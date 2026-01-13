Hà Nội

CES 2026 lộ diện loạt smartphone dị biệt và táo bạo

Số hóa

CES 2026 lộ diện loạt smartphone dị biệt và táo bạo

Dù không phải sân khấu chính của smartphone, CES 2026 vẫn chứng kiến hàng loạt mẫu điện thoại gập, flagship và ý tưởng lạ định hình xu hướng 2026.

Thiên Trang (TH)
CES 2026 tiếp tục cho thấy smartphone vẫn là mảnh đất thử nghiệm công nghệ, dù không còn giữ vai trò trung tâm như các năm trước.
Nổi bật nhất là Samsung Galaxy Z TriFold, smartphone gập ba với màn hình gần 10 inch, hướng tới trải nghiệm làm việc và giải trí hợp nhất.
Motorola cũng gây chú ý với Razr Fold dạng sách, hỗ trợ bút stylus và cụm camera 50MP, nhấn mạnh tính di động cho người dùng chuyên nghiệp.
Ở phân khúc truyền thống, Motorola Signature mang cấu hình flagship Snapdragon 8 Gen 5, tập trung vào hiệu năng và màn hình cao cấp.
Nhóm thiết bị thực dụng hơn có TCL Nxtpaper 70 Pro với màn hình thân thiện mắt và tích hợp Gemini AI, nhắm tới người dùng đọc nhiều.
Infinix Note 60 series tạo khác biệt bằng khả năng gọi và nhắn tin vệ tinh toàn cầu, mở rộng khả năng kết nối ở khu vực không sóng.
Clicks Communicator mang hơi hướng BlackBerry trở lại với bàn phím QWERTY vật lý, Android 16 và mức giá dễ tiếp cận.
Tổng thể, smartphone tại CES 2026 phản ánh sự đa dạng chiến lược, từ gập đa màn hình, flagship hiệu năng cao đến các ý tưởng ngách giàu cá tính.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#CES 2026 #smartphone #gập ba #flagship #đổi mới #công nghệ

