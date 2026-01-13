CES 2026 lộ diện loạt smartphone dị biệt và táo bạo

Dù không phải sân khấu chính của smartphone, CES 2026 vẫn chứng kiến hàng loạt mẫu điện thoại gập, flagship và ý tưởng lạ định hình xu hướng 2026.
KTM đã mở rộng dòng sportbike tại Ấn Độ với việc ra mắt mẫu RC 160, xe được định vị dưới RC 200 và RC 390, RC 160 chia sẻ động cơ và các bộ phận với 160 Duke.
Romania đang trải qua một đợt rét đậm trong mùa đông, với tuyết rơi dày, sương giá kéo dài và nhiệt độ cực thấp ở nhiều vùng trên khắp cả nước.
Về cơ bản, Fiat Qubo L 2026 là mẫu xe MPV "chị em" với Citroen Berlingo và Peugeot Rifter (cả hai đều được sản xuất dưới cùng một thương hiệu Stellantis).
Pakistan và Ả Rập Xê Út tiến hành đàm phán chuyển 2 tỷ USD nợ tài chính thành hợp đồng JF-17, mở ra hướng liên kết mới giữa hợp tác quân sự.
Những ngày gần đây, hồ Gươm khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ sắc màu của thảm hoa khổng lồ, thu hút giới trẻ đến check-in và thưởng ngoạn vẻ đẹp mùa xuân.
Dù chưa ra mắt, Galaxy S26 đã lộ nhiều nâng cấp đáng chú ý về hiệu năng, sạc nhanh, thiết kế mỏng nhẹ và camera, hứa hẹn giữ sức hút flagship 2026.
Sở hữu thần thái kiêu kỳ và phong cách ăn diện xa hoa, Samantha đang là 'nàng thơ' bốn chân quyền lực nhất trong giới thú cưng trên các nền tảng mạng xã hội.
Diễn viên Kim Hiền vừa xác nhận ly hôn doanh nhân Andy. Nhiều năm trước, cô chia tay DJ Hoàng Phong.
Không cần trang điểm cầu kỳ, 'nàng thơ' Phan Uyên Nhi vẫn gây thương nhớ với bộ ảnh đẹp tựa tiên tử giữa khung cảnh hoa mai anh đào nở rộ ở Đà Lạt.
Một cô gái vừa trở thành tâm điểm sự chú ý trên mạng khi diện chiếc quần màu da 'hiểm hóc' khiến người xem phải dụi mắt xem lại thật kỹ mới nhìn ra sự thật.
Bộ sưu tập tượng ngựa 'Thiên Mã' độc đáo do nghệ nhân Bùi Văn Tự chế tác nhằm chào đón Tết Bính Ngọ 2026 mang thông điệp về sự thịnh vượng và sức mạnh vươn lên.
Sinh sống giữa rừng Amazon rộng lớn, tộc người Ashaninka lưu giữ lối sống cổ xưa gắn chặt với thiên nhiên và bản sắc văn hóa mạnh mẽ.
Giữa các thảo nguyên và vùng bán sa mạc châu Phi, chồn hôi sọc châu Phi (Ictonyx striatus) nổi bật bởi mùi hôi phòng vệ và lối sống bí ẩn.
Dù giá lên tới vài triệu đồng mỗi con, gà Đông Tảo (Hưng Yên) vẫn được khách đặt mua từ rất sớm.
Từ cát-sê vỏn vẹn 60.000 đồng khi mới vào nghề, Lệ Quyên từng bước khẳng định tên tuổi bằng giọng ca đặc biệt và sự bền bỉ, rồi trở thành ‘nữ hoàng phòng trà’.
Dưới ánh đèn lung linh của phố đi bộ, hot girl được mệnh danh 'Rosé bản Việt' Huyền Diệu chiếm trọn mọi ánh nhìn với visual 'phát sáng' trong bộ ảnh mới nhất.
Tại triển lãm Tokyo Auto Salon 2026, Lexus đã trưng bày mẫu sedan hạng sang ES thế hệ hoàn toàn mới, dự kiến sẽ cập bến thị trường Đông Nam Á vào năm 2026.
Trong loạt ảnh mới chia sẻ từ chuyến du lịch Hong Kong, Milan Phạm nhanh chóng gây chú ý với nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng gọn gàng và gu thời trang hiện đại.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Hợi giàu nghị lực, có thể làm được điều phi thường và dành dụm được một khoản tiền khá lớn.
Giữa cuộc sống xô bồ, khu vườn ngập tràn hoa lá, cỏ cây như "liều thuốc" giúp Kim Hiền cân bằng lại tâm hồn.