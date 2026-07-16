Những phát hiện khảo cổ ở Angkor đang viết lại lịch sử đế chế Khmer

Trong nhiều thập kỷ, các cuộc khai quật và nghiên cứu hiện đại đã liên tục hé lộ những bí mật mới về Angkor, trung tâm quyền lực của Đế chế Khmer.

Không chỉ nổi tiếng với quần thể đền Angkor Wat đồ sộ, Angkor còn là một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng nhất thế giới. Những phát hiện trong vài thập kỷ gần đây đã giúp các nhà khoa học hiểu rằng nơi đây từng là trái tim của một đế chế hùng mạnh thống trị một phần bán đảo Đông Dương từ thế kỷ IX đến XV.

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Một trong những khám phá gây kinh ngạc nhất đến từ công nghệ quét laser LIDAR gắn trên máy bay. Khi lớp cây rừng được "loại bỏ" bằng dữ liệu số, các nhà khảo cổ phát hiện bên dưới tán rừng là mạng lưới đường sá, kênh đào, hồ chứa nước, đê điều và nền móng của hàng nghìn công trình đã biến mất theo thời gian. Điều này cho thấy Angkor không chỉ là một quần thể đền đài mà còn là một siêu đô thị cổ với diện tích lên tới hàng trăm, thậm chí hơn một nghìn kilômét vuông nếu tính toàn bộ vùng phụ cận.

Ảnh: angkordatabase

Các cuộc khai quật cũng phát hiện dấu tích nhà ở bằng gỗ, xưởng luyện kim, lò gốm, khu dân cư và nghĩa địa. Dù phần lớn công trình dân dụng đã mục nát trong khí hậu nhiệt đới, những hố cột, nền đất và hiện vật còn sót lại giúp tái hiện đời sống của hàng trăm nghìn cư dân từng sinh sống quanh các đền tháp.

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Hệ thống thủy lợi khổng lồ là một trong những thành tựu nổi bật nhất của người Khmer. Những hồ chứa nước nhân tạo khổng lồ (baray), mạng lưới kênh đào và cống dẫn nước chứng minh họ sở hữu trình độ kỹ thuật đáng kinh ngạc. Công trình này vừa phục vụ nông nghiệp, vừa giúp điều tiết nước trong mùa mưa và mùa khô, tạo nền tảng cho sự phát triển của một nền kinh tế nông nghiệp quy mô lớn.

Khảo cổ học cũng cung cấp thêm bằng chứng về sự giao lưu rộng khắp của Đế chế Khmer. Các hiện vật như đồ gốm Trung Hoa, chuỗi hạt thủy tinh, kim loại quý và đồ trang sức cho thấy Angkor từng tham gia mạng lưới thương mại quốc tế trải dài từ Ấn Độ, Trung Quốc đến Đông Nam Á hải đảo.

Những nghiên cứu gần đây còn thay đổi cách nhìn về sự suy tàn của Angkor. Thay vì sụp đổ đột ngột do chiến tranh, nhiều bằng chứng cho thấy đế chế này chịu tác động đồng thời của biến đổi khí hậu kéo dài, các trận lũ cực đoan, sự quá tải của hệ thống thủy lợi và những biến động chính trị. Quá trình suy yếu diễn ra trong nhiều thế hệ trước khi trung tâm quyền lực dần chuyển xuống khu vực Phnom Penh ngày nay.

Mỗi mùa khai quật mới lại bổ sung thêm những mảnh ghép còn thiếu của lịch sử. Nhờ khảo cổ học kết hợp với công nghệ hiện đại, Angkor không còn chỉ là biểu tượng kiến trúc vĩ đại mà còn được nhìn nhận như một trong những đô thị tiền công nghiệp phức tạp và phát triển nhất mà nhân loại từng xây dựng.