lao động gắng sức.

Khối u xơ tử cung to có thể chèn ép các cơ quan xung quanh gây các bệnh lý nguy hiểm như: Chèn ép niệu quản, bàng quang, gây ứ nước bể thận dẫn đến tình trạng giãn đài bể thận niệu quản, Sỏi tiết niệu, viêm nhiễm đường tiết niệu, viêm đài bể thận…; Chèn ép trực tràng gây táo bón, phân rắn, đại tiện đau rát… lâu dần dẫn đến co thắt bàng quang và co thắt ruột mãn tính; Chèn ép các tĩnh mạch gây phù chi dưới.

U xơ tử cung có thể gây nhiễm khuẩn tại vị trí xuất hiện khối u hoặc lây lan sang các cơ quan xung quanh và thậm chí là toàn bộ cơ thể.

Xoắn khối u dưới phúc mạc- một biến chứng u xơ tử cung nguy hiểm, có thể dẫn đến viêm phúc mạc, tình trạng diễn tiến xấu nhanh, người bệnh có nguy cơ tử vong nếu không phẫu thuật cấp cứu kịp thời.

U xơ tử cung biến chứng nguy hiểm trong thai kỳ như sinh non, ngôi bất thường, nhau bong non...., ảnh hưởng đến sinh sản như vô sinh, giảm khả năng có thai… Về lâu dài hơn có thể gây ung thư hóa khối u ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh.