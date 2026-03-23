Nổ lớn ở Thái Nguyên, một người đàn ông tử vong tại chỗ

Vụ nổ lớn xảy ra tại một điểm thu mua sắt vụn trên địa bàn phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên khiến một người tử vong.

Ngày 23/3, trao đổi với phóng viên, ông Ngô Thủy, Chủ tịch UBND phường Gia Sàng xác nhận trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ nổ nghiêm trọng, làm một người tử vong.

Hiện trường vụ nổ tại điểm thu mua sắt vụn ở phường Gia Sàng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, một tiếng nổ lớn bất ngờ phát ra tại điểm thu mua sắt vụn trong ngõ 74, trục đường Bắc Nam, thuộc phường Gia Sàng. Vụ nổ khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và thu thập chứng cứ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Chủ tịch UBND phường Gia Sàng, bước đầu, cơ quan chức năng xác định trong quá trình thu mua phế liệu, chủ cơ sở tự ý cưa cắt vật dụng dẫn đến phát nổ. Nạn nhân được xác định là ông Phan Đăng V. (SN 1960, trú tại tổ 10, phường Gia Sàng), cũng là chủ cơ sở này.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Ghi nhận của PV VietNamNet, đến khoảng 18h30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang căng dây phong tỏa, bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường để phục vụ công tác điều tra.