Những doanh nhân đình đám xuất thân từ nhà giáo

Nhiều doanh nhân nức tiếng trên thương trường xuất thân là những nhà giáo tâm huyết với sự nghiệp trồng người.

Ít ai biết, nhiều doanh nhân Việt Nam từng là người thầy, người cô đứng trên bục giảng. Khi rẽ hướng sang kinh doanh, tinh thần kỷ luật, phương pháp quản lý học thuật và triết lý “giáo dục con người” trở thành nền tảng giúp họ tạo nên những doanh nghiệp bền vững.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT FPT

Ông Trương Gia Bình được nhiều người biết đến như một doanh nhân điều hành tập đoàn doanh thu tỷ USD với hệ sinh thái từ công nghệ, viễn thông đến giáo dục.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình. Ảnh: FPT

Ít ai biết, Chủ tịch FPT từng có nhiều năm đứng trên bục giảng. Ông Trương Gia Bình là người có công lớn trong việc thành lập Khoa Quản trị Kinh doanh (HSB) trực thuộc Đại học quốc gia Hà Nội. Tại đây, ông làm giảng viên một thời gian dài.

Năm 2006, Đại học FPT, trường đại học tư nhân đầu tiên của Việt Nam do ông Bình nắm giữ cương vị Chủ tịch HĐQT ra đời. Ông cũng tham gia vào hoạt động giảng dạy. Một số môn học ông trực tiếp đứng lớp như nghệ thuật lãnh đạo, văn hóa doanh nghiệp...

Ông Bùi Quang Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT FPT

Cũng như ông Trương Gia Bình, ông Bùi Quang Ngọc từng có thời gian gắn bó với sự nghiệp phấn trắng, bảng đen. Sau khi tốt nghiệp Khoa Toán, ĐH Tổng hợp Kishinhov (Cộng hòa Moldova) năm 1979 và bảo vệ luận án Tiến sĩ về Cơ sở dữ liệu tại Đại học Grenoble (Pháp) năm 1986, ông Bùi Quang Ngọc trở thành giảng viên khoa Toán - Tin trường Đại học Bách Khoa.

Phó Chủ tịch FPT Bùi Quang Ngọc. Ảnh: FPT

Gần 10 năm công tác trong nghề giáo giáo, doanh nhân Bùi Quang Ngọc giữ chức chủ nhiệm khoa Tin học tại ngôi trường danh giá bậc nhất Thủ đô.

Shark Liên

Bà Đỗ Thị Kim Liên, hay còn gọi Shark Liên từng có thời gian là một giáo viên dạy Văn. Sau gần 3 năm đứng trên bục giảng, bà Liên quyết định vào Nam lập nghiệp.

Để kiếm sống, bà đã trải qua nhiều công việc khác nhau trước khi hoạt động trong lĩnh vực Bảo hiểm.

Shark Liên. Ảnh: VTV

Shark Liên từng đầu tư cho startup Edu Pro Max 2 triệu USD. Bà cũng từng ký thỏa thuận hợp tác đầu tư với VJM Holdings, hướng đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam cho thị trường Đức và tiến tới các nước khác thuộc khối EU.

Bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch VNDirect

VNDirect là công ty chứng khoán có tổng tài sản lớn trên thị trường. Quá trình phát triển VNDirect gắn liền tên tuổi bà Phạm Minh Hương - chủ tịch hội đồng quản trị.

Bà Phạm Minh Hương. Ảnh: VNDirect

Bà Phạm Minh Hương sinh năm 1966 tại Thái Bình, có bằng Thạc sỹ Hệ thống thông tin - Đại học Bách khoa Kiev - Liên Xô - Nga năm 1986.

Sau khi về nước, bà được phân công dạy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Rời giảng đường, bà Phạm Minh Hương kinh qua nhiều vị trí quản lý và có những thành công nhất định tại ngân hàng hay công ty chứng khoán. Năm 2006, bà Hương cùng cộng sự thành lập chứng khoán VNDirect.