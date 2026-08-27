Nói nhiều ngôn ngữ có thể giúp não trẻ hơn tới 13 tuổi

Những người nói được nhiều ngôn ngữ có thể giúp não lão hóa chậm hơn, nếu nói được 4 ngôn ngữ bộ não trẻ hơn đến 13 năm so với người nói 1 thứ tiếng.

Não bộ hoạt động dựa trên hàng tỷ tế bào thần kinh liên tục giao tiếp với nhau. Khi con người già đi, những kết nối này có thể suy yếu, dẫn đến suy nghĩ chậm hơn và suy giảm trí nhớ.

Những phát hiện mới cho thấy, những người nói nhiều ngôn ngữ có xu hướng não trẻ hơn, và hiệu ứng này cũng rõ rệt hơn ở những người học một ngôn ngữ khác sớm hơn và trở nên thành thạo hơn.

Nghiên cứu này được tiến hành bởi TS Lucia Amoruso thuộc Trung tâm Nghiên cứu Nhận thức, Não bộ và Ngôn ngữ xứ Basque tại San Sebastián, Tây Ban Nha hợp tác với các nhà nghiên cứu từ Viện Sức khỏe Não bộ Mỹ Latinh tại Đại học Adolfo Ibañez, Chile, Trung tâm Khoa học Thần kinh Nhận thức tại Đại học San Andres, Argentina, và Viện Sức khỏe Não bộ Toàn cầu tại Đại học Trinity Dublin, Ireland.

Hiểu biết nhiều ngôn ngữ được chứng minh là giúp não bộ trẻ hơn.

Trong nghiên cứu mới nhất, họ tập trung vào những người đến từ vùng Basque của Tây Ban Nha, những người nói từ 2 đến 4 ngôn ngữ, sử dụng các sự kết hợp khác nhau giữa tiếng Tây Ban Nha, tiếng Basque, tiếng Pháp và tiếng Anh.

Để đo lường quá trình lão hóa não, các nhà nghiên cứu trước tiên đã nghiên cứu 728 người và tạo ra một "đồng hồ lão hóa não". Họ sử dụng phương pháp đo điện từ não (magnetoencephalography), một phương pháp phát hiện các từ trường yếu được tạo ra khi các tế bào não hoạt động.

Trí tuệ nhân tạo sau đó được sử dụng để phân tích các mô hình hoạt động não bộ ở những người thuộc các độ tuổi khác nhau. Điều này cho phép các nhà nghiên cứu ước tính cấu trúc kết nối não bộ điển hình trông như thế nào ở các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời.

Tiếp theo, họ áp dụng chiếc đồng hồ này cho một nhóm riêng gồm 144 người để ước tính "tuổi não" của mỗi người.

Khi các nhà nghiên cứu so sánh tuổi thật của những người tham gia với tuổi não ước tính của họ, họ đã phát hiện ra một mô hình đáng chú ý.

Những người nói được 2 thứ tiếng có não bộ trông trẻ hơn khoảng 6 năm so với những người chỉ nói được một thứ tiếng. Những người nói được 3 thứ tiếng có não bộ trông trẻ hơn khoảng 7 năm. Trong số những người nói được 4 thứ tiếng, sự khác biệt tăng lên khoảng 13 năm.

Nếu biết và thường xuyên sử dụng đến 4 ngôn ngữ khác nhau, bộ não có thể trẻ hơn người khác đến 13 năm.

TS Amoruso cho biết: "Hiệu ứng này không chỉ liên quan đến số lượng ngôn ngữ được nói. Khả năng sử dụng ngôn ngữ thành thạo hơn và việc học ngôn ngữ thứ hai sớm hơn cũng liên quan đến việc làm chậm quá trình lão hóa não. Điều này cho thấy kinh nghiệm đa ngôn ngữ có vai trò như một quá trình liên tục: nó không chỉ đơn thuần là việc có song ngữ hay không, mà là về chiều sâu và thời gian trải nghiệm ngôn ngữ."

Các nhà nghiên cứu đã điều chỉnh phân tích của họ dựa trên các yếu tố bao gồm tuổi tác, giới tính và trình độ học vấn. Tuy nhiên, họ cảnh báo rằng các yếu tố khác ảnh hưởng đến sức khỏe não bộ, bao gồm lối sống và sự tham gia xã hội, cũng có thể góp phần vào những khác biệt mà họ quan sát được.

TS Amoruso và các đồng nghiệp hiện muốn nghiên cứu xem liệu các mô hình tương tự có xuất hiện ở những người mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer hay không, nơi mà quá trình lão hóa não và khả năng phục hồi đặc biệt quan trọng.