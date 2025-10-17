Hà Nội

Nỗ lực phi thường cứu nam thanh niên bị chém đứt mạch máu cổ

Nhờ chuyên môn vững vàng, thao tác chính xác và tinh thần khẩn trương, ca phẫu thuật đã thành công, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Thúy Nga

Một nam bệnh nhân 20 tuổi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, mất máu cấp do bị chém vào vùng cổ trái, gây đứt mạch máu và thần kinh.

Vào viện lúc 21h18 phút, bệnh nhân huyết áp tụt, mạch nhanh, da niêm nhợt nhạt, máu chảy dữ dội – tiên lượng tử vong nếu không được xử trí ngay lập tức.

dut-mach-mau-co1.jpg
Bệnh nhân sau phẫu thuật cấp cứu - Ảnh BVCC

Trước tình huống khẩn cấp, khoa Cấp cứu đã kích hoạt báo động đỏ nội viện. Dưới sự chỉ đạo của BS.CKI Hồ Hữu Nghĩa, Phó Trưởng khoa, cùng BS Ngô Hoàng Vỹ, Trưởng kíp trực, ê-kíp phẫu thuật – hồi sức đã nhanh chóng phối hợp, triển khai các biện pháp hồi sức tích cực, truyền máu khẩn và phẫu thuật cấp cứu.

Trong phòng mổ, ê-kíp đã mở rộng vết thương cổ, kiểm soát chảy máu, khâu phục hồi mạch máu và thần kinh bị đứt, đồng thời đảm bảo thông khí và ổn định huyết động cho bệnh nhân. Nhờ chuyên môn vững vàng, thao tác chính xác và tinh thần khẩn trương, ca phẫu thuật đã thành công, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Cuộc phẫu thuật diễn ra trong 1 giờ 20 phút (từ 22h-23h20), sau mổ dấu hiệu sinh tồn bệnh nhân dần ổn định

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển tuyến trên để tiếp tục hồi sức chuyên sâu. Sau một tuần, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tỉnh táo và đã được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc để tiếp tục điều dưỡng, phục hồi chức năng.

dut-mach-mau-co.jpg
Bệnh nhân đã được cứu sống sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Ca bệnh là minh chứng rõ ràng cho năng lực chuyên môn cao và tinh thần tận tâm của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc, đặc biệt là khoa Ngoại Thần kinh – Lồng ngực.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận – từ cấp cứu, phẫu thuật đến hồi sức – đã thể hiện tinh thần “tất cả vì người bệnh”, khẳng định uy tín của bệnh viện trong công tác cấp cứu – điều trị những ca chấn thương nguy kịch.

BS.CKI Hồ Hữu Nghĩa, Phó Trưởng khoa Ngoại Thần kinh – Lồng ngực, chia sẻ: "Mỗi phút giây trong cấp cứu là cuộc đua với tử thần. Thành công của ca mổ là kết quả của sự đồng lòng, tận tâm và quyết đoán của cả ê-kíp. Niềm vui lớn nhất của chúng tôi là nhìn thấy bệnh nhân được cứu sống”.

