Kinh doanh

Ninh Bình sắp đấu 20 lô đất, khởi điểm 3 triệu đồng/m2

Tỉnh Ninh Bình chuẩn bị đấu giá 20 lô đất ở tại xã Nam Ninh, khởi điểm thấp nhất từ 3 triệu đồng/m2.

Hạo Nhiên

Ngày 6/10, thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa ra thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng 20 lô đất ở tại xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, các lô đất có diện tích từ 80 - 175m2, tổng diện tích khu đất là 2.834m2. Giá khởi điểm từ 3 - 12 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 330 triệu đồng đến hơn 1,5 tỉ đồng mỗi lô đất.

nb4-1401.jpg
Ảnh minh hoạ.

Hồ sơ mời tham gia đấu giá được bán và tiếp nhận tại trụ sở Trung tâm và Văn phòng đại diện của Trung tâm, cũng như tại UBND xã Nam Ninh, từ 8h ngày 2/10/2025 đến 17h ngày 15/10/2025 (giờ hành chính).

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra lúc 8h ngày 18/10/2025 tại hội trường UBND xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình. Người tham gia cần có mặt trước 30 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá.

Hình thức đấu giá là bỏ phiếu trực tiếp một vòng đối với từng lô đất, áp dụng phương thức trả giá lên. Giá trả tính theo m2, không lẻ đến hàng trăm đồng, đồng thời bỏ phiếu đồng loạt với tất cả các lô đất đủ điều kiện tham gia.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Ninh Bình #đấu giá #đất ở #bất động sản #tăng nguồn thu

