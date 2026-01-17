Hà Nội

Thế giới

Nội dung cuộc điện đàm giữa ông Putin và Tổng thống Iran

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian.

An An (Theo RT)

RT đưa tin, theo một tuyên bố được Điện Kremlin công bố hôm 16/1, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã nói với Tổng thống Putin về "những nỗ lực không ngừng của Chính phủ Iran nhằm bình thường hóa tình hình trong nước".

Cả hai nhà lãnh đạo đều kêu gọi giảm leo thang căng thẳng ở Iran và trong toàn khu vực càng sớm càng tốt, đồng thời giải quyết mọi vấn đề phát sinh bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao.

nga.png
Tổng thống Nga Putin (trái) và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: RT/Sputnik/GI.

Tổng thống Putin và ông Pezeshkian cũng tái khẳng định cam kết chung của họ trong việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Iran, bao gồm cả các dự án kinh tế chung.

Tuần này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow kiên quyết lên án sự can thiệp gây rối của nước ngoài vào công việc nội bộ của Iran. Bà cáo buộc các thế lực nước ngoài đang cố gắng biến một cuộc biểu tình ôn hòa (tại Iran) thành “tình trạng bất ổn bạo lực và vô nghĩa” để tìm cách lật đổ chế độ ở Iran.

Bà Zakharova mô tả những lời đe dọa sử dụng vũ lực của Mỹ chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran trước đó là "hoàn toàn không thể chấp nhận được", và cảnh báo rằng hành động quân sự chống lại Iran có thể gây bất ổn cho toàn bộ khu vực Trung Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng cho rằng những khó khăn kinh tế của Iran là do các lệnh trừng phạt của phương Tây gây ra.

Được biết, Iran là đồng minh lâu năm của Nga, hai nước đã ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược trong chuyến thăm Moscow của ông Pezeshkian hồi tháng 1/2025.

Tình trạng bất ổn tại Iran bùng phát vào cuối tháng trước và được cho là do lạm phát tăng cao và sự mất giá mạnh của đồng Rial Iran. Các cuộc biểu tình ở Iran nhanh chóng biến thành các cuộc đụng độ bạo lực với lực lượng an ninh. Chính quyền Iran cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau kích động tình trạng bất ổn này.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc biểu tình ở Iran

Nguồn video: X/RT
