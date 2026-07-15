Phát hiện khảo cổ quan trọng về khu định cư 30.000 năm trước ở Trung Quốc

Di chỉ Thạch Than nổi tiếng vì đã bảo tồn công nghệ chế tác lưỡi dao siêu nhỏ, đồ trang sức làm từ vỏ trứng đà điểu, đá mài dùng để chế biến hạt giống cây dại.

Di chỉ Thạch Than nằm ở hạ lưu sông Thanh Thủy, một phụ lưu của sông Hoàng Hà. Di chỉ được phát hiện tại làng Tây Thôn, hương Đông Thành, huyện Cát Lâm, tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc, ở rìa phía đông của cao nguyên Hoàng Thổ.

Đây là di chỉ khảo cổ có quy mô lớn nhất và cũng là một trong những phát hiện khảo cổ quan trọng nhất, cung cấp những tư liệu quý giá về các khu định cư tiền sử ở Trung Quốc trong giai đoạn từ khoảng 10.000 năm đến 30.000 năm trước đây. Di chỉ này phản ánh đời sống của cư dân tại khu vực Trung Nguyên, bao gồm vùng trung và hạ lưu sông Hoàng Hà.

Di chỉ Thạch Than nổi tiếng vì đã bảo tồn công nghệ chế tác lưỡi dao siêu nhỏ, đồ trang sức làm từ vỏ trứng đà điểu, đá mài dùng để chế biến hạt giống cây dại. Ảnh: @China.org.

Trong cuộc khai quật, các nhà khảo cổ đã phát hiện hơn 2.000 hiện vật bằng đá, đồ trang sức và hóa thạch động vật. Đáng chú ý trong số đó là một chuỗi vòng cổ tinh xảo làm từ vỏ sò, có niên đại khoảng 20.000 năm tuổi.

Nơi đây nổi tiếng vì đã bảo tồn công nghệ chế tác lưỡi dao siêu nhỏ thời kỳ đầu, đồ trang sức làm từ vỏ trứng đà điểu và đá mài dùng để chế biến hạt giống cây dại.

Ngoài ra, các nhà khảo cổ cũng phát hiện dấu tích của một bếp lửa tại khu di chỉ tiền sử. Từ những bằng chứng này, có thể hình dung cảnh những người tiền sử từng quây quần bên ngọn lửa, chế tác công cụ đá và nướng những con mồi họ vừa săn được.