Mổ đẻ lấy luôn cả khối u xơ tử cung nặng 4,2 kg

Vừa qua, kíp phẫu thuật do BSCKII. Phan Thanh Hải – Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn (BVĐK) phụ trách đã thực hiện thành công một ca mổ lấy thai kết hợp xử trí u xơ tử cung lớn hiếm gặp cho sản phụ Hà Thị N (38 tuổi, địa chỉ: xã Hội Hoan, tỉnh Lạng Sơn) mang thai lần 4, tiền sử 3 lần sinh thường.

Sản phụ nhập viện trong tình trạng đau bụng, vỡ ối sớm ở tuổi thai 36 tuần. Trên siêu âm, các bác sĩ ghi nhận khối u xơ tử cung đoạn eo mặt trước, kích thước lên tới 127×136mm, chiếm trọn đoạn dưới tử cung – chèn ép và cản trở đường ra của thai nhi. Theo khai thác bệnh sử, khối u xơ đã được phát hiện từ năm 2022 nhưng chưa điều trị.

Khối u xơ tử cung nặng 4,2 kg - Ảnh BVCC

Trước nguy cơ chuyển dạ khó, u tiền đạo, với đánh giá toàn diện, BSCKII. Phan Thanh Hải và các bác sĩ khoa Phụ sản đã chỉ định mổ lấy thai cấp cứu, đồng thời chuẩn bị sẵn phương án xử trí khối u ngay trong mổ.

Kíp phẫu thuật đã tiến hành mổ, đưa thai nhi ra ngoài an toàn. Em bé chào đời nặng 2,8 kg, hồng hào, khỏe mạnh và cất tiếng khóc ngay sau sinh. Tuy nhiên, tử cung của sản phụ không co hồi tốt, chảy máu nhiều từ vùng có khối u xơ to xâm lấn.

Nhận định đây là tình huống nguy hiểm đe dọa tính mạng sản phụ, các bác sĩ khoa Phụ sản đã quyết định cắt tử cung bán phần để cầm máu triệt để, đảm bảo an toàn tính mạng người mẹ.

Khối u xơ sau mổ nặng tới 4,2 kg, tương đương trọng lượng một em bé sơ sinh đủ tháng. Rất may mắn, sau can thiệp tích cực, tình trạng sản phụ ổn định, tỉnh táo và đã được chuyển về hậu phẫu tích cực theo dõi tiếp.

Hiện tại, sức khoẻ của mẹ và bé đều ổn định.

U xơ tử cung là bệnh lý lành tính phổ biến ở phụ nữ tuổi sinh sản. Tuy nhiên, trong thai kỳ, nếu u phát triển lớn, nằm ở vị trí bất thường (đặc biệt đoạn eo, tiền đạo) có thể gây ngôi bất thường, sinh khó, băng huyết sau sinh hoặc vỡ tử cung, băng huyết hậu sản.

Với các sản phụ có tiền sử mổ đẻ, đa sản hoặc từng được chẩn đoán u xơ tử cung, việc theo dõi sát qua thăm khám định kỳ và siêu âm thai là điều vô cùng quan trọng.

Trường hợp của sản phụ Hà Thị N. là một ca bệnh khó điển hình, cần phẫu thuật viên có kinh nghiệm và khả năng xử trí nhanh các biến chứng trong mổ. Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho sự phối hợp chặt chẽ giữa các bác sĩ chuyên khoa tại khoa Phụ sản – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn trong việc đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé trong những tình huống sản khoa phức tạp.

Vào năm 2015, khoa Phụ sản – BVĐK tỉnh đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân khiếm thị có khối u xơ tử cung nặng 10,5 kg. Gần đây nhất, tháng 4/2025, khoa Ngoại Thần kinh Lồng ngực đã phẫu thuật cắt khối u xơ thần kinh vùng thắt lưng nặng 3,5 kg.

BS Vi Việt Chinh, Khoa Phụ sản (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn)