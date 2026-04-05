Những người nên uống nước lá đinh lăng, tốt cho sức khỏe

Y học cổ truyền xem lá đinh lăng có tính mát, vị hơi đắng, có tác dụng tốt đối với việc giải độc, chống dị ứng, chữa táo bón... Đối với Tây y, lá đinh lăng có chứa những thành phần tốt cho sức khỏe, đặc biệt với tim mạch, hệ tiêu hóa.

Trong đinh lăng có: Vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B1 rất tốt cho hệ tim mạch, thị lực và hệ thần kinh. Glucozit hỗ trợ tăng cường khả năng co bóp của tim và giảm thiểu lượng natri có trong tim. Alcaloid hỗ trợ giảm đau và gây tê hiệu quả. Flavonoid giúp ức chế chống lại các loại vi khuẩn có khả năng gây bệnh.

Sử dụng đúng lá đinh lăng rất tốt cho cơ thể

Lá đinh lăng là dược liệu tự nhiên rất tốt đối với những nhóm người sau:

Người thường xuyên mệt mỏi, suy nhược cơ thể

Đinh lăng được ví như “nhân sâm của người Việt” nhờ khả năng bồi bổ sức khỏe tuyệt vời và tăng sức đề kháng. Những người hay mệt mỏi, thiếu năng lượng hoặc làm việc quá sức có thể uống nước lá đinh lăng để phục hồi thể lực. Việc sử dụng đều đặn giúp cơ thể khỏe khoắn trông thấy.

Người lao động trí óc, dễ căng thẳng

Nước lá đinh lăng được chứng minh có tác dụng hỗ trợ an thần nhẹ và cải thiện tuần hoàn máu lên não. Việc uống nước lá đinh lăng đều đặn sẽ rất tốt cho não bộ, giảm căng thẳng và hỗ trợ giấc ngủ tốt hơn.

Những người làm việc trí óc nhiều, người học hành hay làm việc văn phòng quá sức hoặc thường xuyên stress nên bổ sung để giữ tinh thần ổn định.

Người có hệ miễn dịch kém

Trong lá đinh lăng có chứa nhiều hoạt chất có lợi cho sức khỏe nên có thể hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh. Do đó người mới ốm dậy, người yếu, người sức đề kháng kém nên thường xuyên uống nước lá đinh lăng. Đây là cách hỗ trợ tự nhiên, dễ thực hiện và tiết kiệm.

Phụ nữ sau sinh (dùng đúng cách)

Trong dân gian các mẹ các bà thường truyền tai nhau về việc dùng lá đinh lăng để lợi sữa, thực tế nó khá hiệu quả. Lá đinh lăng thường được sử dụng để hỗ trợ lợi sữa và bồi bổ phục hồi sức khỏe cho phụ nữ sau sinh.

Uống nước lá đinh lăng đúng liều lượng có thể giúp cơ thể khỏe mạnh nhanh chóng và cải thiện chất lượng sữa, tăng cường lượng sữa. Tuy nhiên, cần tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn.

Người cần cải thiện giấc ngủ

Do nước lá đinh lăng giúp an thần nên nó phù hợp với người kém ngủ, hay mất ngủ. Những người thường xuyên mất ngủ hoặc ngủ không sâu giấc có thể dùng nước lá đinh lăng như một giải pháp hỗ trợ. Tác dụng an thần nhẹ giúp thư giãn hệ thần kinh và tạo cảm giác dễ chịu trước khi ngủ. Nhờ đó, chất lượng giấc ngủ được cải thiện đáng kể.

Khi dùng lá đinh lăng cần phải kiên trì thực hiện đều đặn, không được nôn nóng vì tác dụng mà nó mang lại không thể nhanh như việc dùng thuốc Tây y. Tất cả bài thuốc từ lá đinh lăng đều cần có thời gian thẩm thấu và phát huy công dụng thì mới có hiệu quả.

Chớ nên lạm dụng

Tuy đinh lăng tốt nhưng cũng không nên lạm dụng hoặc uống quá nhiều trong thời gian dài. Việc sử dụng hợp lý, đúng liều lượng sẽ giúp phát huy hiệu quả và đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

- Trong lá đinh lăng có nhiều saponin nên nếu lạm dụng sử dụng quá nhiều rất dễ gặp phải một số tác dụng phụ chóng mặt, hoa mắt, khó chịu, mệt mỏi... Vì thế, tùy vào từng trường hợp cụ thể mà cân nhắc liều lượng sử dụng cho phù hợp, không được uống kéo dài.

- Trẻ em không nên uống nước lá đinh lăng mà chỉ nên dùng ngoài da vì hệ cơ quan của trẻ chưa phát triển hoàn thiện, nếu lạm dụng uống nước lá đinh lăng có thể ảnh hưởng xấu tới tổng trạng cũng như hệ tim mạch.

- Tuy là dược liệu thiên nhiên ít độc nhưng khi dùng với liều lượng nhiều vẫn có nguy cơ bị ngộ độc, nhất là ở phổi, gan, dạ dày, tim, ruột,...

- Thai phụ trong 3 tháng đầu không nên uống lá đinh lăng để tránh ảnh hưởng đến thai nhi.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thái (Viện Y học Phóng xạ và Ung bướu Quân đội)

