Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Di tích duy nhất của bảo tháp cổ thuộc Phật giáo thời kỳ Bắc triều

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy nền móng vô cùng vững chắc của một ngôi tháp cổ hình vuông đồ sộ, có kích thước khoảng 45m mỗi cạnh.

Thiên Đăng - (Theo China.org)

Di tích một ngôi tháp cổ được phát hiện tại tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc, có niên đại thuộc thời kỳ Bắc triều (khoảng năm 386–đến năm 581 SCN). Thực tế, di tích này là phần còn lại của một bảo tháp cổ hình vuông tại thành phố Diên An, tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc. Trong đó, mỗi cạnh của nền tháp dài 45 mét, trong khi phần móng được xây dựng đặc biệt kiên cố, sâu 6 mét, gồm 10 lớp sỏi cuội và đất được đắp xen kẽ tinh xảo.

anh-chup-man-hinh-2026-07-12-154723.png
Các nhà khảo cổ đã tìm thấy nền móng vô cùng vững chắc của một ngôi tháp cổ hình vuông đồ sộ, có kích thước khoảng 45 mét mỗi cạnh. Ảnh: @China.org.

Trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ còn phát hiện số lượng lớn cấu trúc như ngói lợp, đá chân cột, đá chạm khắc, cùng nhiều hoa văn Phật giáo có màu sắc và di vật liên quan, phản ánh quy mô đồ sộ của ngôi tháp cổ này từng lừng lẫy, xa hoa trong quá khứ.

Đây là di tích duy nhất của một bảo tháp cổ hình vuông thuộc Phật giáo được phát hiện cho đến nay có niên đại từ thời kỳ Bắc triều. Một số phát hiện tại đây đã góp phần lấp đầy những khoảng trống trong hiểu biết khảo cổ học về giai đoạn từ nhà Hán đến nhà Đường. Di tích này cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc nghiên cứu kiến trúc chùa Phật giáo thời Bắc triều, cũng như cấu trúc và đá tảng chân cột (đá kê chân cột) của các bảo tháp Phật giáo.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
#Di tích #tháp cổ #thời kỳ Bắc triều

Bài liên quan

Kho tri thức

Nhiều hiện vật trong di chỉ khảo cổ Beifudi hé lộ sự thật lịch sử thú vị

Khai quật địa điểm tế lễ, các mảnh ngọc và đá, đồ gốm và mặt nạ gốm chạm khắc tại Di tích thời tiền sử tỉnh Hà Bắc, hé lộ sự thật lịch sử thú vị.

Di chỉ khảo cổ Beifudi được phát hiện lần đầu vào năm 1985, cho đến nay là một trong những di chỉ tiền sử quan trọng nhất của tỉnh Hà Bắc, có ý nghĩa to lớn đối với việc nghiên cứu nền văn minh tiền sử ở miền Bắc Trung Quốc.

Di chỉ thời kỳ đồ đá mới này có niên đại khoảng 7.000–8.000 năm, đã được một nhóm khảo cổ thuộc Viện Nghiên cứu Di vật Văn hóa tỉnh Hà Bắc khai quật, do ông Đoàn Hồng Chấn đứng đầu.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Gò vỏ sò kỳ quái 6.000 năm tuổi hé lộ nhiều sự thật lịch sử

Các nhà khảo cổ học khai quật địa điểm gò vỏ sò kỳ quái ở Quảng Tây, Trung Quốc, hé lộ nhiều sự thật lịch sử thú vị, hấp dẫn.

Theo đó, các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã khai quật một địa điểm gò vỏ sò thời kỳ đồ đá mới ở thành phố Trùng Khánh, Quảng Tây, tây nam Trung Quốc. Tại gò chứa nhiều vỏ sò kỳ quặc này, các nhà khảo cổ đã khai quật được nhiều mảnh đá, xương và công cụ làm từ vỏ sò, đồ trang trí và tàn tích của thực vật và động vật trong hơn 10 ngôi mộ tiền sử nằm sâu 1,6 mét dưới lòng đất gò vỏ sò.

anh-chup-man-hinh-2026-06-28-123116.png
Các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã bận rộn khai quật một địa điểm gò vỏ sò thời kỳ đồ đá mới ở thành phố Trùng Khánh, Quảng Tây, tây nam Trung Quốc. Ảnh: @China.org.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Cuộc khai quật mới hé lộ diện mạo thật của vương quốc Nabataea huyền thoại

Những cuộc khai quật khảo cổ gần đây đang dần hé lộ rằng Vương quốc Nabataea còn phát triển cao hơn nhiều so với hình dung trước đây.

Trong nhiều thế kỷ, Vương quốc Nabataea được biết đến chủ yếu qua thành phố đá nổi tiếng Petra với những mặt tiền đền đài được đục thẳng vào vách sa thạch. Tuy nhiên, các cuộc khai quật và nghiên cứu khảo cổ trong những năm gần đây tại Jordan, Ả Rập Xê Út và vùng sa mạc Negev đã cho thấy Nabataea không chỉ là một nền văn minh của những công trình ngoạn mục, mà còn là một cường quốc thương mại với trình độ kỹ thuật và tổ chức xã hội đáng kinh ngạc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới