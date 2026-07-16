Di tích duy nhất của bảo tháp cổ thuộc Phật giáo thời kỳ Bắc triều

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy nền móng vô cùng vững chắc của một ngôi tháp cổ hình vuông đồ sộ, có kích thước khoảng 45m mỗi cạnh.

Di tích một ngôi tháp cổ được phát hiện tại tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc, có niên đại thuộc thời kỳ Bắc triều (khoảng năm 386–đến năm 581 SCN). Thực tế, di tích này là phần còn lại của một bảo tháp cổ hình vuông tại thành phố Diên An, tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc. Trong đó, mỗi cạnh của nền tháp dài 45 mét, trong khi phần móng được xây dựng đặc biệt kiên cố, sâu 6 mét, gồm 10 lớp sỏi cuội và đất được đắp xen kẽ tinh xảo.

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy nền móng vô cùng vững chắc của một ngôi tháp cổ hình vuông đồ sộ, có kích thước khoảng 45 mét mỗi cạnh. Ảnh: @China.org.

Trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ còn phát hiện số lượng lớn cấu trúc như ngói lợp, đá chân cột, đá chạm khắc, cùng nhiều hoa văn Phật giáo có màu sắc và di vật liên quan, phản ánh quy mô đồ sộ của ngôi tháp cổ này từng lừng lẫy, xa hoa trong quá khứ.

Đây là di tích duy nhất của một bảo tháp cổ hình vuông thuộc Phật giáo được phát hiện cho đến nay có niên đại từ thời kỳ Bắc triều. Một số phát hiện tại đây đã góp phần lấp đầy những khoảng trống trong hiểu biết khảo cổ học về giai đoạn từ nhà Hán đến nhà Đường. Di tích này cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc nghiên cứu kiến trúc chùa Phật giáo thời Bắc triều, cũng như cấu trúc và đá tảng chân cột (đá kê chân cột) của các bảo tháp Phật giáo.