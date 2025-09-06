Những thiết bị gia dụng âm thầm khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt

Nhiều thiết bị gia dụng tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại chính là “thủ phạm” âm thầm làm tăng hóa đơn tiền điện hàng tháng.

Trong mỗi gia đình, chi phí tiền điện hàng tháng thường chiếm một khoản đáng kể. Nhiều người cho rằng nguyên nhân chính đến từ điều hòa, tủ lạnh hay máy giặt. Tuy nhiên, thực tế còn có rất nhiều thiết bị gia dụng đang âm thầm “ngốn” điện mà chúng ta ít để ý. Việc nhận diện và sử dụng hợp lý các thiết bị này không chỉ giúp giảm hóa đơn mà còn góp phần tiết kiệm năng lượng cho cả gia đình.

Tivi và thiết bị giải trí

Tivi, đầu thu kỹ thuật số, loa hay dàn karaoke thường xuyên được đặt ở chế độ standby (chờ) thay vì tắt hẳn. Chế độ này tiêu thụ điện liên tục 24/24, trung bình từ 5 – 15W mỗi giờ. Nếu cộng dồn cả tháng, số tiền điện không hề nhỏ. Do đó, thói quen rút hẳn phích cắm hoặc sử dụng ổ cắm có công tắc sẽ giúp tiết kiệm đáng kể.

Ti vi ở chế độ chờ tiêu thụ điện liên tục 24/24. Ảnh minh họa

Bộ sạc điện thoại và laptop

Không ít người có thói quen cắm sạc điện thoại, laptop suốt ngày dù không dùng. Các bộ sạc này vẫn tiêu thụ một lượng điện âm thầm gọi là “điện rò rỉ”, khiến hóa đơn điện tăng thêm 3 – 5% mỗi tháng. Giải pháp đơn giản là rút sạc ngay khi không sử dụng.

Nồi cơm điện và bình giữ nhiệt

Nồi cơm điện thường được bật chế độ giữ ấm nhiều giờ liền, đặc biệt là vào buổi tối. Việc này tiêu tốn điện không kém so với lúc nấu cơm.

Tương tự, bình giữ nhiệt điện cũng tiêu hao năng lượng liên tục. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào chức năng giữ ấm, bạn có thể dùng bình giữ nhiệt cách nhiệt tốt để giảm thời gian cắm điện.

Máy tính và thiết bị văn phòng tại nhà

Trong xu hướng làm việc tại nhà, máy tính để bàn, màn hình, máy in, bộ phát Wi-Fi đều hoạt động gần như 24/7.

Những thiết bị này góp phần không nhỏ vào hóa đơn điện. Đặc biệt, máy tính để bàn có mức tiêu thụ cao gấp 2 – 3 lần laptop. Giải pháp là tắt hẳn thiết bị khi không làm việc và sử dụng chế độ tiết kiệm điện.

Đèn chiếu sáng và thiết bị trang trí

Đèn ngủ, đèn LED trang trí, thậm chí là đèn ngoài sân nếu để sáng cả đêm cũng gây lãng phí điện. Việc thay thế bóng đèn thường bằng đèn LED tiết kiệm điện và lắp thêm cảm biến tự động bật/tắt là giải pháp hiệu quả.

Như vậy, việc thay đổi thói quen sử dụng, rút phích cắm khi không cần thiết và ưu tiên thiết bị tiết kiệm năng lượng sẽ giúp mỗi gia đình tiết kiệm được 10 – 20% chi phí điện hàng tháng. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để quản lý chi tiêu và bảo vệ môi trường.