Xiaomi tung smartphone pin 9.000 mAh giá hơn 9 triệu

Số hóa

Xiaomi tung smartphone pin 9.000 mAh giá hơn 9 triệu

REDMI Turbo 5 Max gây chú ý với pin 9.000 mAh, sạc nhanh 100 W, chip Dimensity 9500s đầu tiên trên thế giới và mức giá chỉ hơn 9 triệu đồng.

Thiên Trang (TH)
Xiaomi vừa chính thức ra mắt REDMI Turbo 5 Max, mẫu smartphone được xem là “át chủ bài” mới ở phân khúc tầm trung hiệu năng cao.
Điểm nhấn lớn nhất của thiết bị là viên pin dung lượng khủng 9.000 mAh, hiếm thấy trên smartphone hiện nay.
REDMI Turbo 5 Max cũng là chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s mới ra mắt.
Con chip này đi kèm tối đa 16 GB RAM LPDDR5X Ultra và bộ nhớ trong 512 GB UFS 4.1, hướng tới trải nghiệm mượt mà lâu dài.
Máy sở hữu màn hình AMOLED 6,83 inch độ sáng 3.500 nit, hỗ trợ 120 Hz, HDR10+ và Dolby Vision.
Hệ thống camera sau gồm cảm biến chính 50 MP có OIS và camera góc siêu rộng 8 MP, đáp ứng nhu cầu chụp ảnh phổ thông.
REDMI Turbo 5 Max chạy Android 16 với HyperOS 3, có loa stereo, NFC, hồng ngoại và chuẩn kháng nước bụi IP69K.
Với giá khởi điểm chỉ khoảng 9,23 triệu đồng tại Trung Quốc, mẫu máy này được kỳ vọng sẽ sớm về Việt Nam dưới thương hiệu POCO và tạo “cơn sốt” mới.
Thiên Trang (TH)
#Xiaomi #Redmi Turbo 5 Max #pin 9000mAh #Dimensity 9500s #smartphone trung cấp

