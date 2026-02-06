Nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai có lý lịch bất hảo, xử thế nào?

Sáng 6/2, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố thông tin về vụ bắt giữ 2 nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai.

Theo đó, hai nghi phạm thực hiện vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai đã bị bắt giữ gồm Phạm Anh Tài (36 tuổi, trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân, (35 tuổi, ở phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).

Đối tượng Tài khi mới bị bắt giữ.

Thông tin ban đầu, vào lúc 15h52 ngày 19/1, tại phòng giao dịch Trà Bá chi nhánh ngân hàng ở Gia Lai (số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ cướp với số tiền bị chiếm đoạt gần 1,9 tỷ đồng. Hai nam thanh niên đã dùng súng uy hiếp nhân viên ngân hàng và khách giao dịch để cướp tài sản, sau đó bỏ trốn. Hai nghi phạm trên bị bắt giữ ngày 5/2, khi đang lẩn trốn tại phường Kon Tum.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên Phạm Anh Tài (Tài “Đen”) đã rủ Lê Văn Ân cướp ngân hàng.

Sau khi gây án và chiếm đoạt được số tiền lớn, hai đối tượng đã trốn vào địa bàn TPHCM để tẩu tán tài sản cướp được. Sau đó, Ân về nhà tại tỉnh Quảng Ngãi để sinh sống như bình thường, Tài tiếp tục lẩn trốn cho đến khi bị phát hiện và bắt giữ.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho biết, hai đối tượng cướp ngân hàng ở Gia Lai có hành vi manh động, thủ đoạn tinh vi để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, song cuối cùng vẫn bị bắt giữ. Việc này cho thấy quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam với hai đối tượng này về tội cướp tài sản được quy định tại điều 168 Bộ luật Hình sự.

Trong vụ án này, hành vi của các đối tượng là sử dụng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc, dùng vật giống súng để đe dọa uy hiếp tinh thần của người khác ở đây là các nhân viên ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản của ngân hàng với số tiền gần 1.9 tỷ đồng. Đây là số tiền rất lớn, hành vi manh động, liều lĩnh, thể hiện ý thức coi thường pháp luật và thủ đoạn rất tinh vi.

Thông tin bước đầu từ phía cơ quan điều tra cho biết, một trong hai đối tượng này đang bị truy nã về hành vi giết người từ năm 2018, quá trình bắt giữ đã thu được 4 khẩu súng và một số và chứng có liên quan. Cơ quan điều tra sẽ có quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ và bắt người theo lệnh truy nã để xử lý đối với các đối tượng này.

Riêng đối với đối tượng Phạm Anh Tài sẽ bị điều tra, truy tố cả về tội giết người trước đó và tội cướp tài sản lần này. Với tội giết người, hình phạt cao nhất là tử hình, tội cướp tài sản hình phạt cao nhất là tù chung thân, nếu bị kết tội về hai tội danh này sẽ tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc nếu hình phạt cao nhất là tử hình thì hình phạt chung sẽ là tử hình, hình phạt cao nhất là tù chung thân thì hình phạt chung sẽ là tù chung thân.

TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp

Ngoài tội giết người và cướp tài sản, đối tượng này còn có thể bị xử lý về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ các khẩu súng thu được có phải là vũ khí quân dụng hay không, nếu là vũ khí quân dụng chỉ các đối tượng này sẽ bị xử lý thêm tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo điều 304 bộ luật hình sự.

Hành vi đe dọa dùng vũ lực để chiếm đoạt số tiền từ 500.000.000 đồng trở lên, người thực hiện hành vi này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất quy định tại khoản bốn, điều 168 bộ luật hình sự là phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.