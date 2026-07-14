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Kho tri thức

Cận cảnh nhẫn vàng 2.000 năm tuổi được phát hiện ở Thái Lan

Hai chiếc nhẫn vàng có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi được tìm thấy trong quá trình khai quật tại di chỉ khảo cổ Don Yai Thong ở tỉnh Phetchaburi, Thái Lan.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, hai chiếc nhẫn vàng có niên đại khoảng 2.000 năm được phát hiện trong cuộc khai quật gần đây tại một di chỉ khảo cổ mới ở Thái Lan.

Theo thông báo của Cục Mỹ thuật Thái Lan, những chiếc nhẫn này được tìm thấy cùng với hài cốt người trong quá trình khai quật diễn ra tại di chỉ khảo cổ Don Yai Thong, tỉnh Phetchaburi.

"Một chiếc nhẫn được phát hiện vào ngày 2/7 có khắc các ký tự được cho là chữ Bhrami, một hệ thống chữ viết cổ của Ấn Độ. Đánh giá ban đầu của các chuyên gia xác định dòng chữ này đọc là 'pusarakhitasa', có nghĩa là người được Pushya bảo vệ”, Cục Mỹ thuật cho biết.

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Bức ảnh này do Cục Mỹ thuật Thái Lan công bố cho thấy một chiếc nhẫn vàng được phát hiện tại khu di chỉ khảo cổ Don Yai Thong ở tỉnh Phetchaburi, Thái Lan, ngày 2/7/2026. Ảnh: Cục Mỹ thuật Thái Lan/AP.

Chiếc nhẫn còn lại, được tìm thấy cùng với bộ hài cốt trên, là một chiếc nhẫn vàng trơn không có hoa văn. Các chuyên gia nhận định chủ nhân của những chiếc nhẫn này có thể là một thương nhân thuộc đẳng cấp Vaishyas trong hệ thống đẳng cấp cổ đại của Ấn Độ, theo Cục Mỹ thuật.

Di chỉ khảo cổ Don Yai Thong, cách thủ đô Bangkok khoảng 130 km về phía tây nam, được phát hiện vào đầu năm nay sau khi người dân địa phương tìm thấy các mảnh trống đồng cổ trong một cánh đồng lúa, dẫn đến các cuộc khai quật tiếp theo.

Di chỉ này được xác định có niên đại từ 1.500 đến 2.500 năm tuổi thuộc thời đại đồ sắt.

Kể từ tháng 2/2026, các nhà khảo cổ đã phát hiện 8 bộ hài cốt người, đồ trang sức bằng đồng và vàng, đồ gốm cùng nhiều hiện vật khác cho thấy đây là nơi chôn cất nghi lễ của những người giàu có hoặc thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội.

Cục Mỹ thuật Thái Lan cho biết, dự kiến công tác khai quật sẽ hoàn thành trong vòng một tháng tới, với kế hoạch trưng bày các hiện vật khảo cổ này cho công chúng tham quan.

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Nguồn video: VTV
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